ВТБ предложит клиентам экологичные банковские карты
Банк ВТБ собирается отказаться от пластика при производстве банковских карт. Новые карты будут делать из полиактида. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова.
Как сообщает издание, вместо пластика ВТБ будет применять биоразлагаемый материал полилактид. Он применяется для производства экологичной пластиковой посуды, пленок и так далее.
Клиенты банка смогут выбирать между экологичной картой и обычной. Для тех, кто выберет первую, будет разработана специальная программа лояльности. Также владелец карты получит электронную памятку с актуальными адресами раздельного сбора мусора и советами по экологичному потреблению.
По заявлениям представителей ВТБ, карты из полиактида не будут уступать аналогам из стандартного пластика при сопоставимой стоимости выпуска.
Как пишет «Интерфакс», в ВТБ рассчитывают, что на новую экологичную карту за год перейдут до 1 млн клиентов банка.
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