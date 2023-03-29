Маркетплейс Wildberries запустил сервис путешествий — «Wildberries.Вместе». С ним пользователи смогут построить маршрут и купить билета на авиа-, ж/д и автотранспорт, сообщил ТАСС.
Новая платформа также покажет сразу несколько вариантов по стоимости и видам транспорта. Например, путешественнику запланировал поездку из Москвы в Пятигорск. Он может долететь на самолете до Минеральных Вод, а потом пересесть на поезд до пункта назначения или поехать на автобусе.
- К 2025 году Россия намерена отменить роуминг со странами ЕАЭС — Киргизией, Казахстаном и Арменией. До конца следующего года операторы должны будут пересмотреть цены на связь на территории этих государств.
Фото на обложке: H_Ko /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Wildberries перестанет принимать ювелирные изделия без подтверждающих их оригинальность документов
- 2 Wildberries протестирует линейку дифференцированных тарифов для новых пунктов выдачи заказов
- 3 Сервисы для продавцов на маркетплейсах
- 4 Эволюция маркетплейсов: как бизнесу развиваться сегодня на популярных площадках
- 5 Потребительский спрос в кризис, или Как улучшить маркетинг, чтобы продавать больше. Часть 2
ВОЗМОЖНОСТИ
29 марта 2023
30 марта 2023
30 марта 2023