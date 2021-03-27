Соцсеть Nextdoor назвали платформой для хулиганов

Обозреватель и бывший репортер мэрии Чикаго Рэй Ханания опубликовал колонку в издании Suburban Chicagoland, где назвал популярную соцсеть для соседей Nextdoor платформой для хулиганов. По его словам, одни пользователи сервиса могут принижать других за их убеждения.

Журналист отметил, что присоединился к сервису несколько лет назад. Ханания пожаловался, что соседи, которым не нравятся его взгляды, верховенствуют в обсуждении и могут назначить «смотрителей», которые используют свои полномочия для цензуры. Кроме того, он выразил мнение, что в соцсети рекламируют различные компании, а не дают объективную информацию о том, кто делает свою работу качественнее. По словам репортера, за критику подрядчиков вас могут даже заблокировать.

Он рассказал о результатах опроса пользователей, в ходе которого более 75% заявили, что не решаются публиковать сообщения на платформе, но активно за ней следят, так как это один из немногих ресурсов получения информации о том, что происходит конкретно в вашем районе. Обозреватель напомнил, что ранее эту функцию выполняли СМИ.

Nextdoor - это социальная сеть, которая объединяет соседей в зависимости от их местоположения. Платформа позволяет людям, которые живут в одном районе, обмениваться информацией и общаться.

У Nextdoor также есть новостная лента, благодаря которой вы можете узнать, что происходит у соседей или купить товары местных предпринимателей. В сети публикуют различную информацию — от потерянных ключей до фото вороватых енотов, совершающих набеги на дома. Это также площадка, где соседи обмениваются рекомендациями. Платформу запустили в 2011 году в США, а сейчас она доступна в 11 странах.

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Фото: SFIO CRACHO/shutterstock