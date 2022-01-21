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Офлайн-выручка сети магазинов «Пятерочка» выросла на 12% год к году — до 1,78 трлн рублей

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

X5 Group представила информацию о выручке торговой сети «Пятерочка», в составе которой на 31 декабря 2021 года работало почти 18 тысяч магазинов.

Офлайн-выручка сети магазинов «Пятерочка» выросла на 12% год к году — до 1,78 трлн рублей

Согласно отчету за 2021 год, офлайн-выручка «Пятерочки» выросла почти на 12% за год и составила 1,78 трлн рублей.

Покупатели делали приобретения в «Пятерочке» более 5 млрд раз за 12 месяцев при среднем чеке в 409 рублей (+4% к 2020 году). Количество магазинов на конец 2021 года достигло 17 972, что на 7,6% больше, чем годом ранее. За год X5 удалось открыть еще 1263 новых дискаунтеров. В сети «Пятерочка» уже 4501 торговая точка работает в новой концепции.

Ранее сообщалось, что выручка цифрового бизнеса X5 Group подскочила в 2,4 раза в 2021 году.

Чистая розничная выручка X5 Goup увеличилась на 11,4% год к году, или на 225,1 млрд рублей, достигнув 2,2 трлн рублей в 2021 году.

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Фото на обложке: X5

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