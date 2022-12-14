5 техник для обучения IT-персонала любого уровня и как их применять

Нехватка кадров в ИТ все чаще заставляет компании переходить от традиционного поиска специалистов к их самостоятельному развитию внутри организации. Управляющий партнер группы компаний IT Expert Михаил Грибов рассказал, какие подходы к обучению сотрудников используются в их учебном центре, чтобы помочь компаниям-клиентам справиться с недостатком кадров.
Дефицит IT-специалистов в России к 2027 году может достичь 2 млн человек. А об актуальной нехватке миллиона кадров заявил в одном из интервью вице-премьер по вопросам развития информационных технологий Дмитрий Чернышенко. С проблемой сталкиваются почти все технологические компании.
К примеру, как сообщила директор по управлению персоналом «Ростеха» Юлия Цветкова, госкорпорация испытывает нехватку сотрудников по 40 различным направлениям IT. При этом в «Ростехе» уверены, что основная причина дефицита кадров кроется в недостаточном объеме подготовки специалистов в системе образования.
Эта проблема появилась не вчера — она тянется еще со времен СССР, когда система высшего образования выпускала условных «специалистов», компетенции которых состояли из безнадежно устаревших и максимально обобщенных знаний, не учитывающих реальные потребности отрасли.
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Сейчас ситуация меняется к лучшему. Появилось понимание того, что каждому работодателю нужны соискатели с уникальным профилем навыков. Компании решают этот вопрос по-разному. Кто-то смирился с тем, что вчерашних выпускников вузов требуется учить практически с нуля уже внутри корпоративного контура, а кто-то прибегает к помощи внешних образовательных центров.
Таксономия Блума
Одной из самых эффективных образовательных моделей, признанных во всем мире, — несомненно Таксономия Блума. Разработанная еще в 60-е годы прошлого столетия и пережившая серьезную ревизию в 2001 году, она до сих пор позволяет создавать гибкие образовательные продукты для специалистов разных направлений и уровня квалификации.
В основе ее лежит пирамида из шести уровней (снизу вверх):
- Запоминание,
- Понимание,
- Применение,
- Анализ,
- Оценка,
- Создание.
В рамках этой классификации уровней обучающего процесса можно разрабатывать самые разные методики в зависимости от цели конкретного курса. Базовые уровни направлены на получение определенного объема знаний и понимания области их применения. На более высоких уже требуется сложный набор навыков и способность анализировать.
Конкретные методики обучения
Если Таксономия Блума позволяет выбрать начальный и конечный уровень учащихся в рамках конкретной прикладной задачи, то уже внутри этого контура могут применяться разные механики, способствующие эффективному накоплению компетенций и переходу с уровня на уровень.
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Красный флаг: когда ИТ-проект может обернуться провалом
Мы в своей деятельности широко используем вышеописанную пирамиду, дополняя ее авторскими методиками, включающими занятия пяти основных типов.
- Групповой тренинг. Один из важнейших инструментов обучения, предполагающий активное участие нескольких слушателей. Именно в этом формате лучше всего идет пополнение багажа знаний благодаря не только учебному материалу, но и широкому использованию коммуникаций, элементов командной работы.
- Тематические дискуссии. Отстаивание позиции и поиск аргументов для ее защиты эффективно стимулируют процесс познания, мотивируя слушателя на самостоятельное расширение кругозора, поиск связей между явлениями и так далее.
Дискуссионные методы можно применять в нескольких форматах, начиная с собственно групповой дискуссии и заканчивая разбором практических кейсов. На курсе «Практические подходы управления IT-рисками» нашего учебного центра широкий отклик имеет дискуссия на тему приемов оценки рисков.
Такие методы всегда должны сопровождать получение теоретического материала для его закрепления и лучшего понимания прикладных аспектов знания.
- Метод мозгового штурма. Не менее эффективна, чем дискуссия, совместная коллективная работа, когда слушатели объединяют свой творческий потенциал для поиска общего решения.
- Имитационные упражнения. Такой прием подразумевает максимальную активность участников. В этом случае слушатели должны найти индивидуальные решения поставленной задачи.
- Ситуационные кейсы. Один из самых сложных методов обучения. Для выполняемых здесь заданий всегда задаются конкретные рамки и контекст.
На некоторых курсах все групповые упражнения, направленные на развитие взаимодействия в команде, выполняются именно в таком формате. Это позволяет участникам примерить на себя определенные роли, правильно распределить задачи и последовательно продвигаться к их решению, опираясь на ранее полученные знания.
Например, в курсе «Основы бизнес-анализа» нашего учебного центра на протяжении всего курса практические задания выполняются в рамках единых вводных, а результаты выполнения заданий используются в последующих практических занятиях.
Ситуационные кейсы, приближенные к реальным условиям, помогают развивать аналитические способности, работать с информацией и, что наиболее важно, понимать практическую ценность изученного теоретического материала.
Осталось отметить, что всякий конкретный учебный план, составленный на основании реальных потребностей компании в развитии IT-персонала, всегда должен учитывать стартовый уровень знаний абитуриентов. Не менее важны целевые показатели компетенций, которых необходимо достичь. Комбинация вышеописанных методик при этом должна подбираться для каждого IT-направления индивидуально, с учетом его особенностей.
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