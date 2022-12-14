5 техник для обучения IT-персонала любого уровня и как их применять

Нехватка кадров в ИТ все чаще заставляет компании переходить от традиционного поиска специалистов к их самостоятельному развитию внутри организации. Управляющий партнер группы компаний IT Expert Михаил Грибов рассказал, какие подходы к обучению сотрудников используются в их учебном центре, чтобы помочь компаниям-клиентам справиться с недостатком кадров.

Дефицит IT-специалистов в России к 2027 году может достичь 2 млн человек. А об актуальной нехватке миллиона кадров заявил в одном из интервью вице-премьер по вопросам развития информационных технологий Дмитрий Чернышенко. С проблемой сталкиваются почти все технологические компании.

К примеру, как сообщила директор по управлению персоналом «Ростеха» Юлия Цветкова, госкорпорация испытывает нехватку сотрудников по 40 различным направлениям IT. При этом в «Ростехе» уверены, что основная причина дефицита кадров кроется в недостаточном объеме подготовки специалистов в системе образования.

Эта проблема появилась не вчера — она тянется еще со времен СССР, когда система высшего образования выпускала условных «специалистов», компетенции которых состояли из безнадежно устаревших и максимально обобщенных знаний, не учитывающих реальные потребности отрасли.

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Сейчас ситуация меняется к лучшему. Появилось понимание того, что каждому работодателю нужны соискатели с уникальным профилем навыков. Компании решают этот вопрос по-разному. Кто-то смирился с тем, что вчерашних выпускников вузов требуется учить практически с нуля уже внутри корпоративного контура, а кто-то прибегает к помощи внешних образовательных центров.

Таксономия Блума

Одной из самых эффективных образовательных моделей, признанных во всем мире, — несомненно Таксономия Блума. Разработанная еще в 60-е годы прошлого столетия и пережившая серьезную ревизию в 2001 году, она до сих пор позволяет создавать гибкие образовательные продукты для специалистов разных направлений и уровня квалификации.

В основе ее лежит пирамида из шести уровней (снизу вверх):

Запоминание,

Понимание,

Применение,

Анализ,

Оценка,

Создание.

В рамках этой классификации уровней обучающего процесса можно разрабатывать самые разные методики в зависимости от цели конкретного курса. Базовые уровни направлены на получение определенного объема знаний и понимания области их применения. На более высоких уже требуется сложный набор навыков и способность анализировать.

Конкретные методики обучения

Если Таксономия Блума позволяет выбрать начальный и конечный уровень учащихся в рамках конкретной прикладной задачи, то уже внутри этого контура могут применяться разные механики, способствующие эффективному накоплению компетенций и переходу с уровня на уровень.

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Красный флаг: когда ИТ-проект может обернуться провалом

Мы в своей деятельности широко используем вышеописанную пирамиду, дополняя ее авторскими методиками, включающими занятия пяти основных типов.

Групповой тренинг. Один из важнейших инструментов обучения, предполагающий активное участие нескольких слушателей. Именно в этом формате лучше всего идет пополнение багажа знаний благодаря не только учебному материалу, но и широкому использованию коммуникаций, элементов командной работы.

Тематические дискуссии. Отстаивание позиции и поиск аргументов для ее защиты эффективно стимулируют процесс познания, мотивируя слушателя на самостоятельное расширение кругозора, поиск связей между явлениями и так далее.

Так как взаимодействие между слушателями в формате очных тренингов позволяет максимально полно раскрыть потенциал учащихся и скорректировать те или иные недостатки, мы в наших программах отдаем предпочтение именно этому методу.

Дискуссионные методы можно применять в нескольких форматах, начиная с собственно групповой дискуссии и заканчивая разбором практических кейсов. На курсе «Практические подходы управления IT-рисками» нашего учебного центра широкий отклик имеет дискуссия на тему приемов оценки рисков.

Такие методы всегда должны сопровождать получение теоретического материала для его закрепления и лучшего понимания прикладных аспектов знания.

Метод мозгового штурма. Не менее эффективна, чем дискуссия, совместная коллективная работа, когда слушатели объединяют свой творческий потенциал для поиска общего решения.

Имитационные упражнения. Такой прием подразумевает максимальную активность участников. В этом случае слушатели должны найти индивидуальные решения поставленной задачи.

Ситуационные кейсы. Один из самых сложных методов обучения. Для выполняемых здесь заданий всегда задаются конкретные рамки и контекст.

Групповые занятия такого типа всегда строятся вокруг поставленной преподавателем практической задачи. Попутно учащиеся получают навык участия в мозговых штурмах и опыт его применения как метода решения практических задач.Особенность заключается в том, что правильный или наилучший из возможных ответ известен преподавателю, но не учащимся. В конце занятия полученные варианты решений сравниваются с эталонным, анализируется верность использованных подходов и типичные ошибки.

На некоторых курсах все групповые упражнения, направленные на развитие взаимодействия в команде, выполняются именно в таком формате. Это позволяет участникам примерить на себя определенные роли, правильно распределить задачи и последовательно продвигаться к их решению, опираясь на ранее полученные знания.

Например, в курсе «Основы бизнес-анализа» нашего учебного центра на протяжении всего курса практические задания выполняются в рамках единых вводных, а результаты выполнения заданий используются в последующих практических занятиях.

Ситуационные кейсы, приближенные к реальным условиям, помогают развивать аналитические способности, работать с информацией и, что наиболее важно, понимать практическую ценность изученного теоретического материала.

Осталось отметить, что всякий конкретный учебный план, составленный на основании реальных потребностей компании в развитии IT-персонала, всегда должен учитывать стартовый уровень знаний абитуриентов. Не менее важны целевые показатели компетенций, которых необходимо достичь. Комбинация вышеописанных методик при этом должна подбираться для каждого IT-направления индивидуально, с учетом его особенностей.

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