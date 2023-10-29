Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Яндекс» удалил из поиска более 190 тыс. ссылок за полгода по требованию Роскомнадзора

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

За первые шесть месяцев 2023 года «Яндекс» удалил из поиска 190 525 ссылок на сайты, внесенные в реестр запрещенных Роскомнадзором. За тот же период компания удалила более 800 ссылок на запрещенный контент со своих сервисов.

«Яндекс» удалил из поиска более 190 тыс. ссылок за полгода по требованию Роскомнадзора

В отчете «Яндекса» уточняется, что ссылки удаляются автоматически при попадании в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.

Согласно документу, за первую половину 2023 года «Яндекс» заблокировал 821 ссылку на признанный запрещенным контент на своих сервисах. Больше всего контента было удалено с «Яндекс.Музыки» — 305 подкастов и треков.

Кроме того, за полгода компания получила 32 664 официальных запроса от государственных органов на раскрытие данных пользователей. Три четверти запросов (77%) были удовлетворены.

Самыми «популярными» у госорганов сервисами стали «Такси» (19 481 одобренных запросов), «Почта» (5 625) и «Еда» (3 861).

Фото: XanderSt / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Роскомнадзор запретил поисковую выдачу сайтов 11 иностранных хостинг-провайдеров
  2. 2 Как работают VPN-сервисы в разных странах и почему анонимайзеры сложно запретить
  3. 3 Роскомнадзор планирует создать «национального оператора» big data. Это плохо?
  4. 4 Как происходит блокировка сайтов: взгляд провайдера
  5. 5 Цифры дня. 180 тысяч несчастных яблочников
RB в Telegram
Больше полезного контента в Telegram
Подписывайтесь!

ВОЗМОЖНОСТИ

29 октября 2023

Всероссийский хакатон по биометрии

30 октября 2023

Акселератор роста малого бизнеса

31 октября 2023

SMOLATHON

Все ВОЗМОЖНОСТИ