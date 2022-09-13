Россиян предупредили о мошенничестве с фейковыми карточками товаров на маркетплейсах

Маркетплейс Wildberries предупредил об увеличении случаев мошенничества в сети. Самая популярная схема — создание фейковых карточек товаров на маркетплейсах. Об этом RB рассказали в пресс-службе компании.
«Продавцы» при такой схеме просят связаться покупателей с ними по по WhatsApp. Мошенники отправляют жертве ссылку на сторонние платежные сервисы для перевода.
После получения денег они исчезают, а покупатель остается без денег и товара. Чтобы не лишиться средств, нужно оплачивать заказы только через внутреннюю платежную систему или в в пункте выдачи, предупредили в Wildberries.
При подозрительных сообщениях маркетплейс попросил покупателей обращаться в службу поддержки и правоохранительные органы.
В качестве дополнительных мер Wildberries увеличил прозрачность операций на своей площадке. Теперь новые продавцы при регистрации должны пройти дополнительную идентификацию через банковские онлайн-сервисы, а в будущем – и через Госуслуги, что позволит исключить создание мошеннических личных кабинетов.
В июне Wildberries перешел на расчеты в национальных валютах с продавцами и партнерами в Беларуси, Казахстане, Армении, Киргизии и Узбекистане. В компании полагают, что это поможет укрепить местные валюты и позволит предпринимателями сэкономить на издержках их конвертации.
Фото на обложке: https://rb.ru/news/wildberries-sng/ /
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