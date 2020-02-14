B2B-маркетплейс в сфере морепродуктов Yorso привлек больше 7 млн рублей

Онлайн-платформа для автоматизации маркетинга, продаж, закупок и логистики для крупнооптового рынка рыбы и морепродуктов Yorso привлекла 7,63 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Сбербанка. Стартап является выпускником совместного акселератора банка и 500 Startups.

Деньги в проект вложили российские и зарубежные инвесторы, кто именно — не раскрывается.

В апреле прошлого года Yorso в рамках акселератора Сбербанка и 500 Startups получила конвертируемый заем от банка на 5 млн рублей. Предынвестиционная оценка стартапа составила 343 млн рублей. Доля Сбербанка равна 2,078%.

Компания была основана в 2016 году. Yorso включает маркетплейс, инструменты измеряемого маркетинга, специальную CRM, средства аналитики и автоматизации рутинных операций при продажах и закупках.

По собственным заявлениям, Yorso сокращает количество посредников в цепочке продаж, что влияет на конечную прибыльность поставщиков и покупателей.

Ранее другой выпускник акселератора — разработчик решения для управления картами лояльности Passteam — привлек инвестиции от двух бизнес-ангелов. После этого произошла конвертация займа Сбербанка, который был выдан Passteam как участнику акселератора.

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