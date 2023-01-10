Как выбрать первого пиарщика?

Юрий Нестеренко, независимый PR-эксперт в digital и IT, поделился своим взглядом на критерии выбора первого пиарщика — недавно он помогал нескольким компаниям подбирать их первого специалиста по коммуникациям.

За последний месяц ко мне обратились три стартапа и две уже состоявшиеся компании с просьбой помочь с выбором первого пиарщика. К этим запросам добавились около пятидесяти собеседований редакторов, копирайтеров, SMM-специалистов, журналистов, руководителей пресс-служб и PR-менеджеров полного и не очень цикла.

По следам проведенной работы я сформировал список характеристик, на которые необходимо обращать внимание при выборе специалистов по коммуникациям.

Опыт

Это главный критерий для первого пиарщика. Важны квалификация и направление деятельности. Желательно, чтобы наш первый уже понимал особенности развития именно вашего направления. То есть пиарщик управляющей компании не сможет сразу добиться успеха в пиаре IT-компании или digital-агентства.

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Кроме того, важно понимать основные особенности профессии и рынка. Обычно у нанимателей складывается неправильное представление о работе специалиста по коммуникациям.

Кто-то считает, что он должен моментально начать продавать или влиять на продажи, быть репутационным менеджером, заниматься внутренними коммуникациями. Однако пиарщик, как банально ни звучит, должен иметь знания и умения именно в области PR.

Поэтому смотрим в трудовых соглашениях на опыт, связанный именно с Public relations, и проверяем специалиста по пунктам из списка ниже.

Кейсы

У любого специалиста в любой сфере должны быть реализованные проекты. Например, в следующих направлениях PR:

организация/проведение мероприятий,

антикризисный PR,

подготовка спикеров,

работа на стендах,

выступления,

написание статей,

PR-тексты,

работа с подрядчиками (полиграфия, дизайн, копирайтеры, сувенирка),

питчинг

и многое другое…

Работа с текстами

Пиарщик должен понимать, что такое хороший текст и как его написать. Просто почитать «Пиши, сокращай» недостаточно. Необходимо понимать аудиторию, что, для кого и зачем мы делаем.

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В наличии у любого пиарщика должны быть статьи, подборки, написанные непосредственно им. В теории потенциальный специалист должен уметь делать рекламные тексты для сайта, писать колонку от первого лица компании, экспертную статью по направлению деятельности компании. И, конечно, не помешают базовые навыки копирайтинга, редактуры и рерайта.

Премии и награды

Престиж компании измеряется в том числе количеством премий. Чем их больше и чем они более престижные, тем выше ее экспертность. Обращайте внимание: если вы работаете в кинематографе, то премии желательны именно в сфере кино и ТВ, а не разработке сайтов.

Рейтинги

Практически в каждой сфере есть свои рейтинги. В моем случае в направлениях IT и digital самыми популярные и значимые — «Рейтинг Рунета», Adindex, Tagline, Ruward.

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Специалист должен понимать особенности работы с каждым из них. Это не только престижно, — это клиентский трафик, на который может влиять PR-специалист. Вот он — измеримый KPI.

Ценность и известность на рынке

Этот критерий не основной для подбора, хоть и важен. Чем специалист известнее, тем дороже. Но мы должны понимать, что это за известность. Она может быть получена за счет скандалов. Такого пиарщика лучше обходить стороной.

Рекомендации

Многие руководители пренебрегают этим пунктом. Я же считаю его одним из самых важных. Не бойтесь звонить прошлым работодателям соискателя, но только обязательно предупредите, что будете это делать.

Цена

Этот пункт будет зависеть от опыта и количества задач. В Москве сейчас с учетом нестабильного рынка это от 80 тыс. руб. до 500 тыс. руб., но средней цифрой считаю около 150 тыс. руб. В этом диапазоне вы сможете найти приличного специалиста с опытом и горящими глазами.

Контакты (базы)

У каждого хорошего специалиста по связям с общественностью должна быть как минимум одна база актуальных контактов. Это основа основ, без которой не стоит даже начинать разговор.

У меня самого есть несколько баз, которые я регулярно актуализирую, для работы чаще всего использую базу СМИ. В качестве проверки можно предложить показать базу и случайным образом выбрать 2-3 контакта, после чего попросить продемонстрировать коммуникацию хотя бы с одним из них.

Выступления

Хорошие спикеры — это наше все. Пиарщик должен и сам уметь выступать, и уметь готовить спикеров из сотрудников компании.

Антикризисный PR

В наше непростое время в щекотливой ситуации может оказаться любая компания. Одно неверное слово или действие может сразу стать достоянием широкой общественности. Поэтому этот редко используемый скилл иногда может быть очень полезен. На собеседовании можно смоделировать подобную ситуацию и понаблюдать за антикризисными действиями потенциального пиарщика.

Организация мероприятий

Любой пиарщик должен уметь проводить мероприятия. Это могут быть и корпоративы по случаю юбилея компании, и крупные ивенты для привлечения новых клиентов.

А еще я считаю, что PR-специалист должен быть хорошим коммуникаторам, экстровертом и эмпатом. Это позволит создать максимально комфортную среду для PR-поддержки и увеличения узнаваемости любой компании.

Фото на обложке: Shutterstock / gpointstudio