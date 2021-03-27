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Соцсеть Nextdoor назвали платформой для хулиганов

Новости
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор

Никита Стаценко

Обозреватель и бывший репортер мэрии Чикаго Рэй Ханания опубликовал колонку в издании Suburban Chicagoland, где назвал популярную соцсеть для соседей Nextdoor платформой для хулиганов. По его словам, одни пользователи сервиса могут принижать других за их убеждения.

Соцсеть Nextdoor назвали платформой для хулиганов

Журналист отметил, что  присоединился к сервису несколько лет назад. Ханания пожаловался, что соседи, которым не нравятся его взгляды, верховенствуют в обсуждении и могут назначить «смотрителей», которые используют свои полномочия для цензуры. Кроме того, он выразил мнение, что в соцсети рекламируют различные компании, а не дают объективную информацию о том, кто делает свою работу качественнее. По словам репортера, за критику подрядчиков вас могут даже заблокировать.

Он рассказал о результатах опроса пользователей, в ходе которого более 75% заявили, что не решаются публиковать сообщения на платформе, но активно за ней следят, так как это один из немногих ресурсов получения информации о том, что происходит конкретно в вашем районе. Обозреватель напомнил, что ранее эту функцию выполняли СМИ.

Nextdoor - это социальная сеть, которая объединяет соседей в зависимости от их местоположения. Платформа позволяет людям, которые живут в одном районе, обмениваться информацией и общаться.

У Nextdoor также есть новостная лента, благодаря которой вы можете узнать, что происходит у соседей или купить товары местных предпринимателей. В сети публикуют различную информацию — от потерянных ключей до фото вороватых енотов, совершающих набеги на дома. Это также площадка, где соседи обмениваются рекомендациями. Платформу запустили в 2011 году в США, а сейчас она доступна в 11 странах.

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Фото: SFIO CRACHO/shutterstock

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