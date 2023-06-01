«Яндекс.Лавка» проведет ребрендинг и увеличит ассортимент товаров

С 1 июня «Яндекс.Лавка» начинает ребрендинг: новым логотипом станет белое сердце на синем фоне. Компания также увеличит ассортимент товаров, масштабирует сеть дарксторов. Об этом RB.RU рассказал представитель сервиса.

Компания намерена сделать ставку на уникальный ассортимент, который будет продаваться только у нее. Для этого «Яндекс.Лавка» будет заключать эксклюзивные контракты с локальными поставщиками. Также компания внедрит рекомендательные сервисы, которые будут предлагать товары исходя из предпочтений клиента.

Слоганом первой рекламной кампании станет фраза «Вот это жизнь», которая будет дополнять каждый креатив. В будущем сервис планирует и дальше экспериментировать с форматами и коммуникациями в рамках обновленной бренд-платформы.

Обновление позволит «Лавке» отстроиться от других ритейлеров на рынке и закрывать больше потребностей покупателя. Компания также планирует усилить удержание текущей аудитории и выйти на более широкую.

Фото на обложке: «Яндекс.Лавка»