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Прием заявлений на выдачу биометрических загранпаспортов возобновят 1 июня

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

МВД возобновляет прием заявлений на выдачу биометрических загранпаспортов с 1 июня. Подать заявление можно в частности на «Госуслугах». В феврале прием заявлений временно приостановили.

Прием заявлений на выдачу биометрических загранпаспортов возобновят 1 июня

МВД с 1 июня возобновит прием заявлений на выдачу заграничных паспортов с электронным носителем информации. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Подать заявление на выдачу заграничного биометрического паспорта можно на «Госуслугах», через МФЦ, либо напрямую в территориальный отдел МВД.

Прием заявлений на выдачу загранпаспортов нового поколения был приостановлен в феврале. Портал «Госуслуг» тогда предупреждал, о технических проблемах на стороне Гознака.

Фото на обложке: vovidzha / Shutterstock

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