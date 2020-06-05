«Яндекс.Видео» ввел функцию совместного просмотра
Пользователи сервиса «Яндекс.Видео» получили возможность совместно просматривать фильмы, сериалы и видеоролики. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе «Яндекса».
К удаленному просмотру одновременно может подключиться до 150 человек.
Для совместного просмотра доступен весь контент «Яндекс.Эфира» и несколько тысяч фильмов и сериалов из каталога онлайн-кинотеатра «КиноПоиск HD». Часть контента предоставляется по подписке или за отдельную плату.
Чтобы запустить совместный просмотр, нужно выбрать видео с отметкой «Смотрите с друзьями». Во время сеанса можно общаться с другими участниками в чате. Также у организатора просмотра будет возможность приостановить видео для всех.
В прошлом году на «Яндекс.Видео» появилась возможность оставлять комментарии, также недавно были запущены тематические чаты для любителей видео.
Фото: Unsplash
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