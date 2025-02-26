«Яндекс» и Гжельский фарфоровый завод выпустили коллекцию посуды по мотивам сказки про репку

Бренд товаров для дома Pragma от «Яндекс Фабрики» и Гжельский фарфоровый завод выпустили лимитированную коллекцию посуды с героями сказки «Репка», сообщили RB.RU в пресс-службе «Яндекса».

В линейку вошли тарелки с изображениями Жучки, Кошки и Мышки, а также чашка с репкой. Посуду можно купить на «Яндекс Маркете». Стоимость полного набора составляет 7 290 рублей, тарелка отдельно стоит от 2 190 рублей, чашка — 1 790 рублей.

Классическую сине-белую роспись гжель мастера завода дополнили современной иллюстрацией. По словам арт-директора Pragma Веры Зверевой, тарелки сделаны разной величины — это отражает сюжет сказки. Само произведение выбрали не случайно: оно напоминает, что даже самые сложные задачи становятся выполнимы, если браться за них вместе, объясняет Зверева.

Фото: «Яндекс Фабрика»

Коллаборация стала первой для новой линейки Pragma Lepta. Бренд также планирует выпустить другие коллекции товаров для дома по мотивам народных промыслов и произведений художников.

В сентябре собственные бренды «Яндекс Маркета» были выделены в отдельное бизнес-направление, которое стало называться «Яндекс Фабрика». Сейчас оно выпускает товары под марками Outstep (отдых на природе), Tuvio (техника), Junion (детская продукция) и другими.

Фото на обложке: «Яндекс Фабрика»