Роспотребнадзор оштрафует «Яндекс.Такси» за нарушение водителями санитарных норм

Управление Роспотребнадзора по Москве провело 205 проверок столичных такси и обнаружило, что часть водителей не выполняют нормы санитарного законодательства. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Роспотребнадзор составил 20 протоколов об административном правонарушении.

По данным ведомства, таксисты не использовали маски и перчатки, не проводили ежедневную дезинфекцию салона и дезинфекцию после каждого заказа, не снабдили транспортное средство кожными антисептиками для обработки рук. Кроме того, выяснилось, что водители не сдают тесты на коронавирус.

«Учитывая тот факт, что вышеперечисленные нарушения были совершены перевозчиками при выполнении заказов от агрегатора "Яндекс.Такси", в отношении последнего также направлено уведомление о явке для составления протокола об административном правонарушении по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ», — говорится в сообщении.

Согласно КоАП РФ, за подобное нарушение «Яндекс.Такси» как юрлицо может быть оштрафована на сумму до 500 тысяч рублей или же ее заставят приостановить свою деятельность на срок до 90 суток. Для должностных лиц штраф за аналогичное нарушение составляет 50-100 тысяч рублей.

Москва является лидером среди российских городов по количеству жителей, заболевших коронавирусом. По данным оперштаба на 15 октября, число заболевших в Москве составляет 347 946 человек. За последние сутки вирус обнаружен у 3942 человек.

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