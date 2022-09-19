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Как открыть филиал компании в Испании: опыт маркетингового агентства

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Мария Волкова
Мария Волкова

Сооснователь и креативный директор V-Brand

Анастасия Удальцова

Мария Волкова, сооснователь и креативный директор маркетингового агентства V-Brand, поделилась своим опытом релокации и нюансах открытия бизнеса в Испании и рассказала, какой вариант регистрации юридического лица выбрать, чтобы не потерять деньги.

Как открыть филиал компании в Испании: опыт маркетингового агентства

Почему Испания?

После 30 лет уже проще понять — как хочешь проводить свои дни, чем наслаждаться и что получать от жизни. Испания я выбрала с точки зрения комфорта проживания и стиля жизни.

Столица Андалусии — Севилья, однако курортным средоточием и центром всего региона Коста-дель-Соль признан город Малага. Деловая жизнь в регионе, несмотря на присущую испанцам неторопливость, никуда не уходит, а доступность медицинского обслуживания и мягкий климат подкрепляют уверенность в выборе места для жизни.

К слову, южное побережье Испании дает отличный стимул учить испанский язык. Свободное владение английским распространено в стране в основном в северных и центральных регионах. На юге английский язык поймут в туристических точках — кафетерии, ресторане или отеле. Но в повседневной жизни — в аптеках, магазинах, на улице — приходится изъясняться по-испански.

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Для тех, кто задался целью поменять страну проживания, я рекомендую не принимать решение, исходя из туристических визитов. Нужно приехать на более длительный срок и прожить его в новых условиях. Повседневная жизнь — это не проживание в пятизвездочном отеле. Важно провести время в обычной квартире, с обычными соседями и людьми, которых вы будете видеть каждый день.

Хорошим помощником может стать стартап-виза. Не менее популярны покупка франчайзи или выкуп готового дела

Испания сегодня входит в пятерку ведущих экономик Европы. А на мировой арене по уровню ВВП опережает ОАЭ, занимает 16 место — во многом благодаря развитой промышленности.

Воспользовавшись стартап-визой и имея четкое понимание о бюрократических процессах в стране, вы сможете быть точно уверены — ваше ли это место под солнцем. 

 

К чему готовиться, если вы все-таки решили приехать? 

Одной из первых серьезных задач в процессе переезда в Испанию стал поиск жилья. Европейское законодательство построено таким образом, что при аренде жилья закон защищает в первую очередь того, кто снимает квартиру, а не владельца собственности.

Нередки ситуации, когда съемщика нельзя выгнать, если он отказывается платить — за принудительное выселение собственника жилья могут посадить в тюрьму, а официальный процесс при поддержке госслужб может занять до полутора лет.

Поэтому арендодатели крайне скрупулезно подходят к выбору долгосрочного арендатора и проводят собеседование с максимальной дотошностью.

Кроме того, в Испании, при аренде жилья требуется долгосрочный постоянный контракт на работу. Если у вас бизнес вне страны, есть риск потратить на поиск жилья несколько месяцев — у меня ушло четыре, и это по местным меркам считается удачным сроком.

Ключевым фактором для большинства собственников жилья являлось именно отсутствие долгосрочного контракта с местным работодателем.

Что можно сделать в похожей ситуации?

  • Предлагайте заплатить разово сумму на несколько месяцев вперед, если располагаете ею.
  • Попробуйте найти поручителя из местных жителей или резидента с долгосрочным контрактом.
  • Встречайтесь и говорите с владельцем жилья, а не риелтором. При личной встрече гораздо проще убедить человека, что вы добросовестный арендатор, а не мошенник.

 

Как зарегистрировать фирму в Испании?

Наше агентство открылось больше двух лет назад в Москве. Спустя некоторое время после запуска бизнеса я приняла решение окончательно перебраться в Европу, и первое время процесс управления бизнесом заключался в удаленном контроле команды и звонках через Zoom. Этот период совпал с глобальными локдаунами, ограничениями на поездки, и вскоре весь офис агентства перешел на работу в режиме home office.

Одновременно с этим, живя в Испании, я столкнулась с тем, что большинство европейских компаний не знакомы с инструментами маркетинга, успешно используемыми в России.

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Более того, в беседах с европейскими друзьями, в переписках в LinkedIn, в общении с профессиональной средой стало понятно, что запрос на услуги интернет-маркетинга в Евросоюзе есть. Особенно в сфере дизайна, SMM, разработки сайтов и SEO, различных видах онлайн-рекламы — так мы начали изучать наиболее актуальные формы собственности, которые позволяют зарегистрировать свое дело в Испании.

Всего в стране существует более десятка типов юридических лиц. Однако наиболее популярны два — аналоги российских ООО (SL, или Sociedad Limitada) и ОАО (SA, или Sociedad Anonima).

SL очень похоже на российское ООО — разница только в сумме уставного капитала, который составляет минимум €3 тыс. Для создания Sociedad Limitada сумму можно внести наличными, а также движимым и недвижимым имуществом. Кроме того, такое образование может состоять из одного и более участников.

Открытое акционерное общество или SA — имеет минимальный капитал от €60 тыс., на момент создания общества капитал делится на акции, и 25% акций должны быть выплачены.

Важный момент — создатели SL и SA не отвечают своим имуществом за долги созданного общества.

SL — оплачивают:

  • налог на добавочную стоимость — его ставка по общему правилу составляет 21% и добавляется к стоимости товаров и услуг, реализуемых компанией.
  • 25-процентный корпоративный налог на прибыль — если заработок компании превышает €100 тыс.

Исключением являются компании, существующие менее двух лет — для них действует льготная ставка в 15%. Если прибыль SL достигнет €1 млн, в список добавятся другие налоги.

  • взносы в систему соцстрахования страны.

Налоговый учет у SA более сложный и требует налогового аудита в большинстве компаний. Несмотря на многочисленные виды налогов, в стране также прописан принцип — государство не может забрать у компании больше 50% от ее заработка.

Когда вы определились с формой регистрации, необходимо пройти несколько важных шагов:

  • Тщательно выбираем три варианта имени — регистрируем его в Торговом реестре (Registro Mercantil), это можно сделать удаленно.
Важно — сертификат действителен шесть месяцев после выдачи, однако для регистрации фирмы необходим сертификат не более трех месяцев с момента выдачи.
  • Открываем счет будущей фирмы и вносим уставной капитал.
  • Пишем устав ООО или ОАО.
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Устав должен содержать: 
  1. название компании,
  2. срок деятельности (от получения учредительных документов до неопределенного времени),
  3. адрес местонахождения торгового помещения или офиса,
  4. вид деятельности общества,
  5. уставный капитал,
  6. количество учредителей с размером вклада каждого,
  7. порядок участия в обществе,
  8. орган управления обществом,
  9. положения о совете директоров,
  10. годовые отчеты, включая правила утверждения и распределения дивидендов.

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  • Подписываем в нотариальной конторе акт о создании общества. Стоимость процедуры в среднем порядка €400.
  • Регистрируемся в налоговом управлении, получаем идентификационный номер, регистрацию плательщика на экономическую деятельность (платить данный налог будут лишь компании с оборотом более €1 млн., но регистрация обязательна), подаем декларацию о начале деятельности.
  • Проходим регистрацию в торговом реестре провинции.
  • Обращаемся в налоговое управление и получаем постоянный идентификационный номер — NIF.

Сейчас почти все действия можно сделать удаленно при помощи электронных систем, что особенно актуально в период ковидных ограничений, продолжающих действовать в Европе. 

В любом случае важно помнить, что тщательное планирование позволит не только найти себя в любой точке земного шара, но и пройти шаги по регистрации компании даже несмотря на кажущуюся сложность — процесс очень удобно организован.

Не торопитесь, подготовьтесь к каждому этапу, и вы пройдете их быстро. 

Фото на обложке: Shutterstock / trabantos

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