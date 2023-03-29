Маркетплейс Wildberries запустил сервис путешествий — «Wildberries.Вместе». С ним пользователи смогут построить маршрут и купить билета на авиа-, ж/д и автотранспорт, сообщил ТАСС.

Новая платформа также покажет сразу несколько вариантов по стоимости и видам транспорта. Например, путешественнику запланировал поездку из Москвы в Пятигорск. Он может долететь на самолете до Минеральных Вод, а потом пересесть на поезд до пункта назначения или поехать на автобусе.

К 2025 году Россия намерена отменить роуминг со странами ЕАЭС — Киргизией, Казахстаном и Арменией. До конца следующего года операторы должны будут пересмотреть цены на связь на территории этих государств.

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