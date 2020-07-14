ВТБ открыл новый набор стартапов в корпоративный акселератор
ВТБ в партнерстве с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ) объявил о третьем наборе технологических компаний в корпоративный акселератор. Заявки на участие принимаются до 24 августа. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе ФРИИ.
Банк ищет инновационные решения по направлениям:
- сервисы для розничных клиентов,
- сервисы для корпоративных клиентов,
- инструменты маркетинга,
- сервисы для работы с клиентами,
- решения для сбора и анализа данных клиентов,
- решения в области кибербезопасности,
- сервисы для сотрудников банка,
- решения в области HR.
По результатам отбора не менее 20 стартапов получат приглашения в акселератор банка. Там предприниматели смогут протестировать бизнес-кейсы, получить доступ к инфраструктуре и экспертизе банка, запустить и реализовать пилотные проекты.
Эксперты ВТБ окажут помощь стартапам в тестировании инноваций и оценке их зрелости. Также будут определены потенциальный бизнес-эффект и возможности интеграции проектов в систему банка. По заявлению ВТБ, на каждый пилот будет выделено от 500 тысяч до 1,5 млн рублей.
«Банк получает новые возможности по развитию технологической платформы и дополнительные конкурентные преимущества за счет быстрого внедрения инновационных решений», — комментирует зампредседателя правления банка ВТБ Вадим Кулик.
Он добавил, что развитие партнерства с внешними технологическими стартапами — это часть стратегии цифровой трансформации банка.
Директор акселератора Наталия Дегтярева отметила, что в новом цикле акселератора запланировано повысить конверсию пилотов в промышленные проекты за счет проведенного исследования потребностей банка.
«Опыт проведения первых двух наборов акселератора помог выявить ключевые барьеры и настроить новые бизнес-процессы по онбордингу стартапов в банке», — говорит Дегтярева.
По собственным данным, результатами двух предыдущих наборов акселератора стали более 30 пилотных проектов. По итогам первых завершенных пилотов порядка 10 решений уже запущены или готовятся к запуску в бизнес-среду.
Фото: Black Salmon / Shutterstock
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