Xiaomi представила технологию, позволяющую заряжать смартфоны за рекордно короткое время

Китайский производитель смартфонов Xiaomi представил технологию HyperCharge, которая позволит заряжать гаджеты за максимально короткое время.
В компании заявляют, что с помощью HyperCharge смартфон Mi 11 Pro с аккумулятором на 4000 мАч заряжается полностью за 8 минут через провод мощностью 200 Вт и за 15 минут — с помощью беспроводной зарядки. Ни одному производителю не удавалось достичь подобных результатов, поэтому Xiaomi вполне можно считать мировым рекордсменом, пишет The Verge.
Charge up to 100% in just 8 minutes using wired charging and 15 minutes wirelessly! #XiaomiHyperCharge— Xiaomi (@Xiaomi) May 31, 2021
Too good to be true? Check out the timer yourself! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/muBTPkRchl
Xiaomi в течение нескольких последних лет активно работает над совершенствованием системы зарядки смартфонов. В частности, два года назад компания анонсировала систему мощностью 100 Вт, которая могла зарядить батарею ёмкостью 4000 мАч за 17 минут. В 2020 году Xiaomi смогла зарядить смартфон Mi 10 Ultra за 23 минуты при мощности 120 Вт и ёмкости аккумулятора 4500 мАч.
Ближайшим конкурентом Xiaomi в этой области является компания Oppo: её технология VOOC позволила в прошлом году зарядить аккумулятор на 4000 мАч за 20 минут на мощности 65 Вт.
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Фото на обложке: Iryna Imago /
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