За первые шесть месяцев 2023 года «Яндекс» удалил из поиска 190 525 ссылок на сайты, внесенные в реестр запрещенных Роскомнадзором. За тот же период компания удалила более 800 ссылок на запрещенный контент со своих сервисов.

«Яндекс» удалил из поиска более 190 тыс. ссылок за полгода по требованию Роскомнадзора