Главное о том, как расплачиваться с иностранными контрагентами в 2022 году

О том, как найти решение проблемы переводов за рубеж иностранным контрагентам, рассказывает Игорь Боев, генеральный директор сервиса учета финансов «ПланФакт».

Экономические санкции затронули не только крупный бизнес, но и предпринимателей из сектора МСП. Например, стало невозможно проводить международные транзакции, а это прямо бьет по бизнес-процессам.

Новые ограничения платежей для российского бизнеса

Раньше экономические санкции в большинстве случаев касались только крупного бизнеса. Однако весной этого года с ними столкнулись практически все предприниматели.

Прекращение работы Visa и MasterCard

Отключение системы SWIFT

Если карта от местного банка, то внутри России все операции проходят, как и прежде. Но оплатить подписку на иностранные сервисы не получится, а это серьезный вопрос для тех, кто использует «Google Диск» и т. д.

Эти ограничения относятся к девяти основным российским банкам. Еще ряд организаций попали под отдельные санкции США и Великобритании.

В принципе, работа внутри страны из-за этого не остановилась, но клиенты лишились возможности совершать международные переводы.

Самый простое решение проблемы — перейти в избежавший санкций банк, у которого остались действующие корреспондентские счета в других странах.

Платежные системы, которые продолжают действовать

Сейчас на российском рынке остались две платежные системы, которые позволяют переводить деньги за рубеж.

«МИР»

UnionPay

Система работает с 2015 года, но взаимодействовать можно с ограниченным количеством стран: Турция, Армения, Киргизия и ряд других государств.

Известная китайская система, которая представлена в 180 государствах. Некоторые российские банки готовят к выпуску карты этой платежной системы. Правда, UnionPay в основном рассчитана на страны Азии, и оплатить с ее помощью иностранные сервисы не всегда получается.

Физические лица также могут использовать систему «Золотая корона» от CoronaPay, но из России деньги можно отправлять только в рублях, которые затем конвертируются в доллары (ограничение в $5 тыс.). То есть при переводе часть суммы потеряется.

Еще рекомендуют сервисы Contact, Skrill, Unestream, но переводы возможны не в каждую страну, и получить средства на российские банковские карты невозможно.

Можно ли счет заменить криптовалютой?

Этот вариант тоже больше подходит для физических лиц. Многие весной этого года стали активно покупать USDT и USDC, так как криптовалюту приобрести проще, чем доллары. К тому же можно выводить неограниченное количество валюты, а в деньгах до $10 тыс.

Это хорошая альтернатива для обычных денег. Неудивительно, что в феврале и марте эксперты заметили, как вырос объем торгов стейблкоинов в связке с рублем.

Граждане России были активны в этом сегменте после обострения политической ситуации — криптовалюту было проще взять, чем бумажные доллары.

Марат Самитов

Руководитель компании Samitov Consulting

Сначала я пытался использовать UnionPay, но у нее много пиара, а западные сервисы в большинстве случаев не проводят оплату через эту платежную систему.

Я обратился к сервису Bankoff. Он переводит криптовалюту в доллары, которыми можно оплатить тот же «Google Диск» и другие нужные сервисы.

Это доступные варианты для физических лиц, для бизнеса же ситуация сложнее. Законодательство запрещает принимать оплату криптовалютой за товары и услуги. Рассчитываться с иностранцами можно, но не всегда реально найти таких партнеров.

Кроме этого, наше государство в целом негативно относится к криптовалюте, и в ближайшее время ее оборот могут затруднить. В Центробанке считают, что она развивает «черную» экономику и «задвигает» рубль.

Работа с иностранным банком или релокация

Некоторые западные компании принципиально отказываются работать с банками из России. При этом речь опять-таки не идет о крупном бизнесе. С подобными проблемами сталкиваются даже средние предприниматели из регионов.

Александр Мясников

Сооснователь магазина «Ячей»

Мы много лет делали закупки для магазина в Дании. Но после февраля появились проблемы.

Сначала застряли деньги на товары, но нам их вернули. Потом наши датские друзья заявили, что не будут работать с русским банком. Думал, что мне придется оформить гражданство Казахстана, но выяснил, что можно обойтись и без этого.

Проблему можно решить, если стать клиентом иностранного банка. Многие предпочитают Казахстан или Армению. Эти страны отказались от санкций по отношению к России, и там живет много русскоязычных людей. Поэтому оформить счет не так сложно.

В Казахстане можно рассмотреть Forte Bank и Kaspi Bank. Однако, скорее всего, не получится открыть счет дистанционно.

В начале кризиса такая возможность была, но сейчас банки требуют физического присутствия предпринимателя. Плюс для этого придется оформить ИИН (аналог ИНН), электронную подпись и ряд других документов.

В Армении рекомендуют AmeriaBank и IdBank. Банки заявляют, что оформят счет онлайн, но нужно быть готовым ехать на место. В стране сегодня политический кризис, и многие операции проходят очень медленно.

Некоторые туроператоры открывают специальные поездки, чтобы открыть счет или карту в Узбекистане или Киргизии, то есть общая ситуация складывается так, что понадобится личное присутствие.

Помимо этого, рассматривайте банки в странах, где работают ваши контрагенты. Но может появиться преграда: например, в этих организациях открывают счета только для резидентов.

Но тут кроется еще одна проблема экономических санкций. Некоторые иностранные компании не только отказываются работать с нашими банками, но и бизнесом в том числе.

Поэтому часть предпринимателей проводят релокацию или открывают филиалы в дружественных странах. Например, можно открыть филиал в Казахстане, там получать товары или сырье, а затем переправлять это в Россию.

RB.RU объединяет всех русскоговорящих предпринимателей и IT-специалистов по всему миру. В Telegram-канале «Приехали!» — все о релокации и поиске работы

Получается, что сначала нужно выяснить, как иностранные контрагенты относятся к российским банкам и бизнесу. Если им все равно, то проще открыть счет в банке, который избежал санкций. Если контрагенты настроены негативно, то остается вариант счета в заграничном банке или релокация бизнеса.

И не забывайте, что о валютном счете необходимо рассказать налоговой службе. Это можно сделать через личный кабинет налогоплательщика. А в конце каждого квартала придется отправлять отчет ДДС по этом счету.

Итак, если бизнесу нужно сделать переводы за границу, то в 2022 году для этого есть три способа:

Если основной банк под санкциями, то откройте счет в российской организации, которая этого избежала. Главное, чтобы у нового банка были иностранные корреспондентские счета.

Если зарубежные партнеры не хотят работать с банками из России, то откройте счет в иностранном банке. Например, в Казахстане или Армении это можно сделать, не становясь резидентом.

Используйте криптовалюту для оплаты личных покупок или сервисов для работы.

Фото на обложке: Shutterstock / NeoLeo