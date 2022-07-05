«Яндекс Go» начал тестировать тариф для совместных поездок с незнакомцами

«Яндекс Go» запустил в тестовом режиме тариф «Попутчик» в Екатеринбурге, Саратове и Ярославле. Поездка должна стать дешевле за счет того, что по пути к пользователю может присоединиться еще один человек. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе «Яндекс Go».
Тариф доступен в приложении только в периоды высокого спроса и тогда, когда есть больше всего вероятность найти попутчика.
После выбора опции «Попутчик» алгоритм автоматически подберет второго пользователя с похожим маршрутом. Сервис заранее сообщает водителю и обоим пользователям, что поездка будет совместной.
Подобные поездки могут стать дольше в среднем на 10 минут, прогнозируют в «Яндекс Go», при этом выгода для пользователя будет достигать 40%.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Любовь и роботы: подборка wedding-tech проектов
- 2 11 сервисов для заказа товаров из иностранных магазинов
- 3 Выбрать страну, найти работу, перевезти вещи — подборка сервисов для эмиграции
- 4 Зачем компаниям Tone of Voice и как он зависит от работы службы поддержки
- 5 Стратегия отказа от скидок: как повысить лояльность клиента без предоставления персональных условий
ВОЗМОЖНОСТИ
07 июля 2022
08 июля 2022
10 июля 2022