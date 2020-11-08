Выручка ресторанов и баров Москвы упала после введения QR-пропусков

О падении выручки баров, клубов и ресторанов после введения QR-кодов сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные эквайрингового бизнеса ВТБ. Количество транзакций в ночных заведениях после 19 октября сократилось на 7% к началу месяца.

QR-код для входа в ночные заведения общепита столицы ввели почти три недели назад. После этого москвичи стали реже посещать рестораны, кафе и бары, работающие после полуночи, заметили аналитики.

«Традиционно во второй половине осени мы фиксируем рост выручки московских баров и ночных клубов. В этом году из-за роста COVID-19 и введения системы QR-кодов видим обратную тенденцию», — рассказал руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

По данным банка, с 19 октября по 1 ноября выручка ночных заведений снизилась на 12% год к году и составила 37 млн рублей.

Напомним, ограничительные меры в Москве продлены до 29 ноября столичным мэром Сергеем Собяниным. До этой даты продолжает действовать и система входа в ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения только по QR-коду.

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