Что произойдет с доставкой еды в 2023: будущее компаний, перспективы для потребителей

Что будет происходить на рынке доставки еды для бизнеса и потребителей в 2023 году и почему как раньше уже точно не будет, рассказал Иван Труфанов, сооснователь сервиса доставки Broniboy.

Аналитическое агентство BusinesStat утверждает , что российский рынок доставки выстоит в это нелегкое время. По итогам 2022 года его оборот должен составить 675 млрд рублей, а к концу 2024 года — превысить 1 трлн рублей. Однако для игроков рынка и для конечных потребителей важнее другое: как именно компании в отрасли будут развиваться. А им определенно придется меняться, и почувствуют это все участники.

Не все будут одинаково эффективны

Несмотря на то, что рынок доставки продолжает рост, пусть и замедлившийся, не все его сегменты развиваются одинаково. В первую очередь сильно пострадала доставка готовых рационов: за январь-март спрос на них упал почти на 40% относительно того же периода 2021 года. В результате из ниши ушли несколько известных компаний — Prime, Juicy-food, Rock'n'raw, Simple Kitchen, Foodbasket.pro.

Готовые рационы — не самая главная потребность человека в кризис, поэтому если экономическая ситуация будет ухудшаться, эта ниша может серьезно потерять в выручке. Тем более что большая часть основных потребителей в лице ИТ-специалистов и других работников диджитал-сферы, крупных иностранных компаний уехала из России.

Кроме того, в 2023 году может снизиться спрос на доставку из ресторанов и кафе, особенно с учетом роста цен на блюда. Остановить подорожание сложно, потому что увеличивается стоимость продуктов — отчасти из-за усложнения логистических цепочек. Рестораторы активно оптимизируют меню, но далеко не всегда удается при этом сохранить прежние цены: не будет катастрофического роста — уже хорошо.

Спрос на рестораны падает и из-за отъезда платежеспособной части населения — от этого пострадали в основном заведения среднего и премиального класса. А экономическая нестабильность заставляет затянуть пояса, поэтому люди реже заказывают блюда домой или в офис. Просадка в этой нише вряд ли будет такой же заметной, как в сегменте готовых рационов, но она не исключена.

Самым стабильным сегментом с высокой вероятностью остается доставка продуктов — это базовая потребность, от нее отказаться намного труднее, чем от желания срочно съесть бургер поздним вечером. И если за молоком и хлебом можно и самостоятельно добежать до ближайшей «Пятерочки», то ехать для недельной закупки в «Ленту» или Metro часто экономически менее выгодно, чем оформить заказ курьеру.

Причем доставка продуктов может даже стать популярнее, потому что в стремлении сэкономить потребители все чаще берут готовую еду в продуктовых магазинах: о годовом росте спроса на нее на 118% сообщил «Сбермаркет». То есть сюда перетекает часть людей, которые раньше заказывали себе условный обед в кафе или ресторане.

Стремление к самостоятельности

Еще в пандемию заведения общепита говорили о том, что в кризисное время высокие комиссии большинства агрегаторов в 30% с каждого заказа — это практически неподъёмная плата. Обороты заведений падают, и становится очень нерентабельно отдавать треть стоимости каждого заказа. Хорошо было только известным и крупным ресторанам, которые платили 25%, как утверждали игроки рынка, но даже для них это все равно немалые расходы.

В 2022 году вытягивать высокие комиссии агрегаторов заведениям общепита стало еще труднее. А после сделки «Яндекса» и Delivery Club, превратившей двух лидеров рынка в единого игрока, возник риск того, что 30% с заказа превратятся в 35%, если не больше.

Как итог — рестораны и кафе стали активно смотреть в сторону самостоятельной доставки. По словам Союза управляющих ресторанами России, общепит проявил большой интерес к разработке приложений для онлайн-заказов. Растет спрос на приложения по шаблонам — это дешевле, чем создавать с нуля силами большой ИТ-команды, которую еще нужно собрать.

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Примеры ухода в свободное плавание уже есть: сеть «Теремок» в начале октября залявила, что вводит в своем приложении функцию онлайн-заказа. Доставлять блюда будут курьеры «Яндекса», а клиенты смогут воспользоваться внутренней бонусной программой «Теремка». Так компания надеется снизить расходы и зависимость от агрегаторов.

Тем более что, по словам представителей «Теремка», спрос на доставку растет, и самостоятельная организация становится выгоднее. Правда, из приложения «Яндекс.Еда» сеть пока не уходит, потому что там большая сформировавшаяся аудитория, которую неразумно терять.

Конечному потребителю зачастую все равно, кто именно привезет заказ — условный курьер «Яндекса» или самого ресторана: об этом в исследовании «Ромир» осенью 2022 года говорили 87% опрошенных.

Но если все же придется выбирать, то каждый второй россиянин делает прямой заказ в приложении ресторана или на сайте — против каждого четвёртого у агрегатора. Для общепита это хороший знак: клиенты массово не уйдут, если перестать доставлять через «Яндекс».

Маловероятно, что к самостоятельной доставке силами собранного штата внутренних курьеров перейдет большинство заведений общепита: это немалые расходы — как минимум на наем и обучение новых сотрудников, а также на их зарплаты. Плюс понадобятся приложение или сайт, если у ресторана или кафе их нет.

Но отдельные представители сегмента общепита действительно могут сменить модель доставки. Остальные или смирятся с повышением комиссий, или будут искать новые форматы сотрудничества с агрегаторами. А агрегаторы в свою очередь могут и пойти на уступки, снизив комиссию, если увидят массовый запрос от партнеров. Потому что в текущей экономической ситуации сложно всем участникам рынка доставки.

Экспресс — уже не 15 минут

Тренд на ускоренную доставку возник в пандемию: во-первых, выросла нагрузка на курьеров, люди заказывали больше, а во-вторых, было важно поднять выручку оказавшегося на локдауне бизнеса. Сервисы стремились как можно быстрее удовлетворить запрос клиента и предлагали привезти заказ за 15 минут.

Сейчас компании, напротив, отказываются от этой идеи, потому что затраты слишком большие и при этом себя не окупают. Это та статья операционных расходов, которую бизнесу проще вычеркнуть, чем пытаться как-то сделать ее более прибыльной.

В лучшем случае в 2023 году экспресс-доставка будет предполагать ожидание от 30 минут, но преимущественно это будут 60-90 минут.

А food-сервисы «Яндекса» могут и вовсе отказаться от экспресс-доставки, потому что она была конкурентным преимуществом в борьбе с Delivery. Борьбы больше нет, поэтому «Яндекс» может легко отсечь лишнюю статью расходов, введенную ради привлечения клиентов.

Смена фокуса на бюджетные направления

Снижение платежеспособности населения и экономическая нестабильность приводят к тому, что премиальный и средний сегмент общепита теряет клиентов и объемы заказов. Развиваться в этих нишах сейчас не выгодно, и маловероятно, что в 2023 году ситуация резко улучшится. В конце октября российский общепит в целом потерял 10-15% выручки относительно сентября, но бюджетные заведения меньше ощущают на себе кризис.

Более того, отечественные фастфуд-проекты даже смогли вырасти на фоне ухода иностранных гигантов вроде McDonald's. И в Ассоциации сетевых предприятий питания в 2023 году ожидают увеличение спроса на недорогую качественную еду.

Все это может привести к тому, что сервисам доставки еды придется активнее работать с демократичными сегментами общепита: предоставлять им курьеров или размещать на платформе. Как минимум высока вероятность плотной работы с популярными растущими отечественными сетями — «Крошка-картошка», «Франклинс бургер» и другими.

«Яндекс» с 7 декабря запустил доставку из бывшего McDonald's — «Вкусно — и точка», и его примеру могут последовать другие участники рынка.

Больше выбора — выше конкуренция

Слияние двух гигантов доставки еды — «Яндекс» и Delivery Club — может кого-то встревожить, потому что возникает практически непобедимый по количеству аудитории, объема заказов и географии покрытия сервис. Однако как минимум в ближайшие полгода благодаря этой сделке наоборот появляется место для новых компаний, особенно в регионах.

Пока «Яндекс» оптимизирует все процессы, пройдет время, и это хороший шанс для других сервисов доставки заявить о себе и привлечь больше клиентов. Тем более что по оценкам аналитиков рынок еще далек от насыщения, место на нем есть. Это пойдет на пользу всем: больше выбора получат и рестораны с магазинами, и конечные потребители.

Расходы лягут на плечи клиентов

Доставка еды — не самый прибыльный бизнес в любое время. По словам инвестиционного директора Fort Ross Ventures, у всех игроков в этой нише отрицательная экономика на один заказ и в целом низкая маржинальность. А в кризис эта проблема усугубляется, и в результате выживают только сильнейшие: те, кто может найти способы хотя бы задержаться в точке безубыточности.

Раньше и новые, и старые сервисы могли поработать в минус для себя, чтобы, например, расширить пул аудитории. Сейчас от таких рискованных ходов многие отказываются и соглашаются поступиться лояльностью клиента, чтобы немного поднять выручку. В результате, например, исчезает бесплатная доставка, или сильно растет пороговая цена корзины для нее.

Платную доставку вводят те, у кого ее не было: в частности, «Самокат». А в 2023 году ее стоимость может вырасти.

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Рестораны и кафе тоже могут переложить на клиентов часть своих расходов и сделать платную доставку или повысить ее стоимость. Такой сценарий возможен, и если агрегаторы и в частности «Яндекс» решат повысить комиссии, и если отдельные заведения общепита решат организовать полностью свою доставку, с внутренним штатом курьеров.

В обоих вариантах у ресторанов и кафе растут расходы, и один из самых простых путей их покрыть — брать больше денег с конечного клиента.

Потеря качества не исключена

Оптимизация бизнес-процессов у сервисов доставки может привести к тому, что они будут снижать ставки курьерам, отменять доплаты и бонусы — это уже происходит, по словам курьеров. Например, в «Самокате» час работы курьеры теперь оценивается в 185 рублей, а не в 200 рублей.

Возможно и сокращение штата, если экономическая ситуация в ближайшее время останется прежней. О том же говорили участники конференции Tinkoff eCommerce.

И при этом сервисы доставки будут стараться сохранить прежнее количество заказов или даже наращивать его. Все это может привести к ухудшению качества доставки: заказы будут ехать дольше, а у самих курьеров упадет мотивация оказывать хороший сервис.

Рынок доставки еды начал меняться в 2022 году и продолжит это делать в 2023 году: в первую очередь он сохранит стратегию на оптимизацию расходов и наращивание выручки, чтобы выстоять. Точные прогнозы зависят от того, как будет выглядеть геополитическая ситуация, что будет происходить с экономикой в России.

Однако, несмотря на то, что со сложностями сейчас сталкиваются все — и сервисы доставки, и конечные клиенты, рынок все равно продолжит расти и развиваться. На нем будут появляться новые форматы, новые игроки и новые предложения, в том числе и для потребителя.

Фото на обложке: Shutterstock / Halytskyi Olexandr