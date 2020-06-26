Акции «Яндекса» подорожали после дополнительного размещения

Стоимость акций «Яндекса» в ходе торгов на Московской бирже обновила исторический максимум. По данным на 11:30 мск котировки компании выросли на 1,9% — до 3438 рублей за штуку.

В ходе торгов в четверг рост достигал 4,4%.

Причиной роста стало успешное дополнительное размещение акций «Яндекса» (SPO). Компания разместила по книге заявок вдвое больший объем — $400 млн против запланированных $200 млн.

SPO прошло по цене $49,25 за акцию (всего было размещено 8,1 млн новых акций класса «A»), котировки на Nasdaq в четверг достигли $50,3 за бумагу, а капитализация «Яндекса» составила почти $16,5 млрд.

Накануне «Яндекс» и Сбербанк сообщили о разделе совместных бизнесов. Интернет-компания выкупит 45% в «Яндекс.Маркете», а также продаст свою долю в проекте «Яндекс.Деньги».

Помимо SPO компания продаст акций еще на $600 млн «ВТБ Капиталу», Ervington Investments Limited Романа Абрамовича и Treliscope Limited Александра Абрамова и Александра Фролова.

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