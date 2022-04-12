«Яндекс» открыл доступ к рекламе в «Картах», «Навигаторе» и «Метро» бизнесу любого размера

«Яндекс» открыл возможность запускать медийную рекламу в геосервисах для всех рекламодателей независимо от размера бизнеса. Ранее размещать ее в «Яндекс.Картах», «Навигаторе» и «Метро» могли только рекламные агентства и крупные компании.
Минимальная стоимость запуска медийной рекламы в геосервисах составляет от 17,5 тыс. рублей без НДС, говорится в сообщении «Яндекса».
Геомедийная реклама позволяет рассказать о своем бизнесе пользователям «Яндекса», которые перемещаются по городу и прокладывают маршруты до нужного места на карте.
Доступны различные форматы: баннеры, биллборды или пины. Рекламу можно таргетировать по полу, возрасту и интересам, локации, времени.
Чтобы запустить геомедийную рекламу, нужно зарегистрироваться в рекламном кабинете, затем создать заказ, в котором будет настраиваться реклама, выбрать формат, настроить таргетинг и места показа.
Для настройки пинов по маршруту и рекомендации маршрута нужно создать профиль компании в «Яндекс.Бизнесе».
Фото на обложке: Unsplash
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