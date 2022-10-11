Инструкция: как бизнесу искать и выбирать digital-подрядчика

Поиск подрядчика — боль еще и потому, что здесь нет стандартов и метрик успеха. Анатолий Денисов, главный редактор аналитического сервиса «Рейтинг Рунета», собрал рекомендации, как уберечься от недобросовестного подрядчика и найти того, кто возьмет на себя ответственность и сделает в срок и хорошо.

Непонятное ценообразование, невозможность проверить опыт и квалификацию, непрогнозируемые сроки и качество — лишь небольшая часть проблем бизнеса при поиске агентства.

Поиск по этапам:

Подготовка

Многие начинают ее с поиска, а это неправильно. Сначала сформулируйте:

Чего вы хотите. Например: проверить, будут ли продаваться новые продукты. Как видите решение. Например: сделать лендинг и пустить туда рекламу. Важные требования к решению. Например: интегрировать лендинг с CRM. Бюджет. Вы почти наверняка знаете максимум. Хотя бы потому, что свободных денег не бесконечно много. Ожидания от подрядчика. Например, чтобы он сделал не менее пяти похожих проектов и был готов встречаться. Не формулируйте оценочные требования: сильный, недорогой, креативный. Вы их все равно не проверите.

Как не надо искать

В поисковике запросом «сделать корпоративный сайт»

Вам придется самим продираться сквозь сайты агентств — без экспертной оценки, возможности сравнения и подбора по требованиям — и гарантий, что они вообще существуют (рейтинги и тендерные площадки это проверяют).

Через посредников

Такие компании начали появляться, но они пока молоды и работают в основном с крупным бизнесом. Вы не сможете оценить их честность и компетентность. Они берут комиссию 5–15% от суммы контракта и 0% ответственности.

Обращение к ним — большой риск.

Как искать

Тендер

Это аналог рейтингов, только с обратной стороны: вы описываете задачу и требования (как фильтры в рейтингах). Тендерная площадка рекомендует вас подрядчикам, которые могут выполнить вашу задачу, а они уже решают, интересно ли им это.

Здесь главное — честно написать, что вам нужно, чего вы ждете от подрядчика и сколько готовы заплатить. Только так к вам придут те, кто не будут тратить время, а дадут адекватную оценку и помогут разобраться в задаче.

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Пишите в запросе только то, что в вашей зоне ответственности: о своем бизнесе, бюджете и целях. Решение пусть предлагает подрядчик.

Если заявок нет, это сигнал, что в запросе что-то не так. Обычно это безумная задача вроде «"Вконтакте" за три месяца», слишком маленький бюджет или строгие/противоречивые требования.

Еще важно выбрать хорошую площадку, где много проверенных подрядчиков. Например, Workspace или eLama, где подрядчиков, пожалуй, даже больше, чем в рейтингах.

Знакомые

Наверняка кто-то уже решал похожую задачу и может посоветовать хорошую компанию. Преимущество в том, что вы общаетесь с клиентом подрядчика, который честно расскажет все плюсы и минусы. Одним клиентом, но все же.

Проблема этого способа в том, что задачи часто отличаются, даже если они похожи. Ваш знакомый тоже заказал интернет-магазин, но не точную копию того, что нужно вам. Плюс вы не узнаете, почему он советует своего подрядчика — потому что достигнута бизнес-цель или из-за обыкновенной симпатии.

Еще один недостаток — маленькая выборка. Скольких вы сможете опросить — три, пять, десять? Даже запрос в соцсетях редко дает больше.

Рейтинги

Это проранжированный каталог проверенных компаний с подтвержденным документами опытом, навыками и специализацией. Достаточно просто составить список подходящих компаний и начать вести переговоры.



В некоторых рейтингах есть фильтры для подбора. Это значительно экономит время и помогает сразу выбирать из потенциально подходящих агентств. Например, мы разработали фильтрацию, адаптированную под каждую услугу:

по отрасли,

типу проекта,

CMS,

стоимости,

размеру бизнеса клиента,

городу.

В серьезных рейтингах — нашем «Рейтинге Рунета», Ruward, Тэглайне, Seonews, AdIndex — вы можете не только выбрать подрядчика, но и узнать, какие услуги оказываются и что сколько стоит

Еще методологии рейтингов могут подсказать нужные вам критерии оценки:

число клиентов и проектов, средний срок работы с клиентом, стоимость, отзывы.

Кейсы и понравившиеся проекты

Находите близкие кейсы к вашей задаче по типу и сфере — например, интернет-магазин белья — и пишете авторам.

Пример указания подрядчика в подвале сайта

Способ хорош тем, что вы сразу отбираете подрядчиков, которые «хорошо» сделали то, что вам нужно. Но это же является недостатком: вы ищете готовое решение и можете ошибиться в его формулировке. А вдруг вам нужен не интернет-магазин за миллион, а рекламная кампания на Wildberries за сто тысяч?

Иногда случается любовь с первого взгляда: вы находите проект и понимаете, что хотите именно это. И команда классная, и цена устраивает. Может быть такое? Да. Вероятность? Низкая.

Первая выборка

Советую сделать ее по измеримым показателям.

1. Делает ли подрядчик то, что нужно

Например, может ли он сделать интернет-магазин и привести туда покупателей рекламой.

2. Есть ли опыт с похожими задачами

Смотрите на тип проекта, что сделали, где сделали (реклама в VK или Telegram) и отрасль (знание процессов и аудитории).

Обратите внимание на количество проектов и когда был последний. Один-два — мало. Больше — пойдет, но не факт, что двадцать лучше, чем пять. Бывает, что сделавшие пять сохраняют гибкость и свежесть, а опытные падают жертвой опыта и бездумно повторяют решения из проекта в проект.

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Еще советую посмотреть рейтинги, в которых проекты — один из главных параметров оценки. Еще могут помочь сертификаты больших компаний вроде «Яндекса» или «Битрикса», потому что их дают в том числе за опыт.

3. Стоимость

Здесь нужно понимать, что вам нужно: без этого любая оценка бессмысленна.

Если у вас есть максимальный бюджет, отложите тех, кто готов решить задачу чуть дешевле:

они будут мотивированы; так вы получите максимальное качество за ваши деньги.

Если бюджет не определен, обратитесь к тем, кто работает в среднем ценовом сегменте. Эти ребята обычно делают хорошо, чего достаточно для большинства задач. С дешевыми часто вылезают проблемы:

недостаток опыта или людей,

срыв сроков,

неумение общаться.

Дорогие — они дорогие. Скорее всего, вам это просто не нужно.

Добавьте к этим трем параметрам «технические» требования, если они есть. Например, что сайт должен быть сделан на «Битриксе».

4. Заинтересованность

Если подрядчик быстро и подробно отвечает, не пропускает важную информацию, задает много вопросов, пытается разобраться в задаче, проявляет инициативу — это хороший знак.

Если компания очень опытная и просит адекватные деньги, но у нее нет времени вами заниматься, ничего не получится.

Сравнение компаний в шорт-листе

После того как вы отберете хотя бы трех-четырех подрядчиков, их нужно сравнить.

Важно: смотрите только на проекты. Услуги вы уже посмотрели, а все остальное — рекламная шелуха. Даже список клиентов.

Важно только то, что этим клиентам делали.

На что я советую обращать внимание:

Специализация

Какие проекты компания делала чаще. Если вам нужна, допустим, контекстная реклама, лучше выбрать того, кто делает ее чаще, чем все остальное.

Описание проектов

Предпочтение отдайте тем, кто говорит не только показывает картинки, но и описывает бизнес-результат.

«Мы сделали интернет-магазин с подробным каталогом, умным поиском и…» против «В новой версии конверсия за полгода выросла на 7%, а средний чек — на 16%» — последние нацелены на результат и умеют его измерять.

Число клиентов

Спросите, сколько у подрядчика активных клиентов. А когда они гордо скажут «тридцать восемь!», спросите, сколько людей в команде. Если на одного сотрудников приходится больше пяти или пятнадцати клиентов, вам уделят минимум времени и внимания.

Средний срок работы с клиентом

Чем больше, тем лучше. Его можно посмотреть в рейтинге или узнать непосредственно у клиентов.

Команда

Спросите, остались ли в компании люди, которые делали понравившиеся вам проекты. Опыт агентства — это опыт конкретных людей. Бизнес-процессы очень важны, но люди — важнее.

Выбор

Идеальный подрядчик — тот, с которым приятно работать. А приятно с тем, кто видит процесс и результат так же, как вы.

Чтобы оценить это, обсудите следующее:

Оценка результата. Критерии должны быть измеримыми — хотя бы на уровне «да» или «нет». Если подрядчик отказывается говорить о них, ссылаясь на неопределенность будущего и относительность бытия, насторожитесь. Ответственность. Всегда есть вероятность, что не получится. Спросите, как подрядчик готов ответить за невыполнение обязательств. Если никак, это сигнал. Если хоть как-то — деньгами или допработами, уже хорошо. Процесс. Как часто и с кем вы будете общаться, обсуждать и согласовывать результаты, где будет список задач, какие будут отчеты. Это позволит оценить продуманность и открытость подрядчика. И насколько вам это подходит. Отзывы. Все показывают положительные — смотреть только на них нельзя. Лучше посчитать, сколько клиентов дали отзывы. Если больше половины, это хорошо: как минимум половина довольны. И попросите контакты клиентов, чтобы с ними поговорить. Если не дадут ни одного, это плохой сигнал.

Еще полезно приехать в офис к подрядчику. Живое общение — наше все.

Иллюстрации предоставлены автором