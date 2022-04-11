Wildberries расширил сеть логистических центров в регионах РФ

Wildberries открыл два новых сортировочных центра в Брянске и Серове Свердловской области. В них в частности будут принимать поставки от местных предпринимателей. Это поддержит малый бизнес, уверены в Wildberries.
Об открытии логистических центров в Брянске и Серове рассказали в пресс-службе Wildberries. Там сообщили, что 14 тысяч предпринимателей из Брянской области и 2,5 тысячи – из Свердловской – продают свои товары на маркетплейсе.
«Благодаря новым пунктам приемок поставок они смогут оптимизировать собственные логистические расходы и расширить ассортимент на маркетплейсе», – отметили в Wildberries.
Новые сортировочные центры в этом году начнут принимать поставки от местных предпринимателей, что позволит сократить сроки доставки заказов и повысить качество сервиса для покупателей, добавили в Wildberries.
Фото на обложке: Gorodenkoff /
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