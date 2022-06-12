Кризис-2022 и стартапы: как действовать молодым компаниям и начинающим инвесторам

Новая геополитическая реальность изменила и судьбу стартапов в стране. Для них практически закрылись возможности фандрайзинга за рубежом, многие не смогут работать на рынках других стран. Какую стратегию выбрать новым компаниям и на что сделать ставку в меняющемся мире инвесторам, рассуждает руководитель направления запуска внутренних стартапов и венчурных инвестиций hh.ru Никита Бугров.
Венчурный рынок в мире в целом замедляется. За первые три месяца 2022 года глобальное финансирование новых проектов сократилось на 19% до $144 млрд по сравнению с концом 2021 года, свидетельствуют данные CB Insights. Это самое большое снижение за последние 10 лет, указывают аналитики.
Жизненный цикл стартапа — 8-10 лет — устроен так, что микрокомпании на том или ином этапе своего развития сталкиваются с глобальным кризисом.
Netflix на старте пережил кризис 1998 года, Airbnb основана накануне кризиса 2008 года, а Uber — сразу после него, в 2009 году.
Часто экономический спад может способствовать появлению новых компаний.
В Великобритании в разгар пандемии коронавируса и сопутствующих экономических проблем в апреле 2020 года ежедневно регистрировались пять новых онлайн-бизнесов или на 60% больше, чем годом ранее.
Аналогично ситуация складывалась во время пандемии в США — в третьем квартале 2020 года было подано около 1,5 млн заявлений на регистрацию новых компаний, что примерно в два раза больше чем в любой из кварталов с 2004 по 2017 год.
Финансирование и инвестиции
- Поднимать деньги от международных фондов российскому бизнесу станет сложнее.
Стартапам, которые успели получить финансирование до событий февраля 2022 года, скорее всего, предложат релоцировать команду из России. Тем, кто поднимает деньги в США или Европе, вероятно приходится слышать отказы чаще, чем раньше.
- Компании, уже успевшие поднять деньги в России и делающие продукт на российский рынок, не будут надувать капитализацию.
Они сфокусируются на выстраивании устойчивого бизнеса, который, как минимум, будет обеспечивать себя сам. Надувать капитализацию в условиях, когда источники будущей ликвидности неясны — не самая здравая затея. Поэтому оценки стоимости российских стартапов в целом упадут.
- Популярными станут технологические продукты, способные зарабатывать на понятном горизонте и не требующие инвестиций до выхода на самоокупаемость в течение 10 лет.
Вместе с тем будут свернуты проекты, требующие значительных вложений. В конце марта 2022 года стало известно, что Yango Deli (международный бренд «Яндекс.Лавки») завершает работу в Париже. Также заговорили об уходе компании из Лондона.
Актуальная повестка
В России с большим дисконтом проданы крупные доли в «Тинькофф банке» и «Росбанке». Поговаривают о том, что другие крупные экосистемы намерены продать/заморозить или закрыть сразу несколько неосновных продуктов. Значит делать капиталоемкие проекты будет сложнее. И что же делать?
- Импортозамещайте.
Продолжительное время на территории страны будет актуальна повестка импортозамещения критичных продуктов и сервисов. Облачные сервисы, трекеры задач, планировщики, CRM-системы, ERP, — будут востребованы все проекты, предлагающие альтернативу таким продуктам.
Этой волны точно хватит на 6-12 месяцев. Лучшие из таких проектов можно будет адаптировать для клиентов из других стран. Но этот процесс не будет быстрым и повлияет на операционную деятельность.
- Забудьте о заработке на ментальном здоровье и сложных смыслах.
Заморозятся, приостановятся или перестанут существовать продукты, посвященные сложным материям вроде здорового образа жизни, саморазвития, творчества. Реальные доходы россиян за первые три месяца 2022 года снизились на 1,2% в годовом выражении, оценил Росстат. Они падают почти каждый год начиная с 2014.
Скорее всего, ближайшее время многие граждане станут экономить на необязательных тратах, а компании будут искать пути повышения эффективности. Не помогает и то, что уже около сотни тысяч людей с доходами выше среднего покинули Россию.
- Усильте команду классными специалистами.
Культурная и политическая повестка значительно изменились, на рынок труда выйдет много «белых воротничков». На джоб-бордах появилось множество резюме маркетологов, пиарщиков (+26% к неделе с 14 по 20 февраля 2022), ИТ (+43%), финансистов (+20%). Проекты, оставшиеся устойчивыми, могут усилить такими специалистами свои команды.
Кто останется с деньгами
Модно проводить параллели между экономическими кризисами, но каждый отличается от предыдущего, а кризис 2022 года и вовсе уникальный. Российский капитал больше не хранится за границей, глобальный капитал больше не сыпется к ногам фаундеров российских стартапов. Новые компании ограничены только отечественным рынком.
Корпораты, ангелы и инвесторы заняли выжидательную позицию, а фонды готовят уход из России и распродают местные активы ниже реальной стоимости. Команды стартапов либо уехали, либо собираются покинуть страну, чтобы не быть «токсичными» для иностранного капитала.
В ближайшее время деньги в России стартапы смогут получить только от рискованных ангелов, корпоратов или непрофильных инвесторов. Венчурные фонды скорее будут не очень активны на российском рынке.
Мы увидим множество слияний и поглощений. Корпорации и олигархи, у которых есть финансовые возможности, будут собирать с рынка перспективные проекты. Также обладатели капитала ждут, когда еще больше зарубежных компаний покинут российский рынок и конкуренция будет минимальной.
Выиграют и те, у кого есть возможность привлечь капитал дешево. Найти деньги в России классическим путем будет многократно сложнее из-за высокой ключевой ставки Центробанка. Венчурные инвестиции, скорее всего, в России еще долго будут жить в режиме минимальной активности.
Хорошо себя будут чувствовать, например, бизнесы, замещающие ушедшие B2B решения или сервисы доставки из зарубежных интернет-магазинов. Наступит расцвет проектов, предоставляющих пиратский медиаконтент и заменяющих Netflix.
Наибольшие перспективы у проектов, которые уже создали прототип, MVP, нашли первых клиентов до наступления кризиса. Они будут заходить в освобожденные зарубежными конкурентами ниши. Запускать новые проекты с нуля под эгидой импортозамещения будут единицы — заместить нужно сейчас и ждать 1-2 года до появления продукта клиенты не готовы.
Как вести себя в кризис?
- Не стоит поднимать деньги меньше, чем на год.
К тому же, нужно сразу планировать деятельность минимум на 18 месяцев вперед, продумывать следующий раунд, искать стратегического инвестора. Все это будет работать для бизнесов, которые способны с нуля генерировать денежный поток или хотя бы выйти на самоокупаемость.
- Не инвестируйте без свободного капитала хотя бы в $1 млн.
В высокорискованные инструменты вроде венчурных инвестиций не стоит направлять более десятой части своего капитала. Чтобы при венчурном инвестировании начала работать статистика, нужно вложиться минимум в десяток компаний.
Заходить в компании с чеком ниже $10 000 обычно не принято. Это означает, что если у вас нет свободного капитала от $1 млн и выше, то венчурные инвестиции пока лучше обходить стороной.
Обычно венчурным инвестированием занимаются люди с капиталом в миллионы долларов, которые могут позволить себе нанять высококлассных бухгалтера, аналитика, юриста для помощи с проведением сделок. Многие вступают в ангельские клубы, которые помогают находить проекты, потому что делать это в одиночку неэффективно и очень рискованно.
- Не запускайте стартапы для импортозамещения «с нуля».
Для роста выручки хотя бы до 1 млрд рублей компании в РФ обычно нужно не меньше пяти лет. Поэтому тем, кто не запускал стартапы до сих пор, не стоит делать этого сейчас в расчете на скорый рост в сложное время.
На рынке уже есть сработавшиеся команды с релевантным опытом, которые заполняют ниши, освободившиеся после ухода глобальных игроков. В ситуации отсутствия внятного горизонта планирования запускать стартап без опыта, связей и представления о рынке — безумие.
- Не берите деньги государства, если не знаете, что делать с ними дальше.
Гик- и шеринг-экономика, которые предусматривают объединение на платформах множества исполнителей, не перестанут существовать и не станут слабее. При этом растет участие государства в инвестировании в tech проекты — и это один из самых плохих сценариев в обычной ситуации, но в текущей – скорее позитивный сигнал.
Считается, что государство — неэффективный инвестор и управляющий активами. Правительство должно устанавливать правила игры и администрировать их. Поэтому принимать инвестиции от государства или непрофильных предпринимателей без четкого понимания дальнейших действий и устройства рынка стартапам не стоит.
В качестве вывода
В целом, весь российский бизнес поделится на два лагеря: одни будут усиливать команды, другие — в худшем случае закрываться, в лучшем — переформатироваться, пытаться фиксировать текущее положение дел, чтобы сохранить проекты.
Посмотрите, в каком из этих лагерей у вас больше ресурсов, опыта, возможностей, чтобы выбрать оптимальную инвестиционную стратегию в кризис.
Фото на обложке: Jp Valery / Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 С какими трудностями столкнулись производители растительного мяса и как они с ними справляются
- 2 Travel-маркетплейсы: как выйти на рынок и завоевать доверие путешественников
- 3 Запускаем бренд одежды — что нужно знать, чтобы занять место ушедших ритейлеров
- 4 Без Booking и Airbnb: как воспользоваться кризисом и занять нишу в турбизнесе
- 5 Как платить «налог на Google» после ухода «большой четверки»
ВОЗМОЖНОСТИ
14 июня 2022
14 июня 2022
14 июня 2022
15 июня 2022
16 июня 2022