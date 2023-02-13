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Высокочастотная торговля — что стоит знать об этом инструменте сегодня, чтобы на нем зарабатывать?

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Александр Власюк
Александр Власюк

Сооснователь фонда по высокочастотной торговле на биржах Wunder Fund

Анастасия Удальцова

HFT — это алгоритмическая торговля с большой частотой совершения сделок с коротким инвестиционным горизонтом до миллисекунды, которая на сегодня охватывает более 80% мирового объема сделок на биржах. 

Суть HFT — научить компьютер за миллисекунды покупать дешевле и продавать дороже. И если раньше этот инструмент использовался на «классических» биржах, то сейчас применяется и в работе с криптовалютами. Больше об HFT рассказал Александр Власюк, сооснователь фонда по высокочастотной торговле на биржах Wunder Fund.

Высокочастотная торговля — что стоит знать об этом инструменте сегодня, чтобы на нем зарабатывать?

Кому может быть интересен высокочастотный трейдинг?

  • Техническим специалистам: разработчикам и дата-сайентистам как один из вариантов дальнейшей работы. 
  • Людям, которые занимаются биржевой торговлей: покупают акции в приложениях для инвестиций или торгуют на криптобиржах. Большинство из них, скорее всего, никогда не слышали об этом инструменте, хотя это важная часть биржевой деятельности. 

В 2017 году на HFT приходилось 10-40% объема торговли акциями, 15% на валютных и сырьевых активах. NASDAQ зафиксировал, что половина биржевых торгов связана с высокочастотной торговлей. А на криптобирже Bitfinex около 80% объема генерируется HFT-командами. 

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По нашему опыту, рынок высокочастотной торговли в основном состоит из небольших команд — например в России их около 20. 

Крупным инвестиционным банкам и хедж-фондам этот рынок не так интересен из-за ограниченности капитала — стратегии плохо масштабируются, нельзя получить прибыль в 10 раз больше, вложив в 10 раз больше денег. 

 

О чем стоит знать, если заинтересовал инструмент

Невозможность масштабирования торговых стратегий

Емкость неэффективностей рынка, на которых работают HFT-фонды, ограничена. 

Так, стратегия, которая приносит $10 тыс. в месяц, не может заработать в 10 раз больше, если просто увеличить объем торгов и используемый капитал. Поэтому работать долгое время на парочке успешных стратегий не получится. Их генерация — бесконечный процесс. 

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Технические нюансы

Положительные стабильные результаты требуют сильной технической экспертизы. HFT-фонды постоянно оптимизируют «железо» и софт, поскольку от скорости операций зависит их доходность. 

Например, раньше было популярно такое движение, как оверклокинг — когда пытаются из железа выжать максимум, поднимая рассчитанную мощность процессора в разы. От этого «железо» нагревается, и его охлаждают — порой даже жидким азотом. 

Подобные манипуляции с жидкостным охлаждением сейчас запрещены, однако компании продолжают манипуляции с железом и наращивают мощность покупкой и модернизацией оборудования. 

 

Высокая конкуренция

За время существования инструмента на рынке появилось множество команд, которые конкурируют: 

  • стратегиями, 
  • «железом», 
  • скоростью получения данных и проведения сделок.

И борются за «дыры на рынке». Например, когда мы в 2014 году запустили свой проект, игра была значительно проще из-за меньшей конкуренции в сфере и большего объема неэффективностей. 

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В сфере HFT у игрока ничего не получится, если он не будет заниматься модернизацией всех необходимых элементов в непрерывном режиме.

 

Особенность рынка

Участники высокочастотной торговли занимаются постоянным перетягиванием каната: если кто-то зарабатывает, значит, в этот момент его оппонент проигрывает, теряя деньги. 

Причем по обе стороны «каната» может оказаться как живой человек, так и другие роботы. 

И это значит, что если чужая стратегия перестает быть эффективной — алгоритм отключают, а следовательно, перестает работать и ваша стратегия.

 

Вычисления производятся прямиком на сетевых карточках

В HFT часто используются специализированные вычислительные устройства для обработки большого объема данных и обеспечения быстрой реакции на изменения на рынке. 

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Дело доходит до того, что обработка биржевых данных и принятие торговых решений происходит прямиком внутри микросхем сетевой карточки. Данные даже не отправляются в центральный процессор для экономии времени.

Это позволяет разработчикам писать код на низкоуровневом языке, который может быть перенесен напрямую на сетевую карточку, и обеспечивает более быструю и оптимизированную работу системы. Однако использование таких специализированных вычислительных устройств: 

  • предполагает значительные затраты на аппаратное и программное обеспечение, 
  • требует опыта и квалификации для настройки и управления этими системами.

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Инструмент не для всех

HFT стал технически доступен для всех, но не всем он подходит.

HFT не принесет пользы, когда нужно куда-то вложить деньги с приемлемой доходностью и ждать дохода.

Высокочастотная торговля — полная противоположность долгоиграющим инвестициям и довольно сложный бизнес, требующий полного вовлечения и технической экспертизы. Высокочастотная торговля — это постоянная работа по улучшению своих стратегий. Такое занятие подойдет тем, кто любит разбираться в деталях и докапываться до сути вещей. 

По нашему восьмилетнему опыту, все HFT-компании устроены примерно одинаково, и там есть два типа сотрудников: 

  1. ресерчеры,
  2. разработчики/инженеры/программисты. 

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И тем, и другим интересно разбираться в сложных системах, понимать, как они устроены и как их можно «взломать». Создание торговой стратегии в HFT больше похоже на научную деятельность, и такой способ заработка подойдет людям с «мозгами исследователя», потому что простые, лежащие на поверхности идеи не работают. 

При этом финансовые знания в этой сфере не играют решающую роль. По нашему опыту, успехов добиваются не только IT-специалисты, но и математики с физиками. 

 

Если решились 

Если все особенности инструмента не убавили любопытства и энтузиазма, стоит позаботиться о пуле необходимых элементов для старта работы. 

Чтобы начать, нужно позаботиться о: 

  • Стратегии для торговли на бирже. По сути вы создаете механику для работы вашего алгоритма — когда и что он покупает, а когда продает. 

Простой и немного наивный пример: покупать все акции «Газпром» с ценами, заканчивающимися на 5, а продавать их, когда цена на бирже становится 0. Разумеется, в реальности используются более сложные стратегии. 

  • Бэктесте — это симуляция биржи, которая основывается на исторических биржевых данных. 

Симулятор воссоздает все, что происходило на бирже, и тестирует вашу стратегию, выдавая результат, который был бы, если бы стратегию запустили на реальной бирже. 

Это помогает доработать стратегию еще до начала ее эксплуатации. 

  • Биржевом подключении — это необходимо для получения данных от биржи и взаимодействия с ней. 

Для этого можно воспользоваться услугами брокеров, которые позволят вам торговать на этой бирже. 

  • Сервере или кластере, чтобы обеспечить проект мощным вычислительным центром, который не прервет работу ваших алгоритмов. 
  • ПО для работы с биржей для взаимодействия с биржей, обработки данных и управления вашими операциями. 
  • Стартовом капитале для торгов.

Это может быть любая сумма, которую вы запустите в работу на бирже для первых сделок. Например, мы начали с 200 тыс. рублей. Начать работу можно и самостоятельно. Наш проект стартовал с трех людей. В дальнейшем самое сложное — найти сотрудников. 

В HFT-проектах две основные категории: разработчики и ресерчеры. И если с первыми все понятно, то ресерчеры — это те, самые люди, которые придумывают новые стратегии. Они занимаются анализом данных, построением моделей для machine learning, генерацией идей и их проверкой. 

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Для таких сотрудников важен особый склад ума — они должны постоянно тестировать гипотезы в поисках рабочей, а это требует выдержки и готовности погружаться в мелкие технические детали. 

 

На свой риск 

HFT — высокорисковый и трудозатратный финансовый инструментом. Работа на этом рынке требует постоянного погружения в процесс: алгоритм может не сработать или перестать приносить прибыль. 

Несмотря на то что начать работу можно с небольших денег, этот рынок требует глубокого понимания его механизмов.

Нужно знать:

В интернете часто встречаются предложения о покупке готовых решений для HFT. В 100 случаях из 100 это обман, рассчитанный на неопытных пользователей. Поэтому легких путей при погружении в HFT нет, и искать их не стоит. 

 

Фото на обложке: Shutterstock / Vintage Tone

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