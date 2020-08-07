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«Яндекс.Почта» научилась распознавать текст на изображениях

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Мобильная «Яндекс.Почта» с помощью технологии компьютерного зрения научилась распознавать текст на изображениях. Об этом Rusbase рассказал представитель сервиса.

«Яндекс.Почта» научилась распознавать текст на изображениях

Чтобы отправить текст с фотографии, нужно нажать на значок скрепки в письме, а затем выбрать режим «Текст». Почта разберет написанное, даже если фотография перевернута или невысокого качества, и вставит получившийся текст в письмо.

Также в «Яндекс.Почте» появился режим «Скан», который повышает качество изображений. Если снимок вышел темным или нечетким, приложение сделает его ярче и контрастнее — и текст будет легче читать.

Сервис распознает текст на изображениях разных форматов — JPEG, PNG и других, для которых не нужен специальный графический редактор. Пока новая возможность работает только в приложении почты для Android.

Фото на обложке: Unsplash

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