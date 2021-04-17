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Защита Huawei обратится в суд Канады с просьбой об отсрочке слушаний по экстрадиции финансового директора

Новости
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор. RB.RU

Алена Шаповалова

Команда защиты финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу попросит канадский суд отложить предстоящие слушания по ее делу об экстрадиции в США.

Защита Huawei обратится в суд Канады с просьбой об отсрочке слушаний по экстрадиции финансового директора

Слушания по экстрадиции Ваньчжоу длились более двух лет. Об этом сообщает Reuters.

Мэн Ваньчжоу задержали канадские правоохранители 1 декабря 2018 года в аэропорту Ванкувера по запросу американской стороны. Согласно материалам, причиной ареста стала презентация в сентябре 2013 года, где Ваньчжоу убеждала представителей британского банка HSBC в отсутствии связей Huawei с гонконгской компанией Skycom. Американская сторона считает, что через Skycom Huawei поставляла продукцию в Иран.

Власти Соединенных Штатов полагают, что Мэн Ваньчжоу «ввела в заблуждение» партнеров из HSBC. 11 декабря 2018 года ее отпустили под залог в 10 млн канадских долларов ($7 млн). Ей разрешили жить в ванкуверском доме ее мужа. Но перемещения по городу были частично ограничены.

28 января 2019 года Министерство юстиции США предъявило Huawei, ее «дочкам» и самой Ваньчжоу официальные обвинения в 23 преступлениях, среди которых значились промышленный шпионаж, кража коммерческой тайны, препятствование правосудию и нарушение антииранских санкций США. Также финдиректора Huawei обвинили в мошенничестве с использованием банковских и электронных средств.

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Фото: astudio/shutterstock

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