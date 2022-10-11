Как быстро и эффективно создать приложение для финансового сектора — личный опыт

С какими трудностями сталкиваются разработчики приложений для финансового сектора и как их можно решить, рассказывает начальник управления цифровых продуктов и торговой инфраструктуры инвестиционного банка «Синара» Антон Корнев.

Возможность дистанционно открывать брокерские счета без посещения офиса привела к росту числа клиентов и открыла перед брокерами новый сегмент рынка. Одной из важных задач стала разработка приложений и личный кабинетов онлайн.

Рынок приложений для финансового сектора

С 2016 года брокерам стало доступно дистанционное открытие брокерских счетов — это привело к росту числа клиентов не из городов с офисами обслуживания. И в этот момент актуализировался запрос и на онлайн-обслуживание. Соответственно, следующим логичным шагом стало создание первых мобильных приложений.

Если в большинстве случаев для поддержки и развития web-версий личного кабинета у компаний были сформированы внутренние команды, то для мобильных приложений каждая компания пошла своим путем: кто-то нашел подрядчика, кто-то стал формировать внутренние команды.

Обычно этап создания кабинета или приложения приходится на время, когда бизнес уже функционирует и удовлетворяет потребности клиентов. То есть в компании уже существуют внутренние IT-системы, обеспечивающие проведение операций, а создание кабинета фактически сводится к формированию бэклога разработки и незначительным корректировкам внутренних систем.

В такой конфигурации можно идти стандартным путем, когда последовательно продумываются интеграции, создается дизайн и идет разработка.

Что делать, если все идет не по плану

При создании мобильного приложения брокера мы оказались в ситуации, когда необходимо было сначала формировать команды, а потом создавать как фронтовые, так и внутренние сервисы, причем с фиксированными дедлайнами.

В такой ситуации итерационный процесс разработки — сначала внутренние сервисы, потом мобильное приложение — мог бы увеличить сроки реализации до бесконечности.

Поэтому мы пошли другим путем: не стали ждать внутренних сервисов и сразу начали проектирование и разработку приложения. В свое приложение мы заложили возможности:

просмотра своих активов,

просмотра инструментов,

совершения сделок с инструментами,

новости рынка,

зачисления и вывода денег,

просмотра истории операций.

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Создание мобильных приложений — что важно учесть в нынешних условиях?

Мы начали работу в феврале 2021 года, MVP на внутренних клиентах был готов через год — в феврале-марте 2022. Номинально мы делали его год, но при этом внутренние команды, которые должны были поставлять нам данные, появились только в июле 2021. Поэтому фактически мы выпустили приложение брокера с нуля за семь месяцев.

Мы смогли сделать это быстро, потому что первые пять месяцев готовились к интеграциям.

Сейчас приложение уже в сторах на клиентах. Уже есть активные пользователи, но функционал приложения пока самый базовый. Фактически мы выдали MVP приложения, и сейчас продолжаем активно «наращивать мясо» из новых фич.

Команда

Основные сложности возникли на этапе проектирования интерфейсов, поскольку команда не была детально знакома со спецификой работы брокера. Но когда мы провели пару обучающих мероприятий, все стало идти проще и быстрее.

Как только появились внутренние команды, процесс значительно ускорился, поскольку стало возможно договариваться обо всем оперативно.

В итоге мы выделили шесть самодостаточных команд, каждая из которых отвечала за одно-два больших направления. К примеру, команда «Портфель» занимается визуализацией активов клиента, аналитикой по активам клиента и тарифными планами.

Суммарно над всем проектом работают порядка 40 человек.

Чему мы научились

Такой процесс позволил:

во многом быть готовыми к появлению внутренних сервисов,

более оперативно настраивать интеграцию,

ускорить время до получения первой обратной связи от внутренних пользователей по интерфейсам приложения.

Фактически мы смогли дорабатываться в параллели с внутренними системами. По ощущениям мы где-то на шесть месяцев ускорили реализацию MVP, что, конечно, помогло взглянуть на продукт глазами пользователя.

Аудитория «пощупала» MVP и дала много ценных комментариев как по интерфейсам приложения, так и по быстродействию различных компонентов. Так, мы обратили внимание на скорость обновления котировок инструментов, синхронизацию данных на экранах и отображение некоторых финансовых инструментов.

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Этот опыт позволил командам «втянуться» в тему инвестиций и более осознанно подходить к проектированию и реализации приложения.

На удивление, многие из членов команд уже инвестировали в ценные бумаги, но они не знали многих нюансов работы брокера именно как компании, обеспечивающей доступ к торговле. Да и не со всеми ценными бумагами они успели познакомиться.

Постепенное вовлечение дало им возможность детально разобрать, как это работает, учесть редкие кейсы и понять, какие потенциальные нагрузки могут ждать систему.

Какие важные уроки мы усвоили

В определенный момент времени внутренние сервисы вас догонят. Нужно четко отслеживать работу смежных команд, чтобы выделить у себя спринты на интеграцию

В процессе интеграции приходится постоянно переделывать то, что уже сделано. Это нормально. Выигрыш по времени вывода на бой того стоит

Проектировать таким образом можно только функционал, в котором высоко понимание будущего взаимодействия с внутренними сервисами. К примеру, потенциального состава и структуры портфеля ценных бумаг, основных показателей по ЦБ

Всегда есть блоки, которые зависят только от команды мобильного приложения. Ими стоит заняться в первую очередь

Там, где нужны внутренние сервисы, не стесняйтесь использовать моковые данные. Это очень облегчает тестирование интерфейсов и позволяет проводить исследования

В итоге к моменту, когда нас «догнала» внутренняя разработка, у нас были практически готовы интерфейсы и бэкэнд приложения по основным ключевым функциям и сервисам приложения, а интеграция заняла минимально возможное время

Фото на обложке: Shutterstock / GaudiLab