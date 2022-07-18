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Абонентам «Билайна» стала доступна идентификация кошелька «ЮMoney»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Клиенты «ЮMoney» смогут идентифицировать кошелек с помощью сервиса «Мобильный ID» от «Билайн». Услуга доступна россиянам вне зависимости от модели телефона и тарифного плана. Идентификацию также можно пройти через МТС и Мегафон. Об этом RB сообщили в пресс-службе компании.

Абонентам «Билайна» стала доступна идентификация кошелька «ЮMoney»

После идентификации россиянам будут доступны мультивалютные карты и увеличенные лимиты на снятие денег и оплату покупок.

Клиенты сервиса также cмогут пополнять кошелек наличными, с банковских карт, через интернет-банки, делать переводы на банковские карты, счета и кошельки.

Активировать услугу можно на сайте или мобильном приложении сервиса. Абоненту нужно лишь указать номер телефона «Билайн», на который отправят push-уведомление для подтверждения передачи данных. 

Гражданам не придется запоминать логины и пароли. Стоимость идентификации составляет 60 рублей.

В начале июня «ЮMoney» запустил переводы с кошелька на карты в Узбекистан и Казахстан. Спустя три недели после запуска сервис приостановил переводы. Переводы невозможны «по техническим причинам на стороне поставщиков. Сроки восстановления неизвестны».

Фото на обложке: Rido / Shutterstock

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