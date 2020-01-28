Опрос: представители каких профессий не готовы не работать даже за деньги
Сервис по поиску работы Superjob выяснил у россиян, как они отнеслись бы к перспективе не работать, но получать при этом стабильный доход. Оказалось, что идея не работать и при этом получать зарплату больше всего привлекает сметчиков, рекламщиков и переводчиков.
В целом возможность не работать и при этом получать зарплату привлекает практически 3 из 10 россиян (29%). В противовес им 58% респондентов считают, что работа — это не только деньги, но и возможность развития, самореализации, общения.
Больше всего имидж обеспеченного безработного привлекает россиян в возрасте 25—34 лет (32%), а вот среди молодежи до 24 лет, напротив, меньше всего сторонников подобной идеи (23%).
Кого больше всего привлекает перспектива не работать и получать зарплату:
- сметчики — 48%;
- менеджеры по рекламе — 47%;
- переводчики — 43%.
Кто отказался бы оставить работу и получать зарплату «просто так»:
- программисты — 27%;
- юристы — 26%;
- директора компаний — 21%.
По данным сервиса, перспектива не работать, получая при этом зарплату, чаще всего привлекала россиян в феврале 2014 года (38%). Но уже в ноябре 2015 года, после того, как экономическая ситуация в стране осложнилась, число желающих стать обеспеченным безработным снизилось до минимума (21%). Сегодня количество сторонников этой идеи вновь несколько выросло (29%).
Фото: Unsplash
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