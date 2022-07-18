Абонентам «Билайна» стала доступна идентификация кошелька «ЮMoney»

Клиенты «ЮMoney» смогут идентифицировать кошелек с помощью сервиса «Мобильный ID» от «Билайн». Услуга доступна россиянам вне зависимости от модели телефона и тарифного плана. Идентификацию также можно пройти через МТС и Мегафон. Об этом RB сообщили в пресс-службе компании.
После идентификации россиянам будут доступны мультивалютные карты и увеличенные лимиты на снятие денег и оплату покупок.
Клиенты сервиса также cмогут пополнять кошелек наличными, с банковских карт, через интернет-банки, делать переводы на банковские карты, счета и кошельки.
Активировать услугу можно на сайте или мобильном приложении сервиса. Абоненту нужно лишь указать номер телефона «Билайн», на который отправят push-уведомление для подтверждения передачи данных.
Гражданам не придется запоминать логины и пароли. Стоимость идентификации составляет 60 рублей.
В начале июня «ЮMoney» запустил переводы с кошелька на карты в Узбекистан и Казахстан. Спустя три недели после запуска сервис приостановил переводы. Переводы невозможны «по техническим причинам на стороне поставщиков. Сроки восстановления неизвестны».
Фото на обложке: Rido /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Краш-тест сайтов: взяли под прицел операторов «большой тройки»
- 2 Наплыв аудитории: как технологически подготовиться онлайн-платформам?
- 3 Цифровые школьные учебники начали продавать по подписке
- 4 Токенизация для онлайн-торговли, супераппы в России и денежные переводы от МТС: финтех-дайджест
- 5 Как увеличить число пользователей приложения с помощью онлайн-соревнований
ВОЗМОЖНОСТИ
19 июля 2022
20 июля 2022
24 июля 2022
27 июля 2022