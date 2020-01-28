Опрос: представители каких профессий не готовы не работать даже за деньги

Сервис по поиску работы Superjob выяснил у россиян, как они отнеслись бы к перспективе не работать, но получать при этом стабильный доход. Оказалось, что идея не работать и при этом получать зарплату больше всего привлекает сметчиков, рекламщиков и переводчиков.

В целом возможность не работать и при этом получать зарплату привлекает практически 3 из 10 россиян (29%). В противовес им 58% респондентов считают, что работа — это не только деньги, но и возможность развития, самореализации, общения.

Больше всего имидж обеспеченного безработного привлекает россиян в возрасте 25—34 лет (32%), а вот среди молодежи до 24 лет, напротив, меньше всего сторонников подобной идеи (23%).

Кого больше всего привлекает перспектива не работать и получать зарплату:

сметчики — 48%;

менеджеры по рекламе — 47%;

переводчики — 43%.

Кто отказался бы оставить работу и получать зарплату «просто так»:

программисты — 27%;

юристы — 26%;

директора компаний — 21%.

По данным сервиса, перспектива не работать, получая при этом зарплату, чаще всего привлекала россиян в феврале 2014 года (38%). Но уже в ноябре 2015 года, после того, как экономическая ситуация в стране осложнилась, число желающих стать обеспеченным безработным снизилось до минимума (21%). Сегодня количество сторонников этой идеи вновь несколько выросло (29%).

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