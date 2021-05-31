Xiaomi представила технологию, позволяющую заряжать смартфоны за рекордно короткое время

В компании заявляют, что с помощью HyperCharge смартфон Mi 11 Pro с аккумулятором на 4000 мАч заряжается полностью за 8 минут через провод мощностью 200 Вт и за 15 минут — с помощью беспроводной зарядки. Ни одному производителю не удавалось достичь подобных результатов, поэтому Xiaomi вполне можно считать мировым рекордсменом, пишет The Verge.

Xiaomi в течение нескольких последних лет активно работает над совершенствованием системы зарядки смартфонов. В частности, два года назад компания анонсировала систему мощностью 100 Вт, которая могла зарядить батарею ёмкостью 4000 мАч за 17 минут. В 2020 году Xiaomi смогла зарядить смартфон Mi 10 Ultra за 23 минуты при мощности 120 Вт и ёмкости аккумулятора 4500 мАч.

Ближайшим конкурентом Xiaomi в этой области является компания Oppo: её технология VOOC позволила в прошлом году зарядить аккумулятор на 4000 мАч за 20 минут на мощности 65 Вт.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!