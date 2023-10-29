«Яндекс» удалил из поиска более 190 тыс. ссылок за полгода по требованию Роскомнадзора

За первые шесть месяцев 2023 года «Яндекс» удалил из поиска 190 525 ссылок на сайты, внесенные в реестр запрещенных Роскомнадзором. За тот же период компания удалила более 800 ссылок на запрещенный контент со своих сервисов.
В отчете «Яндекса» уточняется, что ссылки удаляются автоматически при попадании в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.
Согласно документу, за первую половину 2023 года «Яндекс» заблокировал 821 ссылку на признанный запрещенным контент на своих сервисах. Больше всего контента было удалено с «Яндекс.Музыки» — 305 подкастов и треков.
Кроме того, за полгода компания получила 32 664 официальных запроса от государственных органов на раскрытие данных пользователей. Три четверти запросов (77%) были удовлетворены.
Самыми «популярными» у госорганов сервисами стали «Такси» (19 481 одобренных запросов), «Почта» (5 625) и «Еда» (3 861).
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