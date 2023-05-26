Прием заявлений на выдачу биометрических загранпаспортов возобновят 1 июня

МВД возобновляет прием заявлений на выдачу биометрических загранпаспортов с 1 июня. Подать заявление можно в частности на «Госуслугах». В феврале прием заявлений временно приостановили.

МВД с 1 июня возобновит прием заявлений на выдачу заграничных паспортов с электронным носителем информации. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Подать заявление на выдачу заграничного биометрического паспорта можно на «Госуслугах», через МФЦ, либо напрямую в территориальный отдел МВД.

Прием заявлений на выдачу загранпаспортов нового поколения был приостановлен в феврале. Портал «Госуслуг» тогда предупреждал, о технических проблемах на стороне Гознака.

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