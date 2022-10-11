Инструкция: как бизнесу искать и выбирать digital-подрядчика

Непонятное ценообразование, невозможность проверить опыт и квалификацию, непрогнозируемые сроки и качество — лишь небольшая часть проблем бизнеса при поиске агентства.Поиск подрядчика — боль еще и потому, что здесь нет стандартов и метрик успеха. Анатолий Денисов, главный редактор аналитического сервиса «Рейтинг Рунета», собрал рекомендации, как уберечься от недобросовестного подрядчика и найти того, кто возьмет на себя ответственность и сделает в срок и хорошо.
Поиск по этапам:
Подготовка
Многие начинают ее с поиска, а это неправильно. Сначала сформулируйте:
- Чего вы хотите. Например: проверить, будут ли продаваться новые продукты.
- Как видите решение. Например: сделать лендинг и пустить туда рекламу.
- Важные требования к решению. Например: интегрировать лендинг с CRM.
- Бюджет. Вы почти наверняка знаете максимум. Хотя бы потому, что свободных денег не бесконечно много.
- Ожидания от подрядчика. Например, чтобы он сделал не менее пяти похожих проектов и был готов встречаться. Не формулируйте оценочные требования: сильный, недорогой, креативный. Вы их все равно не проверите.
Как не надо искать
- В поисковике запросом «сделать корпоративный сайт»
Вам придется самим продираться сквозь сайты агентств — без экспертной оценки, возможности сравнения и подбора по требованиям — и гарантий, что они вообще существуют (рейтинги и тендерные площадки это проверяют).
- Через посредников
Такие компании начали появляться, но они пока молоды и работают в основном с крупным бизнесом. Вы не сможете оценить их честность и компетентность. Они берут комиссию 5–15% от суммы контракта и 0% ответственности.
Обращение к ним — большой риск.
Как искать
Тендер
Это аналог рейтингов, только с обратной стороны: вы описываете задачу и требования (как фильтры в рейтингах). Тендерная площадка рекомендует вас подрядчикам, которые могут выполнить вашу задачу, а они уже решают, интересно ли им это.
Здесь главное — честно написать, что вам нужно, чего вы ждете от подрядчика и сколько готовы заплатить. Только так к вам придут те, кто не будут тратить время, а дадут адекватную оценку и помогут разобраться в задаче.
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Пишите в запросе только то, что в вашей зоне ответственности: о своем бизнесе, бюджете и целях. Решение пусть предлагает подрядчик.
Если заявок нет, это сигнал, что в запросе что-то не так. Обычно это безумная задача вроде «"Вконтакте" за три месяца», слишком маленький бюджет или строгие/противоречивые требования.
Еще важно выбрать хорошую площадку, где много проверенных подрядчиков. Например, Workspace или eLama, где подрядчиков, пожалуй, даже больше, чем в рейтингах.
Знакомые
Наверняка кто-то уже решал похожую задачу и может посоветовать хорошую компанию. Преимущество в том, что вы общаетесь с клиентом подрядчика, который честно расскажет все плюсы и минусы. Одним клиентом, но все же.
Проблема этого способа в том, что задачи часто отличаются, даже если они похожи. Ваш знакомый тоже заказал интернет-магазин, но не точную копию того, что нужно вам. Плюс вы не узнаете, почему он советует своего подрядчика — потому что достигнута бизнес-цель или из-за обыкновенной симпатии.
Еще один недостаток — маленькая выборка. Скольких вы сможете опросить — три, пять, десять? Даже запрос в соцсетях редко дает больше.
Рейтинги
Это проранжированный каталог проверенных компаний с подтвержденным документами опытом, навыками и специализацией. Достаточно просто составить список подходящих компаний и начать вести переговоры.
В некоторых рейтингах есть фильтры для подбора. Это значительно экономит время и помогает сразу выбирать из потенциально подходящих агентств. Например, мы разработали фильтрацию, адаптированную под каждую услугу:
- по отрасли,
- типу проекта,
- CMS,
- стоимости,
- размеру бизнеса клиента,
- городу.
В серьезных рейтингах — нашем «Рейтинге Рунета», Ruward, Тэглайне, Seonews, AdIndex — вы можете не только выбрать подрядчика, но и узнать, какие услуги оказываются и что сколько стоит
Еще методологии рейтингов могут подсказать нужные вам критерии оценки:
- число клиентов и проектов,
- средний срок работы с клиентом,
- стоимость, отзывы.
Кейсы и понравившиеся проекты
Находите близкие кейсы к вашей задаче по типу и сфере — например, интернет-магазин белья — и пишете авторам.
Пример указания подрядчика в подвале сайта
Способ хорош тем, что вы сразу отбираете подрядчиков, которые «хорошо» сделали то, что вам нужно. Но это же является недостатком: вы ищете готовое решение и можете ошибиться в его формулировке. А вдруг вам нужен не интернет-магазин за миллион, а рекламная кампания на Wildberries за сто тысяч?
Иногда случается любовь с первого взгляда: вы находите проект и понимаете, что хотите именно это. И команда классная, и цена устраивает. Может быть такое? Да. Вероятность? Низкая.
Первая выборка
Советую сделать ее по измеримым показателям.
1. Делает ли подрядчик то, что нужно
Например, может ли он сделать интернет-магазин и привести туда покупателей рекламой.
2. Есть ли опыт с похожими задачами
Смотрите на тип проекта, что сделали, где сделали (реклама в VK или Telegram) и отрасль (знание процессов и аудитории).
Обратите внимание на количество проектов и когда был последний. Один-два — мало. Больше — пойдет, но не факт, что двадцать лучше, чем пять. Бывает, что сделавшие пять сохраняют гибкость и свежесть, а опытные падают жертвой опыта и бездумно повторяют решения из проекта в проект.
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Еще советую посмотреть рейтинги, в которых проекты — один из главных параметров оценки. Еще могут помочь сертификаты больших компаний вроде «Яндекса» или «Битрикса», потому что их дают в том числе за опыт.
3. Стоимость
Здесь нужно понимать, что вам нужно: без этого любая оценка бессмысленна.
Если у вас есть максимальный бюджет, отложите тех, кто готов решить задачу чуть дешевле:
- они будут мотивированы;
- так вы получите максимальное качество за ваши деньги.
Если бюджет не определен, обратитесь к тем, кто работает в среднем ценовом сегменте. Эти ребята обычно делают хорошо, чего достаточно для большинства задач. С дешевыми часто вылезают проблемы:
- недостаток опыта или людей,
- срыв сроков,
- неумение общаться.
Дорогие — они дорогие. Скорее всего, вам это просто не нужно.
Добавьте к этим трем параметрам «технические» требования, если они есть. Например, что сайт должен быть сделан на «Битриксе».
4. Заинтересованность
Если подрядчик быстро и подробно отвечает, не пропускает важную информацию, задает много вопросов, пытается разобраться в задаче, проявляет инициативу — это хороший знак.
Если компания очень опытная и просит адекватные деньги, но у нее нет времени вами заниматься, ничего не получится.
Сравнение компаний в шорт-листе
После того как вы отберете хотя бы трех-четырех подрядчиков, их нужно сравнить.
Важно: смотрите только на проекты. Услуги вы уже посмотрели, а все остальное — рекламная шелуха. Даже список клиентов.
Важно только то, что этим клиентам делали.
На что я советую обращать внимание:
- Специализация
Какие проекты компания делала чаще. Если вам нужна, допустим, контекстная реклама, лучше выбрать того, кто делает ее чаще, чем все остальное.
- Описание проектов
Предпочтение отдайте тем, кто говорит не только показывает картинки, но и описывает бизнес-результат.
«Мы сделали интернет-магазин с подробным каталогом, умным поиском и…» против «В новой версии конверсия за полгода выросла на 7%, а средний чек — на 16%» — последние нацелены на результат и умеют его измерять.
- Число клиентов
Спросите, сколько у подрядчика активных клиентов. А когда они гордо скажут «тридцать восемь!», спросите, сколько людей в команде. Если на одного сотрудников приходится больше пяти или пятнадцати клиентов, вам уделят минимум времени и внимания.
- Средний срок работы с клиентом
Чем больше, тем лучше. Его можно посмотреть в рейтинге или узнать непосредственно у клиентов.
- Команда
Спросите, остались ли в компании люди, которые делали понравившиеся вам проекты. Опыт агентства — это опыт конкретных людей. Бизнес-процессы очень важны, но люди — важнее.
Выбор
Идеальный подрядчик — тот, с которым приятно работать. А приятно с тем, кто видит процесс и результат так же, как вы.
Чтобы оценить это, обсудите следующее:
- Оценка результата. Критерии должны быть измеримыми — хотя бы на уровне «да» или «нет». Если подрядчик отказывается говорить о них, ссылаясь на неопределенность будущего и относительность бытия, насторожитесь.
- Ответственность. Всегда есть вероятность, что не получится. Спросите, как подрядчик готов ответить за невыполнение обязательств. Если никак, это сигнал. Если хоть как-то — деньгами или допработами, уже хорошо.
- Процесс. Как часто и с кем вы будете общаться, обсуждать и согласовывать результаты, где будет список задач, какие будут отчеты. Это позволит оценить продуманность и открытость подрядчика. И насколько вам это подходит.
- Отзывы. Все показывают положительные — смотреть только на них нельзя. Лучше посчитать, сколько клиентов дали отзывы. Если больше половины, это хорошо: как минимум половина довольны. И попросите контакты клиентов, чтобы с ними поговорить. Если не дадут ни одного, это плохой сигнал.
Еще полезно приехать в офис к подрядчику. Живое общение — наше все.
Иллюстрации предоставлены авторомФото на обложке: Shutterstock / Monkey Business Images
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