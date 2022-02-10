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Истории

Теперь мода — это TikTok: как приложение создает тренды и управляет спросом

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Социальные сети всегда влияли на стиль, предлагая источники вдохновения и образы, которые можно было скопировать. Алгоритм TikTok создает множество микротрендов и делает товары вирусными, что позволяет ритейлерам вроде Shein быстро выпускать новые модели, вдохновленные очередным интернет-хитом.

Теперь мода — это TikTok: как приложение создает тренды и управляет спросом

Согласно TikTok, в 2022 году войдут в моду такие стили, как balletcore, royalcore и даже Russian bimbocore — что бы это ни значило. Но на самом деле все это — лишь отражения одного тренда: TikTok-моды.

Популярные стили создают сами пользователи в режиме реального времени: подростки экспериментируют с одеждой из секонд-хэнда, пользователи постарше наряжаются в духе субкультур своей молодости, а некоторые пытаются сочетать разную эстетику, чтобы спрогнозировать, что войдет в моду дальше. 

Соцсети всегда влияли на моду, и вполне логично, что TikTok стал диктовать тренды. В 2010-е годы Instagram фактически стал способом поделиться личным стилем и ежедневными образами, и платформа начала определять, что модно — от шопинга и макияжа до пластической хирургии. Если Tumblr и Pinterest служили источниками вдохновения и помогали изучить персональную эстетику, Instagram воплощал ее в жизнь.

Однако TikTok сочетает оба подхода в одном приложении: на персонализированной странице «Для Вас» можно изучить чужие стили, которые, как считает алгоритм, могут вам понравиться. А такие инструменты, как дуэт, сшивание или комментарий, позволяют добавить к ним собственный контент.

@how.to.be.a.lady Royalcore hairstyles! #fyp #royalcore #princesscore #howtobealady #princess #royal #lady #princessdress #ladylessons #princessdiaries #gown ♬ ilomilo - favsoundds

Если TikTok решит, что пользователь заинтересован в моде, он становится главным источником вдохновения и анализа, намного более релевантным, чем Pinterest, и намного более разнообразным, чем Instagram.

Ни одна возрастная группа не располагала таким количеством референсов из моды прошлого, как современные молодые люди. Последние 20 лет были полностью задокументированы онлайн. И если традиционно модные тренды возвращались примерно каждые два десятилетия, сейчас подростки комбинируют стили, популярные еще 5-10 лет назад, как например 2014 Tumblr aesthetic.

Молодые люди всегда оказывали влияние на моду, и за последние десятилетия стали важной категорией для маркетологов. Но сейчас ситуация сложнее, чем «вся молодежь в TikTok, поэтому TikTok решает, что модно». Социальная сеть создает микротренды, которые быстро распространяются и быстро исчезают.

По быстротечности жизненного цикла микротренды можно сравнить с ультрафаст-фэшн — моделью сверхбыстрой моды, по которой работают онлайн-платформы вроде SHEIN. Они могут разрабатывать и производить новые товары за несколько дней, чтобы отразить то, что популярно онлайн.

Когда определенный стиль и продукт становится вирусным на TikTok, он мгновенно распродается, что вызывает у пользователей еще большее желание быстро обнаруживать тренды.

Экономические и экологические последствия сверхбыстрой моды очевидны. Но есть и еще один эффект — тренды быстро распространяются не только в сети, но и в реальной жизни. Одновременно модным становится все — от легких юбок с оборками в стиле balletcore до сюрреалистичных одеяний в духе avant apocalypse.

Мода TikTok собирает самые яркие и впечатляющие истории из мира моды и их сложный контекст, позволяя возвращаться к ним вновь и вновь. Смена трендов никогда не была такой быстрой, но, возможно, все это мы уже где-то видели. 

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Фото на обложке: Kaponia Aliaksei / Shutterstock

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