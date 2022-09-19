Как открыть филиал компании в Испании: опыт маркетингового агентства

Мария Волкова, сооснователь и креативный директор маркетингового агентства V-Brand, поделилась своим опытом релокации и нюансах открытия бизнеса в Испании и рассказала, какой вариант регистрации юридического лица выбрать, чтобы не потерять деньги.
Почему Испания?
После 30 лет уже проще понять — как хочешь проводить свои дни, чем наслаждаться и что получать от жизни. Испания я выбрала с точки зрения комфорта проживания и стиля жизни.
Столица Андалусии — Севилья, однако курортным средоточием и центром всего региона Коста-дель-Соль признан город Малага. Деловая жизнь в регионе, несмотря на присущую испанцам неторопливость, никуда не уходит, а доступность медицинского обслуживания и мягкий климат подкрепляют уверенность в выборе места для жизни.
К слову, южное побережье Испании дает отличный стимул учить испанский язык. Свободное владение английским распространено в стране в основном в северных и центральных регионах. На юге английский язык поймут в туристических точках — кафетерии, ресторане или отеле. Но в повседневной жизни — в аптеках, магазинах, на улице — приходится изъясняться по-испански.
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Для тех, кто задался целью поменять страну проживания, я рекомендую не принимать решение, исходя из туристических визитов. Нужно приехать на более длительный срок и прожить его в новых условиях. Повседневная жизнь — это не проживание в пятизвездочном отеле. Важно провести время в обычной квартире, с обычными соседями и людьми, которых вы будете видеть каждый день.
Хорошим помощником может стать стартап-виза. Не менее популярны покупка франчайзи или выкуп готового дела.
Испания сегодня входит в пятерку ведущих экономик Европы. А на мировой арене по уровню ВВП опережает ОАЭ, занимает 16 место — во многом благодаря развитой промышленности.
Воспользовавшись стартап-визой и имея четкое понимание о бюрократических процессах в стране, вы сможете быть точно уверены — ваше ли это место под солнцем.
К чему готовиться, если вы все-таки решили приехать?
Одной из первых серьезных задач в процессе переезда в Испанию стал поиск жилья. Европейское законодательство построено таким образом, что при аренде жилья закон защищает в первую очередь того, кто снимает квартиру, а не владельца собственности.
Нередки ситуации, когда съемщика нельзя выгнать, если он отказывается платить — за принудительное выселение собственника жилья могут посадить в тюрьму, а официальный процесс при поддержке госслужб может занять до полутора лет.
Поэтому арендодатели крайне скрупулезно подходят к выбору долгосрочного арендатора и проводят собеседование с максимальной дотошностью.
Кроме того, в Испании, при аренде жилья требуется долгосрочный постоянный контракт на работу. Если у вас бизнес вне страны, есть риск потратить на поиск жилья несколько месяцев — у меня ушло четыре, и это по местным меркам считается удачным сроком.
Ключевым фактором для большинства собственников жилья являлось именно отсутствие долгосрочного контракта с местным работодателем.
Что можно сделать в похожей ситуации?
- Предлагайте заплатить разово сумму на несколько месяцев вперед, если располагаете ею.
- Попробуйте найти поручителя из местных жителей или резидента с долгосрочным контрактом.
- Встречайтесь и говорите с владельцем жилья, а не риелтором. При личной встрече гораздо проще убедить человека, что вы добросовестный арендатор, а не мошенник.
Как зарегистрировать фирму в Испании?
Наше агентство открылось больше двух лет назад в Москве. Спустя некоторое время после запуска бизнеса я приняла решение окончательно перебраться в Европу, и первое время процесс управления бизнесом заключался в удаленном контроле команды и звонках через Zoom. Этот период совпал с глобальными локдаунами, ограничениями на поездки, и вскоре весь офис агентства перешел на работу в режиме home office.
Одновременно с этим, живя в Испании, я столкнулась с тем, что большинство европейских компаний не знакомы с инструментами маркетинга, успешно используемыми в России.
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Более того, в беседах с европейскими друзьями, в переписках в LinkedIn, в общении с профессиональной средой стало понятно, что запрос на услуги интернет-маркетинга в Евросоюзе есть. Особенно в сфере дизайна, SMM, разработки сайтов и SEO, различных видах онлайн-рекламы — так мы начали изучать наиболее актуальные формы собственности, которые позволяют зарегистрировать свое дело в Испании.
Всего в стране существует более десятка типов юридических лиц. Однако наиболее популярны два — аналоги российских ООО (SL, или Sociedad Limitada) и ОАО (SA, или Sociedad Anonima).
SL очень похоже на российское ООО — разница только в сумме уставного капитала, который составляет минимум €3 тыс. Для создания Sociedad Limitada сумму можно внести наличными, а также движимым и недвижимым имуществом. Кроме того, такое образование может состоять из одного и более участников.
Открытое акционерное общество или SA — имеет минимальный капитал от €60 тыс., на момент создания общества капитал делится на акции, и 25% акций должны быть выплачены.
Важный момент — создатели SL и SA не отвечают своим имуществом за долги созданного общества.
SL — оплачивают:
- налог на добавочную стоимость — его ставка по общему правилу составляет 21% и добавляется к стоимости товаров и услуг, реализуемых компанией.
- 25-процентный корпоративный налог на прибыль — если заработок компании превышает €100 тыс.
Исключением являются компании, существующие менее двух лет — для них действует льготная ставка в 15%. Если прибыль SL достигнет €1 млн, в список добавятся другие налоги.
- взносы в систему соцстрахования страны.
Налоговый учет у SA более сложный и требует налогового аудита в большинстве компаний. Несмотря на многочисленные виды налогов, в стране также прописан принцип — государство не может забрать у компании больше 50% от ее заработка.
Когда вы определились с формой регистрации, необходимо пройти несколько важных шагов:
- Тщательно выбираем три варианта имени — регистрируем его в Торговом реестре (Registro Mercantil), это можно сделать удаленно.
- Открываем счет будущей фирмы и вносим уставной капитал.
- Пишем устав ООО или ОАО.
- название компании,
- срок деятельности (от получения учредительных документов до неопределенного времени),
- адрес местонахождения торгового помещения или офиса,
- вид деятельности общества,
- уставный капитал,
- количество учредителей с размером вклада каждого,
- порядок участия в обществе,
- орган управления обществом,
- положения о совете директоров,
- годовые отчеты, включая правила утверждения и распределения дивидендов.
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- Подписываем в нотариальной конторе акт о создании общества. Стоимость процедуры в среднем порядка €400.
- Регистрируемся в налоговом управлении, получаем идентификационный номер, регистрацию плательщика на экономическую деятельность (платить данный налог будут лишь компании с оборотом более €1 млн., но регистрация обязательна), подаем декларацию о начале деятельности.
- Проходим регистрацию в торговом реестре провинции.
- Обращаемся в налоговое управление и получаем постоянный идентификационный номер — NIF.
Сейчас почти все действия можно сделать удаленно при помощи электронных систем, что особенно актуально в период ковидных ограничений, продолжающих действовать в Европе.
В любом случае важно помнить, что тщательное планирование позволит не только найти себя в любой точке земного шара, но и пройти шаги по регистрации компании даже несмотря на кажущуюся сложность — процесс очень удобно организован.
Не торопитесь, подготовьтесь к каждому этапу, и вы пройдете их быстро.
Фото на обложке: Shutterstock / trabantos
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