Есть три пути: куда инвестору вложить деньги, чтобы они не сгорели через пять лет

Какие направления инвестирования популярны у предпринимателей и какие в них есть сложности, рассказал Никита Корниенко, бывший инвестиционный аналитик Goldman Sachs и Elbrus Capital, основатель платформы коммерческой недвижимости SimpleEstate.

Инвесторы-бывшие предприниматели ищут стабильный пассивный доход и диверсификацию части средств из бизнеса в другие инструменты. Большой капитал дает им возможность рисковать — однако такая стратегия может быть ошибочной и игра не будет стоить свеч.

Венчур: сделал сам — помоги другому

Константин Синюшин, управляющий партнер фонда the Untitled Ventures, был серийным предпринимателем: создавал компании в области консалтинга, разработки, продаж, внедрения ПО в направлении b2b.

Только один проект был неудачным — а большую часть бизнесов Синюшин в итоге продал иностранным стратегическим инвесторам. И после этого пошел в венчур как бизнес-ангел и организовал с партнером фонд.

Максим Спиридонов тоже был серийным технологическим предпринимателем, в начале 2010-х создал холдинг «Нетология-групп» — одну из самых дорогих компаний рунета по версии Forbes.

В 2021 году он вышел из управления и владения холдингом. В бизнес-среде Максим остался, но уже как венчурный инвестор и бизнес-ангел.

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Подобных историй очень много: как среди предпринимателей, продолжающих развивать свой бизнес, так и среди тех, кто из него вышел полностью и решил сменить роль.

Часто на путь венчурного инвестирования встают люди, которые ранее развивали технологические компании или как-то иначе соприкасались с IT — им интересна сфера, они ее понимают и хотят погрузиться в нее еще глубже.

Венчур — логичная история для каждого предпринимателя: после своего успешного проекта или проектов хочется помочь другим.

По словам самих инвестирующих предпринимателей, через венчур легко осуществить все идеи сразу, узнать и освоить новые тенденции в бизнесе и технологиях, параллельно взаимодействуя с несколькими командами.

А еще в венчурных инвестициях работают базовые правила бизнеса и есть вероятность сорвать куш, если вложиться в будущий Uber, распознав его в стадии неприглядного ростка.

Но венчур — это высочайший уровень риска. В первый год умирают 90% стартапов, и чем они технологичнее и инновационнее, тем выше вероятность неудачи.

В FinTech-секторе проваливаются 75% стартапов, в HealthTech — 80%. В EdTech шансы у стартапов выше: 40% выживают. Тем не менее проценты провалов — а значит, и риски инвестора — в целом очень высокие.

Причем выживание не равно успеху: «единорогами» (стартапами с оценкой от $1 млрд) становятся единицы, и только они приносят сумасшедшую доходность инвестору.

Как показывали исследования, ежегодная доходность портфеля бизнес-ангела в среднем находится на уровне 20%. При этом реальную прибыль удастся получить в лучшем случае через пять лет — до этого только ждать и верить, что стартап не будет постоянно находиться в минусе.

Венчур неликвиден — продать свою долю и выйти, чтобы хотя бы вернуть вложенные деньги, трудно. Поэтому такие инвестиции чаще не про то, чтобы организовать пассивный доход, а про то, чтобы реализовать оставшиеся бизнес-идеи.

Фондовый рынок: проверенный и несложный

Покупка ценных бумаг — акций или облигаций — на российской или иностранной бирже привлекает предпринимателей. У многих есть брокерские счета, только доля ценных бумаг в общем инвестиционном портфеле может варьироваться от 10% до 70%.

Здесь практически нет ограничений по суммам входа, покупать можно хоть от одной акции за условные $100, легко совершать все операции в онлайне — обычно у брокеров есть приложения для смартфонов.

Часто даже не нужно следить за рынком: достаточно освоить базовые понятия, составить сбалансированный портфель и периодически его ребалансировать, следить за финансовыми результатами компаний и движением рынка в целом.

У неквалифицированных инвесторов есть ограничения по доступу к отдельным видам бумаг и биржам, но даже в этом случае простор для действий большой.

Риски с фондовым рынком стандартные, это достаточно выгодный, но волатильный инструмент. В долгосрочной перспективе грамотно подобранные акции способны приносить хороший доход.

Средней доходностью акций на фондовом рынке считаются 10-15% годовых . На особо удачной операции можно получить и х2, например, но это разовая история, а не стабильный плюс.

Частая ошибка предпринимателей, которые выходят на фондовый рынок — агрессивная стратегия: инвестиции в ценные бумаги с высокой доходностью, но при этом и с высоким риском.

Сама по себе такая стратегия не ошибочная. Проблема возникает, когда предприниматель полагает, что если он успешно построил компанию, то отлично разбирается во всех бизнесах, поэтому легко найдет выгодные акции. Но это не так.

Успешная как бизнес компания и привлекательная как инвестиционный актив — разные вещи. Инвестиции сильно отличаются от построения бизнеса.

Здесь нужно хорошо разбираться в финансах, в отчетности, строить финансовые модели, понимать, как работают мультипликаторы, изучать драйверы рынка, следить за макроэкономикой и делать многое другое, что обычно не нужно для построения своей компании.

Покупка недвижимости — коммерческой и жилой

По результатам исследований World Wealth Report и Research of Knight Frank & FPB Private Banking, за рубежом состоятельные люди часто вкладывают деньги в элитную жилую недвижимость. В коммерческую же инвестируют в два раза реже. По России подобных исследований нет, но в целом стратегия здесь похожая.

У прямых инвестиций в недвижимость (не через финансовые инструменты) высокий входной порог, этот вариант доступен успешным предпринимателям.

Вложиться в жилую недвижимость намного проще, чем в коммерческую. И этим объясняется ее популярность.

Жилая приобретается чаще ради владения и, возможно, последующей продажи. С коммерческой труднее, потому что нужно оценивать ее как действующий актив, как площадь, с которой будет прибыль только при появлении хорошего долгосрочного арендатора.

Чтобы инвестировать в доходный объект, нужно разбираться в недвижимости — потратить на изучение отрасли время и силы, а еще — немало денег на экспертизу.

Вложения предпринимателей в недвижимость становятся больше способом сохранить капиталы, чем приумножить их. Потому что внезапный взлет стоимости условной квартиры в Лондоне и двукратная доходность за год — скорее невероятная удача, случающаяся с одним из миллиона, чем закономерность.

Вместе с коммерческой недвижимостью растет интерес предпринимателей к небольшим помещениям с арендаторами на первых этажах новостроек, в том числе в элитных кварталах.

Но такие площади часто продают по завышенным ценам, поэтому доходность инвестора держится на уровне 6-7%. При этом реально получить даже такие скромные цифры — большая удача, помноженная на глубокую экспертизу.

В коммерческой недвижимости много подводных камней: проблемы с документами, завышенная арендная ставка, риск простоя, расходы на эксплуатацию объекта.

Стоит обратить внимание на объекты, которые сегодня пользуются повышенной популярностью — стрит-ритейл с надежными арендаторами вроде федеральных продуктовых сетей («Пятерочка», «Перекресток», «Магнит») или склады для интернет-магазинов, которые стали особенно востребованы после пандемии.

Инвестиции через фонды

Большинство клиентов управляющих компаний (УК) — часто успешные предприниматели, бывшие или действующие. УК создают фонды, в которые удобно и легко инвестировать по нескольким причинам.

за счет диверсификации

УК могут предлагать вкладываться в разные категории активов — акции определенной отрасли или страны, драгоценные металлы, недвижимость и многое другое.

фонды — это коллективные инвестиции, благодаря чему повышается доступность разных активов

Условно, купить ETF на S&P500 можно за $100, а самостоятельно приобрести тот же набор акций S&P500 за такие деньги не выйдет. И ребалансировать портфель с ETF проще: продать придется только один актив, а не несколько бумаг.

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Такое же преимущество есть и у инвестиций в коммерческую недвижимость, если для этого используется специализированная платформа — порог входа будет минимальным благодаря нескольким инвесторам.

Можно купить 1% в объекте за 100 млн рублей, а не приобретать его полностью. Легко диверсифицировать портфель, приобретая долю в десяти разных объектах на 10 млн рублей вместо покупки одного объекта за те же деньги.

инвестировать через фонд можно «пассивно»

То есть предприниматель доверяет управление своими деньгами и активами профессионалу, сам глубоко не погружается в тему, поэтому может уделить больше внимания тому же венчуру.

Не нужно выделять время и силы на изучение инвестиций, а также меньше риски потерять деньги из-за незнания каких-то вещей.

В целом, фонды — это хороший выбор для предпринимателя. Главный минус — в огромной зависимости от управляющих и невозможности влиять на результат, что для предпринимателя в новинку и первое время может быть некомфортно.

Кроме того, придется очень постараться, чтобы выбрать надежную УК с грамотными менеджерами.

Рекомендации предпринимателям, которые решили стать инвесторами

Первое отличие предпринимателей от других категорий инвесторов — многие из них годами вкладывают деньги только в свой бизнес, считая его самым выгодным и надежным, полагая, что он будет долго приносить стабильную прибыль.

И это главная ошибка, потому что нельзя исключать внешние факторы.

Даже дело самого опытного предпринимателя может перестать быть доходным. Поэтому нужно формировать пассивный доход за рамками бизнеса. Но это актуально только для тех, кто еще управляет компанией.

После выхода из операционного управления предприниматели начинают проявлять высокий интерес к венчуру — и это второе их отличие от других категорий инвесторов.

Потому что наличие большого опыта успешного ведения бизнеса создает хорошую базу, чтобы помогать развиваться стартапам и в перспективе лично формировать свою доходность от вложений в них. Но чтобы успешно инвестировать в стартапы, мало быть предпринимателем.

Отличный бизнесмен не равен отличному венчурному инвестору.

Поэтому главная рекомендация предпринимателям — не фокусироваться только на своем или чужом бизнесе как на источнике доходов. Совсем отсекать венчур не нужно, но стоит все же диверсифицировать портфель и внести в него более стабильные активы, чем технологические стартапы.

Распределите вложения по нескольким группам: акции, облигации, недвижимость, в разных валютах и странах — то есть, условно, ценные бумаги не только компаний из США.

Потому что венчур может принести огромную прибыль — но это буквально русская рулетка. Не стоит игнорировать более стабильные источники пассивного дохода.

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