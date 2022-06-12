Кризис-2022 и стартапы: как действовать молодым компаниям и начинающим инвесторам

Новая геополитическая реальность изменила и судьбу стартапов в стране. Для них практически закрылись возможности фандрайзинга за рубежом, многие не смогут работать на рынках других стран. Какую стратегию выбрать новым компаниям и на что сделать ставку в меняющемся мире инвесторам, рассуждает руководитель направления запуска внутренних стартапов и венчурных инвестиций hh.ru Никита Бугров.

Венчурный рынок в мире в целом замедляется. За первые три месяца 2022 года глобальное финансирование новых проектов сократилось на 19% до $144 млрд по сравнению с концом 2021 года, свидетельствуют данные CB Insights. Это самое большое снижение за последние 10 лет, указывают аналитики.

Жизненный цикл стартапа — 8-10 лет — устроен так, что микрокомпании на том или ином этапе своего развития сталкиваются с глобальным кризисом.

Netflix на старте пережил кризис 1998 года, Airbnb основана накануне кризиса 2008 года, а Uber — сразу после него, в 2009 году.

Часто экономический спад может способствовать появлению новых компаний.

В Великобритании в разгар пандемии коронавируса и сопутствующих экономических проблем в апреле 2020 года ежедневно регистрировались пять новых онлайн-бизнесов или на 60% больше, чем годом ранее.

Аналогично ситуация складывалась во время пандемии в США — в третьем квартале 2020 года было подано около 1,5 млн заявлений на регистрацию новых компаний, что примерно в два раза больше чем в любой из кварталов с 2004 по 2017 год.

Финансирование и инвестиции

Поднимать деньги от международных фондов российскому бизнесу станет сложнее.

Стартапам, которые успели получить финансирование до событий февраля 2022 года, скорее всего, предложат релоцировать команду из России. Тем, кто поднимает деньги в США или Европе, вероятно приходится слышать отказы чаще, чем раньше.

Компании, уже успевшие поднять деньги в России и делающие продукт на российский рынок, не будут надувать капитализацию.

Они сфокусируются на выстраивании устойчивого бизнеса, который, как минимум, будет обеспечивать себя сам. Надувать капитализацию в условиях, когда источники будущей ликвидности неясны — не самая здравая затея. Поэтому оценки стоимости российских стартапов в целом упадут.

Популярными станут технологические продукты, способные зарабатывать на понятном горизонте и не требующие инвестиций до выхода на самоокупаемость в течение 10 лет.

Вместе с тем будут свернуты проекты, требующие значительных вложений. В конце марта 2022 года стало известно, что Yango Deli (международный бренд «Яндекс.Лавки») завершает работу в Париже. Также заговорили об уходе компании из Лондона.

Актуальная повестка

В России с большим дисконтом проданы крупные доли в «Тинькофф банке» и «Росбанке». Поговаривают о том, что другие крупные экосистемы намерены продать/заморозить или закрыть сразу несколько неосновных продуктов. Значит делать капиталоемкие проекты будет сложнее. И что же делать?

Импортозамещайте.

Продолжительное время на территории страны будет актуальна повестка импортозамещения критичных продуктов и сервисов. Облачные сервисы, трекеры задач, планировщики, CRM-системы, ERP, — будут востребованы все проекты, предлагающие альтернативу таким продуктам.

Этой волны точно хватит на 6-12 месяцев. Лучшие из таких проектов можно будет адаптировать для клиентов из других стран. Но этот процесс не будет быстрым и повлияет на операционную деятельность.

Забудьте о заработке на ментальном здоровье и сложных смыслах.

Заморозятся, приостановятся или перестанут существовать продукты, посвященные сложным материям вроде здорового образа жизни, саморазвития, творчества. Реальные доходы россиян за первые три месяца 2022 года снизились на 1,2% в годовом выражении, оценил Росстат. Они падают почти каждый год начиная с 2014.

Скорее всего, ближайшее время многие граждане станут экономить на необязательных тратах, а компании будут искать пути повышения эффективности. Не помогает и то, что уже около сотни тысяч людей с доходами выше среднего покинули Россию.

Усильте команду классными специалистами.

Культурная и политическая повестка значительно изменились, на рынок труда выйдет много «белых воротничков». На джоб-бордах появилось множество резюме маркетологов, пиарщиков (+26% к неделе с 14 по 20 февраля 2022), ИТ (+43%), финансистов (+20%). Проекты, оставшиеся устойчивыми, могут усилить такими специалистами свои команды.

Кто останется с деньгами

Модно проводить параллели между экономическими кризисами, но каждый отличается от предыдущего, а кризис 2022 года и вовсе уникальный. Российский капитал больше не хранится за границей, глобальный капитал больше не сыпется к ногам фаундеров российских стартапов. Новые компании ограничены только отечественным рынком.

Корпораты, ангелы и инвесторы заняли выжидательную позицию, а фонды готовят уход из России и распродают местные активы ниже реальной стоимости. Команды стартапов либо уехали, либо собираются покинуть страну, чтобы не быть «токсичными» для иностранного капитала.

В ближайшее время деньги в России стартапы смогут получить только от рискованных ангелов, корпоратов или непрофильных инвесторов. Венчурные фонды скорее будут не очень активны на российском рынке.

Мы увидим множество слияний и поглощений. Корпорации и олигархи, у которых есть финансовые возможности, будут собирать с рынка перспективные проекты. Также обладатели капитала ждут, когда еще больше зарубежных компаний покинут российский рынок и конкуренция будет минимальной.

Выиграют и те, у кого есть возможность привлечь капитал дешево. Найти деньги в России классическим путем будет многократно сложнее из-за высокой ключевой ставки Центробанка. Венчурные инвестиции, скорее всего, в России еще долго будут жить в режиме минимальной активности.

Хорошо себя будут чувствовать, например, бизнесы, замещающие ушедшие B2B решения или сервисы доставки из зарубежных интернет-магазинов. Наступит расцвет проектов, предоставляющих пиратский медиаконтент и заменяющих Netflix.

Наибольшие перспективы у проектов, которые уже создали прототип, MVP, нашли первых клиентов до наступления кризиса. Они будут заходить в освобожденные зарубежными конкурентами ниши. Запускать новые проекты с нуля под эгидой импортозамещения будут единицы — заместить нужно сейчас и ждать 1-2 года до появления продукта клиенты не готовы.

Как вести себя в кризис?

Не стоит поднимать деньги меньше, чем на год.

К тому же, нужно сразу планировать деятельность минимум на 18 месяцев вперед, продумывать следующий раунд, искать стратегического инвестора. Все это будет работать для бизнесов, которые способны с нуля генерировать денежный поток или хотя бы выйти на самоокупаемость.

Не инвестируйте без свободного капитала хотя бы в $1 млн.

В высокорискованные инструменты вроде венчурных инвестиций не стоит направлять более десятой части своего капитала. Чтобы при венчурном инвестировании начала работать статистика, нужно вложиться минимум в десяток компаний.

Заходить в компании с чеком ниже $10 000 обычно не принято. Это означает, что если у вас нет свободного капитала от $1 млн и выше, то венчурные инвестиции пока лучше обходить стороной.

Обычно венчурным инвестированием занимаются люди с капиталом в миллионы долларов, которые могут позволить себе нанять высококлассных бухгалтера, аналитика, юриста для помощи с проведением сделок. Многие вступают в ангельские клубы, которые помогают находить проекты, потому что делать это в одиночку неэффективно и очень рискованно.

Не запускайте стартапы для импортозамещения «с нуля».

Для роста выручки хотя бы до 1 млрд рублей компании в РФ обычно нужно не меньше пяти лет. Поэтому тем, кто не запускал стартапы до сих пор, не стоит делать этого сейчас в расчете на скорый рост в сложное время.

На рынке уже есть сработавшиеся команды с релевантным опытом, которые заполняют ниши, освободившиеся после ухода глобальных игроков. В ситуации отсутствия внятного горизонта планирования запускать стартап без опыта, связей и представления о рынке — безумие.

Не берите деньги государства, если не знаете, что делать с ними дальше.

Гик- и шеринг-экономика, которые предусматривают объединение на платформах множества исполнителей, не перестанут существовать и не станут слабее. При этом растет участие государства в инвестировании в tech проекты — и это один из самых плохих сценариев в обычной ситуации, но в текущей – скорее позитивный сигнал.

Считается, что государство — неэффективный инвестор и управляющий активами. Правительство должно устанавливать правила игры и администрировать их. Поэтому принимать инвестиции от государства или непрофильных предпринимателей без четкого понимания дальнейших действий и устройства рынка стартапам не стоит.

В качестве вывода

В целом, весь российский бизнес поделится на два лагеря: одни будут усиливать команды, другие — в худшем случае закрываться, в лучшем — переформатироваться, пытаться фиксировать текущее положение дел, чтобы сохранить проекты.

Посмотрите, в каком из этих лагерей у вас больше ресурсов, опыта, возможностей, чтобы выбрать оптимальную инвестиционную стратегию в кризис.

Фото на обложке: Jp Valery / Unsplash