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«Яндекс.Видео» ввел функцию совместного просмотра

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Пользователи сервиса «Яндекс.Видео» получили возможность совместно просматривать фильмы, сериалы и видеоролики. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе «Яндекса».

«Яндекс.Видео» ввел функцию совместного просмотра

К удаленному просмотру одновременно может подключиться до 150 человек.

Для совместного просмотра доступен весь контент «Яндекс.Эфира» и несколько тысяч фильмов и сериалов из каталога онлайн-кинотеатра «КиноПоиск HD». Часть контента предоставляется по подписке или за отдельную плату.

Чтобы запустить совместный просмотр, нужно выбрать видео с отметкой «Смотрите с друзьями». Во время сеанса можно общаться с другими участниками в чате. Также у организатора просмотра будет возможность приостановить видео для всех.

В прошлом году на «Яндекс.Видео» появилась возможность оставлять комментарии, также недавно были запущены тематические чаты для любителей видео.

Фото: Unsplash

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