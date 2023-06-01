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«Яндекс.Лавка» проведет ребрендинг и увеличит ассортимент товаров

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

С 1 июня «Яндекс.Лавка» начинает ребрендинг: новым логотипом станет белое сердце на синем фоне. Компания также увеличит ассортимент товаров, масштабирует сеть дарксторов. Об этом RB.RU рассказал представитель сервиса.

«Яндекс.Лавка» проведет ребрендинг и увеличит ассортимент товаров

Компания намерена сделать ставку на уникальный ассортимент, который будет продаваться только у нее. Для этого «Яндекс.Лавка» будет заключать эксклюзивные контракты с локальными поставщиками. Также компания внедрит рекомендательные сервисы, которые будут предлагать товары исходя из предпочтений клиента.

Слоганом первой рекламной кампании станет фраза «Вот это жизнь», которая будет дополнять каждый креатив. В будущем сервис планирует и дальше экспериментировать с форматами и коммуникациями в рамках обновленной бренд-платформы. 

Обновление позволит «Лавке» отстроиться от других ритейлеров на рынке и закрывать больше потребностей покупателя. Компания также планирует усилить удержание текущей аудитории и выйти на более широкую.

Фото на обложке: «Яндекс.Лавка»

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