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Пользователи жалуются на сбой в работе «Яндекса»

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

В работе сервисов «Яндекса» произошел массовый сбой, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Пользователи жалуются на сбой в работе «Яндекса»

По данным сервиса, число сообщений о сбое на 10:01 мск достигло почти 2 тыс. В основном на сбой жалуются пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов России.

Карта сбоев: Downdetector

Большинство пользователей (79%) жалуются на проблемы с доступом к веб-сайту «Яндекс». Не могут авторизоваться 14% пользователей. Еще 8% сообщают о неполадках с поисковой системой

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