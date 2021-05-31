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Xiaomi представила технологию, позволяющую заряжать смартфоны за рекордно короткое время

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Редактор новостного отдела RB.RU

Андрей Шляховский

Китайский производитель смартфонов Xiaomi представил технологию HyperCharge, которая позволит заряжать гаджеты за максимально короткое время.

Xiaomi представила технологию, позволяющую заряжать смартфоны за рекордно короткое время

В компании заявляют, что с помощью HyperCharge смартфон Mi 11 Pro с аккумулятором на 4000 мАч заряжается полностью за 8 минут через провод мощностью 200 Вт и за 15 минут — с помощью беспроводной зарядки. Ни одному производителю не удавалось достичь подобных результатов, поэтому Xiaomi вполне можно считать мировым рекордсменом, пишет The Verge.

Xiaomi в течение нескольких последних лет активно работает над совершенствованием системы зарядки смартфонов. В частности, два года назад компания анонсировала систему мощностью 100 Вт, которая могла зарядить батарею ёмкостью 4000 мАч за 17 минут. В 2020 году Xiaomi смогла зарядить смартфон Mi 10 Ultra за 23 минуты при мощности 120 Вт и ёмкости аккумулятора 4500 мАч.

Ближайшим конкурентом Xiaomi в этой области является компания Oppo: её технология VOOC позволила в прошлом году зарядить аккумулятор на 4000 мАч за 20 минут на мощности 65 Вт.

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Фото на обложке: Iryna Imago / Shutterstock.

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