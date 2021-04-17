Защита Huawei обратится в суд Канады с просьбой об отсрочке слушаний по экстрадиции финансового директора

Команда защиты финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу попросит канадский суд отложить предстоящие слушания по ее делу об экстрадиции в США.

Слушания по экстрадиции Ваньчжоу длились более двух лет. Об этом сообщает Reuters.

Мэн Ваньчжоу задержали канадские правоохранители 1 декабря 2018 года в аэропорту Ванкувера по запросу американской стороны. Согласно материалам, причиной ареста стала презентация в сентябре 2013 года, где Ваньчжоу убеждала представителей британского банка HSBC в отсутствии связей Huawei с гонконгской компанией Skycom. Американская сторона считает, что через Skycom Huawei поставляла продукцию в Иран.

Власти Соединенных Штатов полагают, что Мэн Ваньчжоу «ввела в заблуждение» партнеров из HSBC. 11 декабря 2018 года ее отпустили под залог в 10 млн канадских долларов ($7 млн). Ей разрешили жить в ванкуверском доме ее мужа. Но перемещения по городу были частично ограничены.

28 января 2019 года Министерство юстиции США предъявило Huawei, ее «дочкам» и самой Ваньчжоу официальные обвинения в 23 преступлениях, среди которых значились промышленный шпионаж, кража коммерческой тайны, препятствование правосудию и нарушение антииранских санкций США. Также финдиректора Huawei обвинили в мошенничестве с использованием банковских и электронных средств.

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Фото: astudio/shutterstock