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7 правил блогинга для предпринимателей, которые хотят стать инфлюенсерерами

Колонки
Анна Белева
Анна Белева

Креативный продюсер

Анастасия Удальцова

Сегодня предприниматели и топ-менеджеры разного уровня стремятся выйти на медиаплощадки. Одни очень давно хотели, другие поняли, что это можно монетизировать, третьи устали сидеть в неизвестной области операционки.

Анна Белева, креативный продюсер и пиарщик первых лиц российских компаний, делится правилами, которые помогут начать вести блог без трендов, танцев под музыку и заигрывания с молодой аудиторией.

7 правил блогинга для предпринимателей, которые хотят стать инфлюенсерерами

Я давно работаю именно с бизнес-сегментом и никогда — с классическими блогерами, звездами и артистами. Я понимаю боли предпринимателей и корпоративных лиц, которые опасаются потерять репутацию, уронить планку или опуститься до примитивного уровня.

Напротив — блог помогает поддерживать репутацию, обеспечивает вам узнаваемость и заработать уважение. Потому что этого хотят все ваши партнеры и коллеги. Просто они вам об этом не говорят.

Успешный старт без трендов и контента, за который не стыдно, возможен. 

И вот что для этого нужно.

 

1. Определите цель

Все как в бизнесе — делать, чтобы делать, не нужно. Хотя некоторые просто «выгуливают» своего внутреннего ребенка в соцсетях — это когда цели нет, но очень нравится.

Люди, которые уже реализовались как предприниматели, первые лица компаний или топ-менеджеры, чаще всего преследуют эти цели:

  • Трансляция миссии

Возникает у людей с реальными достижениями, которые уже заработали денег, реализовали проекты и обладают багажом знаний, который хотят передать другим.

  • Удовлетворение эго

Типичная цель у тех, кто в основной деятельности занимает роль серого кардинала: не появляется в прессе, не выступает первым лицом на мероприятиях, а занимается операционкой — скрытой от публики частью бизнеса.

  • Аудитория

Любимая цель у тех, кто долгое время был в корпоративном сегменте. 

Любая карьера заканчивается. Понимая это, менеджеры стремятся иметь актив, который обеспечит им: 

  1. Будущее;
  2. Финансовую стабильность;
  3. Безопасность вне зависимости от их карьерного будущего.

Топы и предприниматели знают про важность цели. Личный бренд — как бизнес: от выбора цели зависят инструменты и план действий. Это не только творчество, вам в любом случае придется считать.

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2. Определите роли и образ

Роли — это стороны вашей личности. Обычно их определяют через анализ сегментов жизни, сильных сторон и характеристик.

 

Сегменты жизни

  • Работа/бизнес;
  • Семья;
  • Хобби;
  • Путешествия;
  • Развитие и окружение/друзья.

Их нужно транслировать в медиа. Человек заранее выбирает, что он готов показывать и как часто, а что — нет. Например, у многих предпринимателей бизнес, работа и развитие вместе занимают 80% контента, путешествия и хобби — 15%, а семья — 5%. 

 

Анализ сильных сторон

  • Хорошо считаете цифры;
  • Помогаете животным;
  • Грамотно управляете;
  • Классно продаете;
  • Запускаете успешные проекты;
  • Инвестируете с профитом.

Это то, в чем вы хороши. Удивительно, но многие предприниматели и топы сами о себе этого не знают. 

Если вам сложно определить свои сильные стороны, закажите у какого-нибудь продюсера распаковку личности или спросите друзей и коллег:

  1. За что они вас хвалят? 
  2. Что у вас получается лучше всего? 
  3. В конце концов, за что вам платят? 

 

Анализ характеристик

  • Надежный;
  • Добрый;
  • Умный;
  • Застенчивый;
  • Забавный;
  • Стабильный;
  • Системный;
  • Ответственный;
  • Нежный;
  • Свободный.

Это то, что вы сами о себе думаете. Каким вас видят люди? Кто вы на самом деле? Что можно сказать о вас как о человеке? Если не знаете, опять же — распаковка личности и опрос ближайшего круга окружения.

В сумме мы получаем сегменты вашей жизни + сильные стороны + желаемые характеристики. И уже из этого собираем роли.

Например, Гусейн Иманов — это:

  1. Предприниматель.
  2. Управленец.
  3. Финансист.
  4. Лидер.
  5. Мотиватор.
  6. Спортсмен.
  7. Семьянин.
  8. Байкер.
  9. Волейболист.

Ваш личный бренд должен отражать эти роли. Как часто и сильно, зависит от вашего желания.

 

3. Определите ресурсы

Для личного блога обычно нужно:

 

Время

Определите, сколько времени готовы тратить на личный бренд каждый день. Его сложно строить в условиях жестких временных рамок, потому что вашу голову не приставишь к голове копирайтера, пиарщика или продюсера. 

Ваши мысли = ваш образ.

Лайфхак по оптимизации. Многим удобно систематизировать работу по личному бренду — например, заниматься этим только один день в неделю, но целиком. Или отрабатывать все задачи по бренду до обеда, а потом делать свои дела.

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Не надо идти в это, если можете выделять 2-3 часа в неделю. Этого мало, ваше время, энергия и деньги уйдут в никуда. Хотите — делайте, но относитесь к этому как к хобби, которое по важности — на 100500 месте.

 

Деньги

Во многом продвижение личного бренда идет органически. При условии, что ваш персонаж заходит аудитории, а вы сам — харизматичный, в меру нарцисс и обладаете чем-то уникальным: образом жизни, информацией, знаниями.

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Но деньги все равно нужны. Их нужно тратить на:

  • съемки и монтаж;
  • работу команды и подрядчиков;
  • интеграции, посевы, интервью, выступления (да, иногда быстрее сделать это платно).

Цены по рынку разные. Ориентируйтесь в среднем на 100-200 тысяч рублей в месяц. 

Из них:

  • 100 тысяч — команде (тексты, съемки, монтаж);
  • 100 тысяч — на продвижение (посевы, статьи).

Меньше — можно, но будет дольше, и большой фронт работ придется делать либо самому, либо отдавать новичкам с горящими глазами.

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Команда

У меня нет примеров занятого в бизнесе или корпорации человека, который в одиночку раскачал свой личный бренд. У всех есть команда. Маленькая, большая, хорошая, плохая — неважно. Успешный личный бренд — это система, где каждый на своем месте. 

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Чтобы делать хорошо и одному, нужно менять фокус внимания и уводить его от основной сферы занятости в область трендов, текстов, алгоритмов продвижения, контента и управления аудиторией.

 

4. Не нравится — не делайте

Очень важное правило, когда:

  • вам показывают тренд и говорят, что нужно повторить;
  • предлагают ужасно смешной сценарий для ролика;
  • пишут, что нужно сказать на камеру.

…но при этом вы чувствуете себя идиотом — не делайте. Да, так можно! 

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  1. В глазах спикера, который участвует в том, в чем не хочет, отражается вся боль мироздания. 
  2. Только вы знаете, что для вас органично. 
  3. У вас и у вашего продюсера, пиарщика или SMM-специалиста две разные головы, разное видение и опыт.

Необходимость обязательно снимать тренды — выдуманная. Ее не существует. 

Залететь может что угодно, если это потенциально зацепит аудиторию.

 

5. Не изобретайте велосипед. Хотя бы пока

У предпринимателей и топ-менеджеров в медиа — огромное конкурентное поле. До вас там уже реализовались крупные бизнес-блогеры. Это значит, что у вас есть некая фора, — на их примере вы можете изучить, что работает, а что нет. 

В соцсетях видны почти все телодвижения блогеров. Скрыть что-то сложно. Поэтому:

  1. Смотрите, что уже получилось у ваших конкурентов. И пробуйте сделать примерно то же самое, но со своей фишкой. 
  2. Смотрите, что уже получилось у других успешных блогеров, которые вашими конкурентами не являются. Думайте, как вы можете взять это за основу и адаптировать под свой образ и тему.
  3. Придумывайте новое. Когда у вас пошли первые результаты, придумывайте свое. Есть импульс — делайте!

Я никогда не видела успешные примеры трендсеттеров среди начинающих блогеров. Почти все набирают первую аудиторию, крадя, как художники — аккуратно, без полного копирования, взяв за основу чужую идею, которая уже себя оправдала.

 

Напоследок — добрые советы

  1. В медиа и блогинге просчитать можно многое, но не все. Сочетайте творчество и математику. 
  2. Работайте системно. Весь контент, который рассчитан на привлечение новой аудитории, должен быть регулярным, а не хаотичным.
  3. Выходить в сторис каждый день — не нужно. За сутки вас не забудут. Но чем чаще, тем лучше.
  4. Пользуйтесь своим именем. То, что многим начинающим блогерам достается за деньги — совместные эфиры, упоминания, репосты — вы можете получить бесплатно.
  5. Не надейтесь на чужую голову. Даже если на вас работает блестящая команда профессионалов, вы жмете последнюю кнопку.
  6. Не хотите — не делайте. Правило «Лучше сделать и пожалеть» тут не работает, это же интернет, чистить неугодный контент сложно.
  7. Не про завтраки, а про смыслы. Любовь к просмотру чужих завтраков, кофе и встреч с друзьями у аудитории давно прошла. У вас может быть рутинная, обычная жизнь. Важно, как вы обыгрываете ее, на каких эмоциональных качелях катаете зрителя, какие смыслы хотите до него донести.

 

Фото на обложке сгенерировано с помощью нейросети Midjourney

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