«Яндекс.Почта» научилась распознавать текст на изображениях

Мобильная «Яндекс.Почта» с помощью технологии компьютерного зрения научилась распознавать текст на изображениях. Об этом Rusbase рассказал представитель сервиса.

Чтобы отправить текст с фотографии, нужно нажать на значок скрепки в письме, а затем выбрать режим «Текст». Почта разберет написанное, даже если фотография перевернута или невысокого качества, и вставит получившийся текст в письмо.

Также в «Яндекс.Почте» появился режим «Скан», который повышает качество изображений. Если снимок вышел темным или нечетким, приложение сделает его ярче и контрастнее — и текст будет легче читать.

Сервис распознает текст на изображениях разных форматов — JPEG, PNG и других, для которых не нужен специальный графический редактор. Пока новая возможность работает только в приложении почты для Android.

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