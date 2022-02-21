Пользователи жалуются на сбой в работе «Яндекса»

По данным сервиса, число сообщений о сбое на 10:01 мск достигло почти 2 тыс. В основном на сбой жалуются пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов России.

Карта сбоев: Downdetector

Большинство пользователей (79%) жалуются на проблемы с доступом к веб-сайту «Яндекс». Не могут авторизоваться 14% пользователей. Еще 8% сообщают о неполадках с поисковой системой