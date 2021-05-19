Что такое FFF и как инвестировать в стартапы на ранней стадии

Что же делать, если инвестировать хочется, а рисковать — нет? Рассказывает Константин Синюшин, сооснователь фонда The Untitled Ventures .

Для практически 40% стартапов ключевой источник стартовых инвестиций — FFF-money, деньги, полученные от друзей, семьи и частных инвесторов без опыта в венчуре. Непрофессиональных инвесторов привлекает потенциальная высокая доходность ранних инвестиций. При этом самый легкий способ потерять все деньги без опыта в венчуре — это вкладывать в стартапы на ранней стадии.

Что такое FFF-money и зачем они нужны?

Не секрет, что ключевой источник стартовых инвестиций — так называемые FFF-money. Это деньги, получаемые фаундерами от друзей, семьи и условных «дураков» (friends, family & fools). Обычно последнего F стыдятся, хотя оно значит всего-навсего деньги от частных инвесторов без опыта в венчуре. Хотя их вложения иногда бывают вполне успешны, они редко бывают стратегическими или последовательными.

Каждый год порядка 35-40% стартапов получают финансирование именно из этого источника. Даже Google в 1997 году тоже стартовал с $1 млн вложений от FFF.

Зачем FFF-money стартапу? Во-первых, их получить быстрее и проще, чем от бизнес-ангелов или институциональных инвесторов. Во-вторых, FFF-инвесторы редко требуют долю в компании или участвуют в принятии решений.

Наконец, самое важное: FFF-money — это жизненно необходимое топливо, сжигаемое до попадания на венчурный конвейер. Именно этот конвейер должен повезти стартап через раунды от фондов, каждый из которых прогнозирует будущий рост по прошлым достижениям.

Попасть на конвейер с каждым годом все сложнее. Начнем с того, что за четыре года средний объем посевных раундов почти удвоился: с $2 млн в 2015 году до $3,9 млн в 2019 году. Очевидно, что с увеличением суммы растут и требования инвесторов: если в 2010 году лишь каждый десятый стартап, получивший посевные инвестиции, зарабатывал деньги, то в 2019 году среди получателей seed-раундов уже 67% проектов генерировали выручку.

Таким образом, рассчитывать на посев от профессиональных инвесторов теперь могут лишь проекты с реальными цифрами. А FFF-money привлекается не на достижениях, а на эмоциях. Друзья и семья проявляют поддержку, а непрофессиональные инвесторы смотрят на это как на русскую рулетку или лотерею — повезет/не повезет. И стартапы все чаще обращаются к этому источнику: средний размер pre-seed раундов вырос с $100 тыс. в 2010 году до $1,2 млн в 2019 году.

Поскольку количество друзей и родственников всегда ограничено, для взрывного роста стартапу на ранней стадии следует рассчитывать именно на непрофессиональных инвесторов. По крайней мере, пока ему не удалось накопить достаточно результатов, чтобы им заинтересовались фонды ранних стадий, инвестирующие «умные» деньги на основе разума и метрик.

Почему «глупые» деньги вообще существуют на рынке? Казалось бы, присмотреться к более зрелым и понятным стартапам в условиях неопределенности — более очевидная стратегия, особенно для непрофессиональных инвесторов. Однако в этом сегменте балом правят фонды поздних стадий, и частным инвесторам попасть в него непросто.

Кроме того, частных инвесторов привлекает и потенциальная высокая доходность ранних инвестиций. Универсальный принцип, когда надежность для вложений конфликтует с потенциальной доходностью, работает и в венчуре. При этом риски подобных вложений часто сводят на нет конечный результат.

Именно поэтому самый легкий способ потерять все деньги без опыта в венчуре — это вкладывать в стартапы на стадии FFF. Но если друзья и родные в меньшей степени мотивированы материальной отдачей, то именно «глупые» деньги частных инвесторов, которые те рассчитывают вернуть, находятся под максимальным риском. Что же делать, если инвестировать хочется, а рисковать — нет?

Как из «глупых» денег сделать «умные»?

Во-первых, для начинающих инвесторов всегда есть вариант работать с более консервативными инструментами — облигациями и акциями с низкой степенью риска. Однако против высокой ликвидности таких инвестиций у вложений в стартапы ранней стадии есть главный аргумент — потенциальная доходность может быть гораздо выше. Хотя, чтобы дождаться тех самых высоких коэффициентов роста, понадобится время, терпение и определенная толерантность к риску.

Другой вариант — диверсифицировать свое портфолио и инвестировать в стартапы ранних стадий либо излишки, либо прибыль от более консервативных инструментов. При наличии таких средств и интереса к венчурной экономике, можно повысить вероятность отдачи от вложений с помощью фонда ранних стадий.

Риски при вложении через такие фонды для начинающих инвесторов ниже, чем при прямых инвестициях. По сути, инвестор без опыта в венчуре получает доступ к экспертизе и аналитике фонда, при этом вкладываясь на этапе, когда доходность все еще потенциально высока.

Естественно, для стартапа первый раунд от фонда — это не гарантия успеха. Однако выживаемость стартапов, которые смогли получить деньги от профессионального венчурного фонда (а не только FFF-money), повышается с каждым раундом.

Конечно, «глупые» деньги тоже нужны рынку. Они позволяют существенно увеличивать количество стартапов в верхней части венчурной воронки и способствуют развитию рынка в целом. Но, с другой стороны, меняющиеся экономические условия диктуют новые правила игры, где «умные» деньги имеют больше шансов на успех.