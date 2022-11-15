Зачем айтишнику преподавать: 6 преимуществ для прокачки навыков

Когда доходишь до senior-уровня, поиск новых путей профессионального роста усложняется. Кажется, что все курсы пройдены, лекции прослушаны, а кейсы конкурентов засмотрены до дыр.
Один из вариантов развития — преподавание. В роли учителя вы получите знания и навыки, которые не всегда можно натренировать на обычной работе. Ведь лучший способ научить чему-то другого человека — научиться этому самому.
Илья Тимофеев, senior-дизайнер digital-агентства «Далее», рассказал, какие soft и hard skills можно прокачать за счет преподавания и что учитывать, если вы хотите попробовать себя в этом.
Предыстория
Девять лет назад один колледж в Великом Новгороде предложил мне преподавать. Когда-то меня исключили оттуда, а теперь я возвращался уже в качестве преподавателя по двум предметам — типографики и шрифтов. Это сложные темы с большой теоретической базой, в которую мало кто погружен.
На практике у специалистов есть два-три постоянных приема для задач. Немногие могут грамотно обосновать, чем одно решение лучше или хуже другого. В качестве референсов ссылаются на «Ководство» Лебедева и другие «попсовые» источники. Правда, на тот момент и я не был исключением.
У меня было лето, чтобы составить учебную программу. Дали полную свободу, ограничив лишь в часах: три пары в неделю. Гонорар — 1500 рублей в месяц. Так я попал в сферу образования.
Углубление знаний
У дизайнера широкое поле деятельности: первые годы в профессии ты изучаешь сразу много тем — UX и UI, теории цвета и типографику, верстку. Нужно натаскаться в каждом, чтобы прилично закрывать проекты. Думаю, подобная логика применима и к другим IT-профессиям
Когда изо дня в день выполняешь похожие задачи, начинаешь накатывать колею решений. А это очень опасно для творческих профессий. Углубление знаний — следующий уровень в карьере IT-специалиста.
Когда вы готовите теорию для урока, то погружаетесь в нее так, как никогда бы не погрузились, будучи учеником. Срабатывает несколько факторов:
- стремление показать свою экспертность,
- стремление соответствовать заявленной экспертности («не ударить в грязь лицом»),
- необходимость структурировать знания и упаковать их в понятный другим людям формат.
За лето я досконально изучил много трудов по типографике. Какие-то оказались полезными, а кое-что было явно переоцененным.
Вот что я точно могу рекомендовать:
- «Основы стиля в типографике» Роберта Брингхерста,
- «Облик книги» и «Образцы шрифтов» Чихольда,
- «Типографику» Эмиля Рудера,
- «Книгу про буквы от А до Я» Гордона,
- «Модульные сетки и проектирование многополосных изданий» Лаптева,
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Составил план подачи материала, конспекты лекций. Разобрался во всех терминах и выработал свое мнение в противоречивых вопросах.
Я осознавал, что если не понимаю вопрос, то и объяснить его не смогу. По итогу узнал о шрифтах и типографике больше, чем за шесть лет обучения в университете и пять лет работы дизайнером.
Это был первый раз, когда преподавание помогло мне вырасти как специалисту.
Публичные выступления
Еще один плюс преподавания — у вас «прокачиваются» коммуникативные навыки. В работе дизайнера или разработчика не предполагается особых разговоров, тем более на удаленке.
Для меня этот опыт был стрессовым, поскольку я панически боялся живых публичных выступлений (а занятия в колледже их предполагали). Я прошел курс по дикции, готовился с коучами и потратил на это много времени.
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А за счет проверок работ, которые надо было комментировать, выработался навык четкого и емкого выражения мыслей. Тут удалось освоиться за относительно короткое время: три-четыре недели. Еще были вебинары, обратная связь на защите дипломов — они тоже помогли «закалиться» в публичных выступлениях.
Сейчас за плечами десятки конференций, митапов, встреч, где приходилось выступать и на большую аудиторию. Попасть туда спикером помог опыт, приобретенный во время преподавания в колледже и на онлайн-курсах в одной крупной школе.
Кроме того, регулярные выступления перед студентами позволили выработать стиль повествования, понять, что помогает «разогреть» аудиторию — а какие приемы лучше не использовать.
Арт-дирекшен
Находясь на уровне middle/pre-senior, у специалистов, как правило, мало работы, которую они должны делегировать. Еще реже удается отсматривать работы коллег и давать к ним комментарии — а это две составляющие дальнейшего профессионального роста.
Преподавание может стать для вас чем-то вроде тест-драйва в роли тимлида. Вы будете оценивать работы студентов, ставить им задачи и давать конструктивную обратную связь.
Обратная связь и делегирование
От подачи обратной связи зависит очень многое. Когда находишься в роли преподавателя, задача не просто рассказать, что не так с проектом, но и сохранить мотивацию человека исправить работу и сделать лучше.
Помогает схема «гамбургера»: позитив-критика-позитив. Сначала стоит сделать акцент на том, что удалось в работе. Затем на всем, что можно улучшить. И в конце нужно заверить подопечного, что все получится.
Например, когда я преподавал в онлайн-школе, то отсматривал примерно по 10 работ в день. На каждую уходило 10-20 минут, и в сумме 1,5-2 часа.
Это были и первые шаги людей, которые никогда не занимались дизайном, и сложные дипломные проекты, наравне с коммерческими. Нужно было постоянно развернуто и аргументированно отвечать на вопросы: «Что не так?» и «Как это улучшить?» А были еще лекции, общение со студентами и период сдачи дипломных работ, когда нагрузка возрастала.
Отсмотр поможет в нескольких вещах:
- Систематизировать частые ошибки в работах — чтобы с ходу могу различать, что не так.
- Систематизировать свой фидбек к этим ошибкам. В работе это помогает не давать обратную связь с нуля, а использовать уже наработанные паттерны общения и обсуждения, что сильно экономит время.
- Собрать свою базу качественных референсов по каждой проблеме и делиться ею с коллегами в фидбеке.
Тут есть опасный момент: перед тем как развивать насмотренность слабых и требующих доработки проектов, нужно убедиться, что у вас есть четкое понимание того, что такое хорошо и плохо в вашей сфере. И что вы уже насмотрены на качественные работы.
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Эта практика помогает анализировать свои работы. Иногда в процессе дизайна решение не приходит. Видишь, что что-то не так, но взгляд уже замылился.
Тогда я думаю: «Что бы я сказал бы другому дизайнеру, если бы он мне показал этот проект?» — и так занимаешь позицию преподавателя уже по отношению к самому себе.
Курирование чужой работы
Часто преподаватель выступает руководителем или куратором диплома. По сути, это значит быть арт-директором в «лабораторных условиях».
Например, однажды я помогал студентке с разработать дизайн-концепцию и логотип корма для домашних рептилий. Обычно он состоит из живых насекомых. В основе дизайна лежал концепт жертвоприношений, стилистику мы выбрали на основе культуры древних ацтеков.
Один из вариантов логотипа
На консультации поштормили и раскрутили это до формата микровселенной со своей символикой, персонажами. До сих пор считаю, что это интересный продукт, и было бы здорово воплотить его в жизнь.
И это только один пример — теперь представьте, что нужно регулярно погружаться в проекты других людей и помогать доводить их до конечного результата.
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Этот опыт помог в том, чтобы зайти на территорию следующего уровня — арт-дирекшена. И что самое крутое: не всегда арт-дирекшн студенческих работ предполагает слабые работы, которые не применимы к реальности. Попадаются и классные проекты, как кейс с кормом для рептилий.
Бонусом можно научиться делегировать задачи и использовать это в работе. Если раньше я был одиночкой с мыслью «легче сделать все самому», то теперь могу объяснить, что нужно на выходе, и отдать задачу коллеге, не переживая, что меня неверно поняли.
Когда, став senior, мне нужно было комментировать работы коллег, я мог сформулировать, почему и как поправить. А не заниматься вкусовщиной на уровне «нравится / не нравится».
Разрешение конфликтов
Преподавание учит разрешать конфликты, потому что они возникают постоянно. Это спорный момент и главный минус преподавательства. Приходится вырабатывать паттерны решения, продумывать сценарии развития, выступая медиатором в вопросе.
Большой опыт в этом мне дали онлайн-курсы: на них всегда бывал большой поток людей.
Студенты и кураторы приходили ко мне со своими жалобами и трудностями как к старшему преподавателю. Обычно я разгребал обратную связь, переписки и разбирался, что пошло не так.
Проблемы были двух типов:
- Завышенные ожидания
Люди приходят на обучение с завышенными ожиданиями, считают, что раз они заплатили за курс, то дальше можно не напрягаться, потому что всему научат. Такое часто выливалось в жалобы на преподавателей в духе «мне уделяют недостаточно внимания».
Работа преподавателя состоит в том, чтобы развенчать преувеличенные ожидания от процесса обучения, но и не убить мотивацию учиться дальше.
- Излишняя «жесткость» к студентам
У нас были такие кураторы, особенно запомнился один. Он требовал от студентов слишком много, даже то, чего не было в программе. По его мнению, он готовил людей к реальной работе. У него была аудитория, которой этот подход нравился, но у остальных студентов это вызывало возмущение.
Решение конфликтов выматывает и довольно быстро. Однако могу сказать, что если на работе возникнет конфликт, такой опыт пригождается, чтобы разрешить его, не доводя до острой фазы.
Стоит ли пробовать себя в преподавании
Когда я пришел в преподавание, ставил себе такие цели:
- Отточить навык публичных выступлений.
- Углубить знания в интересных мне темах.
- Попробовать себя в арт-дирекшене.
Однако преподавание — лишь один из способов достичь их и при этом иногда довольно стрессовый. Из плюсов — рост происходит довольно быстро.
Можно найти решения, которые ранее не пришли бы вам в голову, за счет людей, пришедших из других профессий.
Из минусов — это отнимает много времени и сил и может привести к выгоранию. Если вы все-таки решили встать на этот путь, вот о чем стоит помнить:
- Заложите достаточно времени на подготовку и изучение материала. Для меня оптимальным сроком было три месяца.
- Выделите время на преподавание и согласуйте это с работодателем.
- Определите, чего именно вы хотите добиться за счет преподавания. Можно представить это как путь из точки А в точку Б. Что означает последняя для вас?
- Определите «тестовый срок», после которого вы решаете, продолжите ли вы преподавать или нет.
- Определите интересный для вас формат преподавания: в государственных учреждениях, на курсах или в частном порядке с двумя-тремя подопечными.
Фото на обложке: Shutterstock / Matej Kastelic
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