«Будет ажиотаж»: Москва выпустит зеленые облигации

Москва, первой из российских регионов, готовится к выпуску зеленых облигаций. Средства от их продажи пойдут на финансирование проектов по решению экологических проблем, сообщают «Ведомости». Эксперты прогнозируют высокий спрос на такие бумаги.

Зеленые облигации станут первым субфедеральным заемом в истории России, отмечает издание.

Полученные от инициативы средства будут направлены на сокращение отрицательного воздействия на окружающую среду, сохранение природных ресурсов и повышение энергоэффективности.

«Здесь гарантом является само Правительство Москвы. Думаю, будет ажиотаж. Так как приобретение зеленых облигаций — не только обычный заработок на ценных бумагах, но и вклад в очищение своей "кармы"», — отметила специально для RB.ru эколог и гендиректор НПЦ «ЮМАН» Маргарита Лупунчук.

Многие эксперты поясняют, что первое время такие ценные бумаги не будут популярны у частных инвесторов по причине неразвитости российского рынка зеленых облигаций.

По словам Никиты Литвинова, сооснователя компании-разработчика экорешений для бизнеса «Простое дело», сейчас для развития инициативы требуется создать механизмы регулирования и поддержки таких бумаг.

«Думаю, в данный момент это будет интересно, в первую очередь, банкам, таким как "Сбер", ВТБ и ряду других, которые сейчас активно включают в свою стратегию повестку устойчивого развития и ответственного финансирования», — рассказал Литвинов.

Похожее мнение выразила «Ведомостям» член экспертного совета по листингу Московской биржи Светлана Бик. Она добавила, что оптимальным для столицы будет выпуск инфраструктурных и зеленых облигаций в пропорции 40/60.

Аналитик ГК «Финам» Алексей Ковалев также делает ставку на банки и инвесткомпании, которые сейчас «стараются следовать мировым практикам и принимают стратегии ESG-развития». Вместе с тем, эксперт не до конца уверен, что потенциальные покупатели зеленых облигаций согласятся «сейчас, в кризисное время, жертвовать прибылью и массированно покупать бонды с меньшей доходностью только потому, что они — зеленые».

Ковалев пояснил, что, вероятнее всего, инициатива будет развиваться, если государство предложит послабления по налогообложению доходов на такие облигации.

Председатель правления Ассоциации российских банков Олег Скворцов считает, что стимулом для формирования высокого спроса на зеленые бонды у инвесторов станет повышенная ставка, приближающаяся к уровню голубых фишек — 6-8% годовых. Этого можно добиться путем получения субсидии от государства на выплату купонного дохода.

«Если эмитент — правительство Москвы — получит от государства софинансирование купона, то инвесторам в общем-то все равно, какие облигации покупать, главное — это доходность», — подтверждает эту мысль Ковалев.

На данный момент запланировано, что максимальный объем заимствований столицы с помощью зеленых облигаций в 2021 году составит 396 млрд рублей. По данным издания, это уже заложено в бюджете города.

В мае 2019 года правительство России приняло механизм господдержки зеленых облигаций. Предполагается, что эмитенты смогут получить до 90% компенсации на выплату купонного дохода для инвестпроектов, внедряющих наилучшие доступные технологии с использованием российского оборудования. Для остальных — субсидия составит 70% затрат.

24 февраля правительство Москвы утвердило пакет условий эмиссии и обращения городских облигаций. В настоящее время готовятся проекты решений об эмиссии бумаг.

Таким образом, правительство столицы может получить до 90% госфинансирования для выплаты доходов по зеленым облигациям.

«В результате, всем хорошо, и так и должен работать этот механизм. Эмитенты экономят на выплатах, инвесторы получают либо хорошую доходность, либо льготы, а технологии охраны и сохранения окружающей среды развиваются», — резюмирует Литвинов.

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