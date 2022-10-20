6 рекомендаций, как защититься от нелегальных цифровых активов

Откуда берется «грязная» крипта и как защитить себя от ее конфискации, рассказал основатель Rusyaev Solutions Илья Русяев.

Криптовалюта становится все более популярным инструментом для инвестирования и денежных переводов. Одновременно с ростом интереса к биткоинам и другим монетам растет и уровень преступности в этой области. Владельцем нелегальных цифровых активов может стать практически любой.

«Грязная» криптовалюта

Грязная криптовалюта, по аналогии с «грязными» деньгами — это цифровые активы, которые были задействованы в транзакциях, связанных с преступными операциями:

украденными хакерами криптоактивами;

монетами, участвовавшими в транзакциях при оплате нелегальных услуг и товаров в даркнете: наркотиков, поддельных документов, украденных товаров.

токенами, пропущенными через криптомиксеры, гемблинговые платформы и теневые площадки обмена.

цифровыми активами, полученными от скам-проектов и инвестиционных компаний, замеченных в нелегальных действиях, пирамидах.

Принципы определения «грязных» криптовалют

В основе определения «грязных» криптовалют стоят принципы KYC и AML.

KYC — принцип «знай своего клиента»

— принцип «знай своего клиента» AML — противодействие отмыванию денег, полученных преступным путем, и противодействие финансированию терроризма.

Этими задачами занимается международная организация — группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег.

Финансовые организации по всему миру используют принципы KYC и AML для обеспечения безопасности и легальности своей работы. В отдельных странах применение мер может варьироваться, но суть одна: любая серьезная финансовая платформа, банк или биржа обязаны собирать данные о своих клиентах и происхождении их финансовых активов, которые были заведены на платформу.

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Криптовалюты работают на базе блокчейн-технологий. Когда пользователь совершает транзакцию в сети — переводит монеты с одного адреса кошелька на другой, создается запись, которая хранится в распределенном реестре. Эта запись находится в открытом доступе для всех участников сети.

Таким образом, можно отследить движение монет между кошельками пользователей. И в случае, если к вам попали монеты с кошелька, замеченного в нелегальных операциях, к вам могут возникнуть вопросы.

На рынке существуют решения, позволяющие массово отслеживать транзакции популярных блокчейн-сетей, например:

Chainanalysis, Getblock, AmlBot.

Эти сервисы мониторят информацию по транзакциям в сети, собирают данные о всевозможных недобропорядочных контрагентах (кошельках) и присваивают им уровни риска. Криптовалютные биржи и правоохранительные органы используют такие сервисы для определения «грязных» криптовалют.

Как «грязные» криптовалюты попадают к нам в кошелек

В чем опасность для обычного пользователя сети: допустим, вы получили перевод криптовалюты от неизвестного контрагента. Решили завести средства на официальную биржу-обменник, чтобы обменять криптовалюту на фиатные средства.

В момент заведения цифровых активов биржа проверяет не только ваш кошелек, но и адреса кошельков, которые предшествовали ему в цепочке транзакций. И если в этой цепочке присутствовали адреса, которые ранее были опознаны сервисами мониторинга и занесены в черный список, ваш счет будет заблокирован, и вы лишитесь доступа к своим средствам до выяснения обстоятельств.

Чтобы вы могли избежать подобных неприятностей, ниже советы о том, как защититься от нелегальных цифровых активов.

6 рекомендаций, как защититься от нелегальных цифровых активов

Совет №1: избегайте транзакций от непроверенных контрагентов

А если уже получили такие средства — лучше проверить добросовестность плательщика с помощью одного из сервисов мониторинга, например, через Chainanalysis, Getblock или AmlBot. Так, если цифровые активы перемещались между адресами кошельков с высоким риск-рейтингом, вы будете владеть информацией и осознавать риски при заведении криптовалюты на биржу.

Если вы все же решитесь на проведение транзакций через официальные площадки — есть смысл проводить операции частями.

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Россиянам запретили использовать криптокошельки. Что это значит?

При расследовании теневых транзакций в сфере криптовалют мы отслеживаем цепочку до биржи. Мошенники, получившие цифровые активы обманным путем, рано или поздно могут перевести украденные средства на платформу обмена. Даже если их кошельки ранее не были замечены за теневой деятельностью и не были занесены в черный список, мы все еще можем отправить запрос бирже для выявления личности.

Далеко не всегда это приведет к поимке мошенника, но часто помогает оздоровить экосистему.

Совет №2: Лучше всего покупать криптовалюту на крупных официальных биржах, поскольку они уже используют системы мониторинга и защиты

Например, Binance, Kucoin, Yobit и другие. Здесь важно понимать, что из-за геополитики события в мире меняются стремительно, и биржа может закрыть торговлю для граждан определенной страны. Поэтому после приобретения токенов на бирже стоит сразу заводить их на свой кошелек.

Совет №3: Если вы периодически получаете транзакции от непроверенных источников, заведите дополнительный кошелек и отслеживайте уровень риска в цепочке с помощью сервисов мониторинга

После проверки истории можно будет спокойно переводить крипту в обменник.

Так вы не «запятнаете» свой основной адрес, с которого отправляете средства на биржи.

Совет №4: Сохраняйте максимум информации о транзакциях при выявлении рисков

Скриншоты, переписки, информацию об отправителях. Так вы будете наиболее защищены в случае возникновения вопросов к вам о происхождении ваших цифровых активов.

Совет №5: Следите за актуальными новостями и обновлением правовой базы в стране, в которой вы работаете с криптовалютой

Сфера новая, и во многих странах законы, касающиеся ее, постоянно обновляются.

Совет №6: Обращайте внимание на «слишком выгодный курс продажи»

Если токены торгуются со скидкой более 15% от текущего биржевого курса — это может быть признаком, что цепочка транзакций успела где-то запятнаться.

Существуют криптовалюты с более высокой степенью анонимности: их алгоритмы позволяют скрывать или значительно затруднять отслеживание цепочки транзакций.

К таким проектам относятся:

Monero (XMR), Zcash (ZEC), Dash (DASH).

Если к вам попала криптовалюта сомнительного происхождения — можно попробовать обменять ее на эти активы и уже их конвертировать в фиатные валюты.

Но важно учитывать ваше местонахождение и действующее законодательство страны, на момент проведения таких сделок, чтобы избежать возможных претензий по отмыванию денег.

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