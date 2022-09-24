«Все в моей одежде»: 5 идей для продвижения фэшн-бренда

Чтобы стартовать в модной индустрии или вывести свой бренд одежды на новый уровень, основателям нужно выстраивать стратегию продвижения. О важности формирования концепции, ошибках, которые лучше не совершать, а также о способах продвижения рассказывает Рустем Гарипов, основатель российского бренда одежды «Святая».

Под стратегией понимается долгосрочный план, с помощью которого мы хотим прийти к цели. В случае с брендами одежды начинать нужно с формирования базовой концепции: для кого и для чего ваш продукт.

Чтобы построить стратегию продвижения дальше, отвечаем по очереди на следующие вопросы:

Кто лицо продукта; Какое название у вашего бренда; Какова механика взаимодействия с клиентом; Что вы производите.

Продукт на последнем месте неслучайно! Практика блогерства все больше показывает нам, что рынок «кушает» почти все, что приносят люди, которые ему нравятся.

Лидеры мнений создают продукты в совершенно разных нишах и за счет симпатии продают их через блог, поэтому многие бренды используют продвижение через личность основателя.

Когда вы четко понимаете, что хотите делать, это легко интегрируется в логотип, в изделие, транслируется через личный бренд. У вас перед глазами будто есть сформированный новый мир, и вы хотите всех с ним познакомить.

Благодаря четкой концепции и стратегии предъявления своего продукта вы становитесь конкурентоспособным брендом. А значит, можете завоевать аудиторию, которой отзовется ваше позиционирование.

Идеи для продвижения

«Я так чувствую»

Продвижение бренда на первых этапах часто основано на личных ощущениях основателей и их интуиции при создании концепции. Когда понимаешь, как хочется получить тот или иной продукт и кому его продать, лучше сразу начать действовать.

К концепции бренда «Святая» мы также пришли через интуитивный подход. Когда начинали продвигать бренд, то сразу зашли с историей о сексуальности. На основе главной идеи было разработано название, которое резонировало и запоминалось аудитории.

Но также у нас были периоды, когда мы пробовали немного видоизменять основную идею бренда, хотя потом всегда возвращались к первой, выбранной когда-то интуитивно, концепции сексуальности.

Опираться не только на аналитику, но и на свои чувства и ощущения в бизнесе — это нормально, когда есть точное видение продукта.

Создаем и не меняем основной локомотив бренда — нишевый продукт для завоевания любви клиентов

Изначально большинство брендов заходят на рынок с доступным нишевым продуктом, которым они активно покоряют сердца потребителей.

Но бывает, что в случае финансового успеха, хайповости товара и массового спроса основатели решают изменить ценообразование и перейти в более премиальный сегмент.

Проще говоря, ощутив себя востребованными, поднимают цену на тот же продукт, с которым заходили на рынок, и, соответственно, теряют своего клиента.

При успешном развитии бренда я строго не рекомендую менять ценообразование на основном продукте и переводить его в категорию люкс.

Так вы лишаетесь аудитории, которая вас уже полюбила. А премиальному сектору вы будете ещё не знакомы. И ваш бренд может потерпеть крах.

Когда возникнет желание и готовность продвигаться в дорогом сегменте, советую создать отдельную линейку.

При этом локомотив бренда, с которым вы зашли на рынок, будет продолжать приносить основную выручку и радовать вас и клиентов.

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Находим миссию бренда и транслируем ее через продукт

Под миссией понимается то, ради чего существует ваш бренд, какие ценности в себе несет и какую пользу может дать обществу.

Почему я считаю важным для продвижения определиться с миссией:

Первое: людям нравится быть частью чего-то большего. Если в ваших вещах они будут видеть не просто одежду, а близкую по духу, созвучную им историю с похожими ценностями, взглядами, то у вас будут все шансы завоевать их сердца надолго. Второе: многие выражаются через одежду. Если вы закладываете в бренд особый стилистический посыл, то будто магнитом будете притягивать клиента, у которого запрос как раз на такую проявленность. Через миссию вы помогаете людям реализовывать желание быть такими, какими они хотят себя видеть. В случае нашего бренда: дерзкими и сексуальными.

Обычно миссию стараются сформулировать на старте развития бренда и вписать ее в уставные документы, чтобы пользоваться как ориентиром. Мы же смогли четко определиться со своей только полтора года назад, хотя все время ходили около.

Продвижение через хайп и создание вокруг себя ажиотажа

Сюда можно отнести: коллаборации несмежных продуктов и представление на показах ярких, но не подходящих для повседневной жизни коллекций.

Привлечение внимания через формат бунтарства и эксцентричные образы может быть успешным пиар-ходом для вашего бренда.

Идея такого продвижения в том, чтобы как можно больше людей о вас услышали. А «Эффект Вау» вызовет желание стать частью истории, о которой все говорят, и познакомиться с брендом поближе.

Но здесь важно не заиграться. Разграничивайте маркетинговый пиар-ход и то, на чем вы зарабатываете. Иначе рискуете уйти в хайп настолько, что клиент не поймет, а есть ли у вас вообще вещи, которые он мог бы носить в обычной жизни.

Рекомендую заранее определить, что и на каких площадках вы транслируете. К примеру, нерационально показывать на продающем сайте одежду с эпатажных показов, не пригодную для повседневной жизни.

Продвижение через блогеров

Хороший, популярный и на самом деле действенный способ продвижения. Однако для успешной реализации такой идеи важно тщательно подходить к выбору лидера мнений.

Обязательное условие: искренний интерес блогера к вашей одежде и желание её носить. Также обратите внимание, чтобы ваши ценности и его, а значит, и его аудитории совпадали.

В таком случае он будет гармоничен в вашей одежде и сможет транслировать миссию бренда.

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Ошибка при продвижении бренда «Святая», которую мы не советуем повторять

Иногда бренды специально создают эффект отрицательного отношения к себе, чтобы пропиариться. У нас это вышло случайно.

Мы сделали футболки с надписями на татарском языке, но люди наш креативный посыл не оценили и поняли иначе, чем мы ожидали. Восприняли надписи как оскорбления.

Эта история быстро распространилась по всему Татарстану, и большое количество людей узнали о нас впервые в очень негативном свете. Мы никак не могли оценить, чем это обернется для бренда и что будет происходить дальше.

В этом и заключается главная сложность такой хайповой механики — ей невозможно управлять.

И хотя эта неприятная ситуация не отразилась на продажах, а многие постоянные клиенты поняли и поддержали нас, я сделал для себя вывод: «Пиар через негатив — это неправильная и неполезная для бренда точка роста».

Возможно, некоторые маркетологи скажут, что такой пиар, как инструмент продвижения, может привести аудиторию, если уметь грамотно вывести ситуацию. Спорить не буду. Но даже по не самому негативному опыту нашего бренда одежды я бы все-таки рекомендовал не ходить по краю.

Сильные бренды создают рынок под себя

Концепция бренда может видоизменяться в связи с ростом и расширением компании. Но не в погоне за прибылью. Если вы кардинально корректируете идеологию, чтобы попасть в голодный сегмент и угодить потребителю, то рискуете потерять клиента, который уже с вами.

В результате таких действий можно превратиться в Noname и лишиться всяких преимуществ относительно других брендов, и даже тех, кто фактически занимается перепродажей. Поэтому рекомендую максимально придерживаться базовой концепции и стратегии развития.

По моему мнению, удел самых сильных фэшн-брендов — не меняться под веянием различного рода препятствий, планомерно продвигаться и создавать рынок под себя.

Приведенные выше рекомендации помогут понять, с чего начинается формирование концепции и стратегии развития фэшн-бренда, а также покажут, каких ошибок при продвижении можно избежать, а какими идеями и как именно стоит воспользоваться.

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Фото на обложке: Harry Cunningham / Unsplash