«Яндекс» открыл предзаказ на «Станцию» второго поколения с «умным» звуком и новым дизайном

«Яндекс» открыл предзаказ на «Яндекс Станцию» второго поколения — она поддерживает протокол Zigbee, оснащена «умным» звуком и представлена в новом дизайне.

Устройство можно приобрести отдельно или в комплекте с «умными» устройствами Aqara, которые также функционируют на Zigbee. Стоимость новой «Станции» составляет 16 990 рублей, в комплект с Aqara она обойдется в 18 990.

«Умный» дом

К новой «Станции» можно подключить разные устройства — от «умных» лампочек до датчиков.

Это первая «умная» колонка «Яндекса» с хабом на основе протокола Zigbee. Особенность этого протокола в минимизации энергозатрат и возможности обмениваться данными напрямую, даже без интернета.

Управлять устройствами или подключать их к колонке можно голосом.

В набор «умных» устройств Aqara, которые можно купить вместе с колонкой, входят «умная» лампочка, кнопка и датчики: движения и освещения, температуры и влажности.

Звук и дизайн

Колонка имеет два широкополосных динамика общей мощностью 30 Вт и особую акустическую решетку, разработанную специально для новых колонок. Устройство имеет апериодическую структуру — это позволяет почти не искажать проходящий через него звук.

Колонка впервые начала поддерживать технологию room correction — она уменьшает искажения звука, связанные с акустикой помещения.

Новая колонка похожа по форме первую, но имеет более тонкий силуэт. Кольцо «Алисы» трансформировалось в светящуюся LED-панель, которая переливается, отражая рисунок музыки.

Где заказать

Предзаказ можно сделать с 10 утра по московскому времени на «Яндекс Маркете», в «М Видео», «Эльдорадо», DNS, Оzon, «Связной» и у других ритейлеров. Устройства будут продаваться с 31 мая.

Фото на обложке: «Яндекс»