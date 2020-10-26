X5 Retail Group пока не будет запускать маркетплейс лекарств

Анонсированная X5 Retail Group площадка apteka.perekrestok.ru не заработала спустя год после презентации проекта. Об отмене запуска маркетплейса сообщают «Ведомости».

X5 Retail Group хотела открыть 1400 аптечных пунктов в магазинах «Перекресток» и «Пятерочка». В них можно было бы забрать лекарства после заказа на маркетплейсе. О проекте компания объявила летом 2019 года.

Партнерами ритейлера должны были стать поставщик фармацевтической продукции «Сантэнс» и «Здравсервис», владелец аптечной сети «Твой доктор». «Сантэнс» сам бы занимался обработкой, сборкой, сортировкой и отправлением заказов до аптечных пунктов. Инвестиций со стороны X5 Retail Group не планировалось.

Сообщается, что логистический партнер «Сантэнс» вышел из проекта, а «Здравсервис» решил запустить собственную онлайн-площадку. Кстати, в 2017 году у X5 Retail Group была идея размещения аптек «А-мега» и «Да, здоров!» на площадях своих магазинов. Но и тогда проект провалился.

Несмотря на неудачи, представитель ритейлера заявил, что фармацевтическое направление останется в зоне интереса компании. Вскоре в интернет-магазине «Перекресток впрок» планируют запустить отдельную категорию с лекарствами.

Фото: Kwangmoozaa/ Shutterstock