WordPress анонсировал «100-летний план»

WordPress объявляет о возможности зарегистрировать доменное имя сроком на 100 лет. В тариф входит поддержка 24/7, управляемый веб-хостинг и другой полезный функционал. Стоимость — $38 тыс. (то есть регистрация и хостинг обойдутся в $380 в год).
Обычно максимальный срок регистрации доменных имен на WordPress ограничен десятью годами. Поэтому довольно необычно иметь возможность зарегистрировать домен срокам на целый век.
WordPress называет это новое предложение «100-летним планом», в него входит:
- Защита домена на сто лет,
- Многократное резервное копирование в центрах обработки данных в разных географических точках.ю
- Управляемый хостинг WordPress «верхнего уровня»,
- Неограниченная пропускная способность/ трафик,
- Специальная и персонализированная поддержка, доступная 24 часа в сутки семь дней в неделю.
В WordPress уверяют, что план разработан для максимально широкой аудитории — от физлиц до основателей компаний, которые хотят задокументировать наследие своей компании.
«Будь то особый подарок новорожденному в виде домена и пожизненного дома в сети Интернете или что-то, что вы указали в своем завещание, чтобы убедиться, что ваш веб-сайт и история будут доступны будущим поколениям, я надеюсь, что этот план заставит людей и другие компании задуматься о долгосрочном развитии», — говорит генеральный директор WordPress Мэтт Мулленвег.
Фото на обложке: Unsplash
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