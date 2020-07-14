Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

ВТБ открыл новый набор стартапов в корпоративный акселератор

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

ВТБ в партнерстве с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ) объявил о третьем наборе технологических компаний в корпоративный акселератор. Заявки на участие принимаются до 24 августа. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе ФРИИ.

ВТБ открыл новый набор стартапов в корпоративный акселератор

Банк ищет инновационные решения по направлениям:

  • сервисы для розничных клиентов,
  • сервисы для корпоративных клиентов,
  • инструменты маркетинга,
  • сервисы для работы с клиентами,
  • решения для сбора и анализа данных клиентов,
  • решения в области кибербезопасности,
  • сервисы для сотрудников банка,
  • решения в области HR.

По результатам отбора не менее 20 стартапов получат приглашения в акселератор банка. Там предприниматели смогут протестировать бизнес-кейсы, получить доступ к инфраструктуре и экспертизе банка, запустить и реализовать пилотные проекты.

Эксперты ВТБ окажут помощь стартапам в тестировании инноваций и оценке их зрелости. Также будут определены потенциальный бизнес-эффект и возможности интеграции проектов в систему банка. По заявлению ВТБ, на каждый пилот будет выделено от 500 тысяч до 1,5 млн рублей.

«Банк получает новые возможности по развитию технологической платформы и дополнительные конкурентные преимущества за счет быстрого внедрения инновационных решений», — комментирует зампредседателя правления банка ВТБ Вадим Кулик.

Он добавил, что развитие партнерства с внешними технологическими стартапами — это часть стратегии цифровой трансформации банка.

Директор акселератора Наталия Дегтярева отметила, что в новом цикле акселератора запланировано повысить конверсию пилотов в промышленные проекты за счет проведенного исследования потребностей банка.

«Опыт проведения первых двух наборов акселератора помог выявить ключевые барьеры и настроить новые бизнес-процессы по онбордингу стартапов в банке», — говорит Дегтярева.

По собственным данным, результатами двух предыдущих наборов акселератора стали более 30 пилотных проектов. По итогам первых завершенных пилотов порядка 10 решений уже запущены или готовятся к запуску в бизнес-среду.

Фото: Black Salmon / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

14 июля 2020

FoodTech

15 июля 2020

NeuroTech

15 июля 2020

Criec

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма