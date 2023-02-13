Что нужно знать, принимая иностранца на работу в общепит в 2023 году?

В зависимости от типа заведения доля иностранных граждан в ресторанах и кафе страны составляет от 20 до 90%. Кира Любич, директор управляющей компании международной сети «Настоящая пекарня», рассказала, как оформить документы, если вы берете в штат сотрудника из-за рубежа.

С 2019 по 2021 кафе и рестораны работали в условиях дефицита иностранной рабочей силы, и в новом году потребность в человеке труда стала трендом. Фонд оплаты труда в общепите тоже не будет прежним: на фоне нехватки людей конкуренция падала, а почасовые ставки работников из России росли.

В зависимости от типа заведения доля иностранных граждан в ресторанах и кафе страны составляет от 20 до 90%. Иностранные работники часто показывают себя более дисциплинированными и трудолюбивыми, но есть нюансы:

оформлять работника обязательно официально,

интересоваться его жизненными обстоятельствами надо регулярно.

И даже если мигрант идеально знает русский и идеально подходит по квалификации, оформить его все равно придется по другим правилам.

Так, иностранца, временно пребывающего на территории РФ, не получится трудоустроить главным бухгалтером или на позицию, которая не соответствует его специальности по патенту.

Вот несколько моментов, которые нужно знать перед наймом.

Я хочу взять иностранца на работу. С чего начать?

Первое — по российскому законодательству кандидат должен быть совершеннолетним.

Насколько обязательно знание русского?

Бывают иностранцы, которые уже знают русский или бывали в России раньше — это идеальный вариант. Тогда вам останется только проверить документы, заключить договор и начать работу.

Однако соискатель может подходить идеально, но не знать русского языка. В таком случае на предприятии нужен кто-то, кто:

поможет перевести ваши вопросы,

объяснит правила работы,

подскажет, как найти нужные документы.

Определите статус работника на основании документов, которые есть у него на руках список можно изучить в 115-ФЗ от 25.07.02.

Их всего три:

иностранец с ВНЖ/ПМЖ. с отметкой в паспорте «Разрешено временное проживание». временно проживающий с открытой визой или с миграционной картой.

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Затем нужно обязательно проверить наличие патента или разрешения на работу в России:

у иностранцев, которые имеют право безвизовое находиться в нашей стране, — патент с указанием специальности;

у иностранцев, въезжающих к нам на основании визы, а также граждане Грузии и Туркменистана — разрешение на работу.

И только после этого можно оформлять трудовой договор или договор гпх.

Не забудьте уведомить миграционную службу — важно сделать это не позднее трех рабочих дней с даты заключения трудовой или гражданско-правовой договор с работником. Если этого не сделать в установленные сроки, будет штраф до 1 млн рублей.

Сколько и куда платить?

С иностранного работника так же удерживается НДФЛ. Однако процент налога зависит от гражданства:

граждане ЕврАзЭс (Казахстан, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан) платят 13%;

все остальные иностранцы — 30%.

Страховые взносы точно такие же, как и за российских граждан.

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Какие могут быть штрафы

И бизнесмену, и работнику грозит штраф ст.18 КоАП РФ, если:

иностранец работает без патента или по патенту, который выдал не его регион;

иностранец работает у вас по другой специальности, отличной от профессии указанной в патенте.

Работнику: штраф до 7 тыс. рублей, возможно выдворение из РФ и закрытие въезда от 5 до 10 лет.

Работодателю: штраф до 1 млн рублей, возможна приостановка деятельности бизнеса до трех месяцев.

если расчет с иностранным работником произведен наличными, а не через банковский счет.

Работодателю: штраф от 70 до 100% от суммы незаконной валютной операции. Причастных должностных лиц оштрафуют от 20 до 30 тыс. рублей.

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С 1 января 2023 года вступает в силу закон «Об установлении на 2023 год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории Российской Федерации отдельные виды экономической деятельности» Постановление Правительства РФ от 03.10.2022 №1751 . Общепита это не коснулось, но если компания торгует алкоголем или табаком, в команде не может быть больше 15% иностранцев.

За что работника могут депортировать?

Для начала разберитесь, что грозит работнику: выдворение или депортация. Во втором случае последствия не так фатальны.

Самая строгая мера наказания — выдворение из страны с аннулированием разрешающих документов, ВНЖ и невозможность второго шанса на работу или гражданство в РФ.

За что могут депортировать из РФ?

Нет разрешения на работу. Иностранец не зарегистрировался по месту проживания в отведенный законом срок. Все еще работает у вас по договору, но срок пребывания в РФ истек. Два раза за год нарушил миграционный закон.

Если работника депортируют, у него есть шанс вернуться обратно: он может подать документы еще раз. При этом после весомого зафиксированного нарушения ему могут не дать разрешение на работу.

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За что работнику может грозить выдворение?

поддельные документы;

нелегальное пересечение границы;

нарушение визового режима или ВНЖ;

работник утратил законные основания для нахождения в РФ или они прекратились/истекли сроки.

Моего сотрудника депортируют или уже депортировали. Что делать?

Вы обязаны расторгнуть с ним трудовой договор по п. 8 ч. 1 ст. 83 ТК РФ и рассчитать. Если работник в письменном виде потребовал вернуть ему копии документов — возвращайте. Уведомить сотрудника о том, что до отъезда необходимо забрать трудовую книжку. Если он не может прибыть за книжкой — получить письменное разрешение на отправку документов по почте.

По письменному обращению работника у вас будет три дня на выдачу трудовой книжки.

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