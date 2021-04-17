Пять шагов к работе мечты

Созрели для поисков новой работы? Наверняка вы уже отправили резюме в компанию мечты и вас, возможно, даже пригласили на собеседование. Единого рецепта по поиску любимой работы нет. В этом материале Екатерина Дементьева, директор по персоналу разработчика ПО «МойОфис», обращает внимание на вопросы, которые помогут более пристально взглянуть даже на самую классную компанию, подготовиться к собеседованию, выбрать «того самого» работодателя и не жалеть о своем выборе после.

Станет ли новое место работой вашей мечты? Интернет полон статей, как успешно пройти собеседование и что говорить о себе. Часто сложно выделить из этого многообразия главное. Вот какую действительно важную информацию о компании стоит изучить до собеседования и о чем спросить в ходе интервью, кроме вопросов о самой вакансии.

1. Экспертиза команды

Работа бок о бок с профессионалами поможет повысить и вашу экспертность, ведь это дает возможность перенять опыт, спросить совет.

На что обратить внимание до собеседования:

Поищите в СМИ публикации с представителями компании (интервью, комментарии к инфоповодам). Подумайте, чему сможете у них научиться.

Поинтересуйтесь у HR-менеджера, когда будет встреча с руководителем. Подготовьте для него вопросы и помните, что у вас не будет второго шанса произвести первое впечатление.

Что спросить на собеседовании:

Есть ли в компании программа наставничества? Как новичкам помогают влиться в коллектив, понять цели, стратегию, ценности организации?

Что компания делает для обучения сотрудников (предусмотрены ли курсы повышения квалификации, профильные конференции, обучение иностранному языку)?

Отдавайте предпочтение компании, в штате которой есть сильные и харизматичные специалисты. Убедитесь, что организация заинтересована в обучении сотрудников.

2. Сплоченность коллектива

Работать в команде профи хорошо, но не менее важно, когда атмосфера в коллективе еще и дружная — так среда, в которой вы проводите немало времени каждый день, будет способствовать вашему развитию.

На что обратить внимание до собеседования:

Посмотрите публикации в соцсетях, страницу на HH и карьерные сайты компании, ищите фотографии с корпоративов. Официальные они или дружеские?

Возможно, в СМИ вы найдете статьи, в которых компания рассказывает об активностях вне работы. Например, о практиках типа Random Coffee или командных челленджах.

Что спросить на собеседовании:

Встречаются ли коллеги где-то помимо работы? Практикуются ли совместные встречи за рамками рабочего времени: походы в кино, вылазки на природу, спортивные мероприятия?

Проводятся ли в компании корпоративы? Отмечают ли дни рождения сотрудников или тематические праздники, например, Хэллоуин?

Есть ли внутри компании сформированные команды по интересам, участвующие во внешних мероприятиях: квизы, футбол, танцы, киберспорт?

К сожалению, заранее сложно понять, какой психологический климат царит в компании. Однако какие-то базовые вещи обычно можно предварительно разузнать из открытых источников.

3. Сложность проекта или продукта, технологии его создания

Работа над сложным проектом, создание его буквально «c нуля» — это не только интересно, это еще и здорово прибавит вам баллов как уникальному специалисту. Ценность проекта может быть связана не только с его сложностью, но и с отсутствием аналогов или другими показателями. Выбор «правильного» стека технологий — еще один из важнейших факторов успеха реализации проекта.

На что обратить внимание до собеседования:

Изучите информацию о продукте на сайте компании. Почитайте отзывы о продуктах в других интернет-источниках — на сайтах-отзовиках, форумах, в мобильных сторах.

Посмотрите, активны ли аккаунты компании в соцсетях.

Что пишет о продукте пресса? Есть ли обзоры и упоминания продукта на YouTube?

Что спросить на собеседовании:

Какова целевая аудитория продукта / основной линейки?

Есть ли какие-то сложности и особенности, связанные с продуктом?

Как компания следит за актуальностью используемых технологий?

Конечно, у каждого разное понимание сложности и пользы. Вдвойне здорово работать над продуктами, которые не только соответствуют вашим ценностям, но и помогают людям, решают их проблемы. Важно выбрать не просто хорошую технологию сегодня, а предугадать тренды так, чтобы остаться «на коне» через несколько лет.

4. Стабильность компании

По данным Superjob, стабильность и устойчивость компании входят в топ-3 важнейших для соискателя факторов при выборе работы — и важны для 50% респондентов. Конечно, не все компании могут похвастать миллиардерами в совете директоров, однако присутствие инвесторов с именем указывает, что у организации есть возможности для роста и развития.

На что обратить внимание до собеседования:

Что пишут о компании и инвесторах в СМИ? Если инвесторы — публичные личности, найдите несколько интервью с ними или хотя бы одним из них. Возможно, в них рассказано о планах интересующей вас компании.

Что спросить на собеседовании?

Как участвуют в деятельности компании инвесторы и акционеры?

Как компания заботится о комфорте сотрудников? Есть ли расширенный пакет ДМС и страховка для родственников, полностью ли компенсируются больничный и отпуска?

Есть ли фитнес, компенсация питания, транспортных расходов и расходов на сотовую связь?

Сможет ли сотрудник участвовать в отраслевых российских и международных конференциях?

От инвестиций зависит не только развитие компаний. Профессионалы всегда ожидают от работодателей реальных обязательств — они хотят, чтобы в них вкладывали, развивали их карьеру, а также чтобы заботились о благополучии и комфортной атмосфере вокруг, чтобы те, в свою очередь, могли творить, не думая об ограничениях.

5. Ваш личный интерес к проектам компании

Необычные проекты всегда сложнее традиционных задач, однако они дают ценный опыт и удовлетворенность. Не менее важна при этом и свобода в принятии решений — там, где она есть, легче реализоваться.

На что обратить внимание до собеседования:

Подумайте, интересно было бы вам участвовать в разработке продуктов компании.

Какие подходы применяются в компании для решения сложных задач?

Что спросить на собеседовании:

Участвуют ли сотрудники в принятии решений по развитию продукта, изменениям процессов внутри компании?

Есть ли в компании проекты и процессы, мотивирующие сотрудников предлагать свои идеи для улучшений? Какие именно?

Как выстроены процессы постановки задач?

Компания, которая предоставляет сотрудникам право принимать решения, не только «разгружает» менеджмент, но и оптимально использует свой кадровый потенциал. Сейчас мало кого заинтересуешь кофе и печеньками, а вот интересные задачи, которые бросают вызов скиллам, мотивируют получать все новые знания.

Выбрав работодателя, который соответствует всем этим признакам, вы получите впечатляющий багаж знаний и уверенность в том, что делаете нечто действительно важное. Вы станете частью сильной команды, приобретете опыт и финансовую стабильность. Такое сочетание делает работу настоящей ценностью.

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