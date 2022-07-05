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«Яндекс Go» начал тестировать тариф для совместных поездок с незнакомцами

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс Go» запустил в тестовом режиме тариф «Попутчик» в Екатеринбурге, Саратове и Ярославле. Поездка должна стать дешевле за счет того, что по пути к пользователю может присоединиться еще один человек. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе «Яндекс Go».

«Яндекс Go» начал тестировать тариф для совместных поездок с незнакомцами

Тариф доступен в приложении только в периоды высокого спроса и тогда, когда есть больше всего вероятность найти попутчика.

После выбора опции «Попутчик» алгоритм автоматически подберет второго пользователя с похожим маршрутом. Сервис заранее сообщает водителю и обоим пользователям, что поездка будет совместной. 

Подобные поездки могут стать дольше в среднем на 10 минут, прогнозируют в «Яндекс Go», при этом выгода для пользователя будет достигать 40%.

Фото на обложке: Unsplash

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