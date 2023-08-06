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Маск пообещал защитить всех пользователей X от несправедливого наказания за лайки

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Владелец X (бывший Twitter) Илон Маск заявил, что его компания оплатит любые расходы на судебные иски пользователей, которые несправедливо пострадают от своих работодателей за публикации или лайки, сделанные в социальной сети.

Маск пообещал защитить всех пользователей X от несправедливого наказания за лайки

«Если ваш работодатель несправедливо отнесся к вам из-за публикации или лайка на этой платформе, мы оплатим ваш судебный счет. Без ограничений. Пожалуйста, дайте нам знать», — написал миллиардер в своем аккаунте.

В конце июля Илон Маск объявил о ребрендинге Twitter: название соцсети сменилось на X, а логотип в виде синей птицы уступил место лаконичной черной букве «X».

Затем на крыше штаб-квартиры была установлена гигантская инсталляция в виде светящейся буквы «X», но компании пришлось ее демонтировать спустя несколько дней из-за многочисленных жалоб.

Фото: Tama2u / Shutterstock

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