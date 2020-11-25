«Яндекс» запустил сервис для привлечения клиентов и размещения интернет-рекламы

«Яндекс» запустил сервис «Яндекс.Бизнес» , который призван помочь предпринимателям привлекать клиентов и упростить размещение рекламы в интернете. Об этом компания сообщила на онлайн-конференции YaC 2020, которая прошла 25 ноября 2020 года в онлайн-формате.

Сервис включает набор инструментов, боьшинство из которых бесплатные.

Так, инструмент сервиса «Рекламная подписка» помогает запустить рекламную кампанию на площадках «Яндекса» — в «Поиске», «Картах», «Услугах», «Дзене», а также на более чем 40 тысячах сайтов рекламной сети. Для этого необходимо:

задать бюджет,

указать информацию об акции, товаре или услуге,

приложить фотографии.

Далее, по заявлению компании, алгоритмы «Яндекса» самостоятельно настроят рекламное продвижение: создадут объявления, разместят их и распределят бюджет, чтобы реклама привела клиентов. При этом, предприниматели, запустившие кампанию, получат реальные обращения, например звонки или онлайн-записи, рассказали в «Яндексе».

В сервисе предусмотрена функция онлайн-записи. Чтобы ее включить, нужно добавить услуги и специалистов с графиком работы. После этого кнопка «Записаться» появится в карточке организации в «Поиске» и «Картах». Также её можно будет разместить в рекламе, на сайте и в соцсетях компании. Записавшихся сервис автоматически добавит в журнал.

Отмечается, что в платформу встроена «умная» клиентская база, которая отслеживает взаимодействие пользователей разных сервисов «Яндекса» с предпринимателями.

«Например, клиенты, которые оставляли положительные отзывы, попадают в группу "лояльных", а те, кто более трёх месяцев не взаимодействовал с компанией — в "потерянных". С каждой группой можно контактировать с помощью рассылок "Яндекса"», — отметили в компании.

Также на конференции компания рассказала о самом большом изменении в «Поиске» за 10 лет. В сервис внедрена новая технология Yati — это алгоритмы, которые учатся распознавать связь между запросом и содержанием документов. Технология создана на основе нейронных сетей.

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