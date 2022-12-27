Какие мобильные приложения будет выгодно делать в 2023 году?

Спрос на приложения, так сильно увеличившийся после пандемии, пошел на спад. Однако на рынке все еще много возможностей для развития и продвижения своего продукта. CEO и основатель Appbooster, эксперт по продвижению и монетизации мобильных приложений Давид Блбулян рассказал о том, какие мобильные приложения будут приносить деньги в 2023 году.

После пандемии

Пандемия послужила ракетным ускорителем для экономики приложений. Пользователи, запертые по домам, использовали приложения для всего — обучения, заказа еды, работы, развлечений, просмотра кино и всего остального. Однако рано или поздно это должно было закончиться. Так и случилось в 2022 году.

По данным аналитического сервиса Sensor Tower, если в первой половине 2021 года мировые потребительские расходы в Google Play выросли на 30% по сравнению с 2020-м, то в 2022 они не только не выросли, а даже сократились — сразу на 7.4%. В App Store рост в 2021 составлял 22.1%, в 2022 уже 5.6%. С загрузками дела обстояли даже хуже. В первой половине 2022 они снизились в обоих магазинах: на 2.5% в App Store и на 1.3% у его конкурентов.

В экономике приложений продолжают существовать и структурные проблемы. Это все возрастающая сложность разработки, огромное расслоение в доходах (в первой половине 2022 около 91% всех доходов рынка заработал 1% топовых приложений, а загрузки, необходимые для попадания на первое место в топе App Store, выросли на 37% за 3 года), сложности с продвижением в условиях введения держателями платформа все более строгих правил конфиденциальности, общий спад в экономике.

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Значит ли это, что экономика приложений, вслед из общей глобальной экономикой плавно скатывается в рецессию? Вовсе нет, это лишь откат после взрывного «болезненного» роста в два прошлых года и если взять средний показатель роста доходов вроде CAGR, то даже с учетом спада мобайл опережает допандемийные прогнозы и раз за разом ставит новые рекорды.

Вот как выглядит рост финтех-приложений в мире — как видите, он лишь вернулся к норме после внезапного пика в предыдущие два года:

Как написал еще восемь лет назад директор другого аналитического сервиса Priori Data, «экономике приложений не плохо, она просто взрослеет». Это было актуально все эти годы и, конечно, справедливо и сейчас.

Один из основных показателей рынка — время, которое пользователи проводят в приложениях, — непрерывно растет. Как пишет компания Adjust, «за последние два года глобальные сессии существенно выросли в рамках всех вертикалей: на 20% по итогам 2020 и на дополнительные 2% в 2021. Результаты за 1-й квартал 2022 года значительно выше среднегодовых показателей за 2021, сессии выросли на 9%».

Эти цифры показывают: мобильные приложения стали частью повседневной жизни пользователей во всех странах. И это несмотря на то, что многие из них возвращаются на свои рабочие места и выходят из карантина и ограничений.

Дальше пандемии

Какие приложения может быть выгодно делать в следующем году? Могу поделиться своей точкой зрения на то, где идет наибольший рост и где имеет смысл делать осмысленные приложения, способные на виральный рост и соответствующее увеличение доходов.

Дейтинг

Встречи, свидания и поиск своей любви — все еще одна из самых быстрорастущих категорий. Исследование Data.ai показывает, что в 2022 по темпам роста она уступает только «коротким видео» и «развлечениям».

Tinder и Bumble — одни из самых зарабатывающих приложений и входят в десятку самых прибыльных и скачиваемых практически на всех рынках.

За:

Люди соскучились по свиданиям и выходам в свет. Использование в 22 году растет на десятки процентов.

Они привыкли к подписной модели.

Много нишевых возможностей для роста.

Против:

Большая конкуренция.

Apple новое приложение с простыми механиками вряд ли примет, скорее отнесет к скаму.

Сложности платного приобретения пользователей, стоимость платящего может достигать сотен долларов.

Социальные сети

Новые социальные сети возникают каждый год, и 2022 не стал исключением. Хороший пример — BeReal, «антиглянцевая» социальная сеть, в которой друзьям нужно раз в день снимать себя в повседневной жизни. Apple выбрала BeReal приложением года 2022, а в Google Play социальная сеть стала главным приложением по выбору пользователей, что хорошо подчеркивает и отношение держателей платформ, и активность пользователей.

За:

Есть ощущение, что пользователям надоели традиционные социальные сети с их «ярмаркой тщеславия», и они хотят более аутентичных впечатлений.

Пертурбации с Twitter вызвали интерес к сторонним социальным сетям вроде Mastodon. Можно сыграть на этом.

Против:

Виральная социальная сеть это не сложно, а очень сложно.

Сложность в монетизации из-за новых правил показа контекстной рекламы от Apple и Google.

Образовательные приложения

Несмотря на то, что рост всей экономики замедлился, категория образовательных приложений растет опережающими темпами и раз за разом ставит новые рекорды. Доход образовательных приложений в Европе в третьем квартале достиг рекордной отметки в $220 млн, в США они также постоянно растут:

За:

Пользователи хотят учиться и привыкли делать это в мобильном формате.

Есть масса «внутренних» ниш, в которых можно сыграть. Растут изучение языков, инструменты для образования, образовательные игры, инструменты для общения в школах.

Против:

Сложность в создании профессионального обучающего контента.

Конкуренция.

Здоровье

Здоровье, медицина и хорошее самочувствие — эта категория, можно сказать, обвалилась в загрузках после пандемии и локдауна. Однако это, как я говорил, лишь возврат к норме. Парадокс заключается в том, что при падении загрузок доходы категории только увеличиваются. Например, пара Calm и Headspace при падении установок вчетверо против пика в начале 2021 года увеличила доход за этот же период вдвое.

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Вероятно, пользователи видят реальную пользу и готовы платить за нее разработчикам.

За:

Смартфоны и умные часы дают все больше данных для мониторинга здоровья.

Появляется все больше доступных технологий, прежде всего ИИ, для получения действенных инсайтов.

«Здоровье» — это не только точная медицинская категория, но и диеты, хорошее самочувствие, физические упражнения и множество других подкатегорий, в которых можно сыграть.

Против:

Персональные медицинские данные требуют особо бережного обращения.

Платежная аудитория сосредоточена на Tier 1 рынках, и масштабироваться сложно.

Заключение

На мобильном рынке остается множество возможностей для роста. Пользователи готовы воспринимать пользу, которую вы им предложите. Главное — правильно ее сформулировать и оформить в работающее мобильное приложение.

Фото на обложке: Shutterstock / LDprod

Иллюстрации предоставлены автором.