WordPress анонсировал «100-летний план»

«Будь то особый подарок новорожденному в виде домена и пожизненного дома в сети Интернете или что-то, что вы указали в своем завещание, чтобы убедиться, что ваш веб-сайт и история будут доступны будущим поколениям, я надеюсь, что этот план заставит людей и другие компании задуматься о долгосрочном развитии», — говорит генеральный директор WordPress Мэтт Мулленвег.