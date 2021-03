Каким будет интернет через пять лет

Интернет изменил наш мир и непрерывно меняется сам. Эти изменения касаются как технологической составляющей: совершенствуются сети передачи данных и средства их обработки, так и пользователей: меняется пользовательское поведение, а вместе с ним продукты и сервисы, предлагаемые бизнесом.

На горизонте ближайших пяти лет наибольшее влияние на развитие интернета окажет внедрение технологий 5G, которые сотрут границы между фиксированным и мобильным интернетом и позволят перейти к принципиально новым видам контента: AR/VR, а также технологий искусственного интеллекта, которые упростят создание качественного контента и существенно расширят возможности работы с данными для бизнеса.

Одновременно угрозы, исходящие от широкомасштабной «подключенности» устройств и высокой вовлеченности пользователей в коммуникационные сервисы, приведут к усилению надзора со стороны государств и препятствованию образования мировых монополий на рынке.

Пользователи и тенденции в их поведении

Интернет переориентируется на бизнес

В последние годы он становился все меньше для людей, все больше для корпораций, собирающих данные и транслирующих свою повестку с целью монетизации и извлечения прибыли.

Свободный и бесплатный интернет останется в прошлом

Через пять лет средний российский пользователь будет тратить на услуги связи и цифровые сервисы до 15% своего дохода В четвертом квартале 2019 года и первом квартале 2020 года согласно исследованию Kearney, российские абоненты тратили на связь и цифровые услуги около €21 (1872 рублей) в месяц. (за счет перевода части услуг в электронный вид, пример — телемедицина).

Новая категория пользователей — IoT-устройства

Масштабное внедрение проектов, связанных с IoT, приведет к появлению новых пользователей — IoT-устройств, коммуникация между которыми будут осуществляться без участия человека. В 2025 году количество IoT-устройств превысит количество пользователей интернета в 16 раз. 100 млрд подключенных устройств VS 6,2 млрд пользователей Прогноз Huawei на 2025 год..

При этом как сейчас пользователи общаются с ботами, также и IoT-устройства будут доступны для взаимодействия. Для общения с ними возникнет свой собственный язык (как и с ботами пользователи используют упрощенный язык с повторением всего контекста).

Усиление проникновения интернета в жизнь людей

Пандемия привела к осознанию отсутствия необходимости личных встреч, все больше общения и взаимодействия переместится в онлайн. Привычка к онлайн-покупкам будет способствовать дальнейшей цифровизации различных процессов (обучение, поход к врачу). В 2025 году российские пользователи будут проводить онлайн примерно 150 дней в году (примерно 10 часов в день) На конец 2020 года люди проводят онлайн 100 дней чистого времени в году..

Интернет — место для всех

Аудитория интернета будет ежегодно расти, в том числе за счет экономически нестабильных регионов и бедных слоев населения, и «взрослеть». Число пользователей интернета в мире в 2025 году составит 6,2 млрд человек (примерно 77% населения) На конец 2020 года число пользователей интернета в мире – 4,66 млрд (60%).. В России — 120 млн человек (примерно 82% населения) На конец 2020 года число пользователей интернета в России – 97,6 млн (67%)..

Персонализация при взаимодействии в сети

Информационное пространство становится все менее однородным, пользователи будут существовать каждый в своем контексте. Простые ответы на простые вопросы станут требованием, в том числе из-за широкого распространения альтернативных интерфейсов, использование которых предусматривает выдачу ограниченного количества (чаще всего одного) ответа.

Повсеместное использование искусственного интеллекта, в частности рекомендательных систем приведет к кластеризации интернета. Человек получает доступ только к интересующей его информации (сфера интересов определяется не пользователем, а алгоритмом).

Уже сейчас идет изучение возможностей встраивания технологий искусственного интеллекта в поисковые механизмы. По итогам 2019 года в четверти научных статей, опубликованных по тематике поисковых сервисов, предполагалось использование технологий искусственного интеллекта (по данным информационно-аналитической платформы TeqViser). Ожидается, что к 2025 году компании перейдут от изучения к широкомасштабному внедрению технологий ИИ в поисковые системы и дальнейшей их персонализации.

Данные

Основными генераторами данных станут не люди

Объем данных, генерируемых IoT-устройствами, несоизмеримо больше объема данных, генерируемых людьми. Объем данных, генерируемых IoT-устройствами, к 2025 году составит примерно 160 зеттабайт. Весь мировой объем интернет-трафика в 2019 году составил порядка 2х зеттабайт. В 2006 году объем информации, произведенный человечеством за всю свою историю, был равен 0,16 ЗБ.

Синтетические данные

Появление новой категории данных — искусственно генерируемых массивов данных, востребованных для улучшения алгоритмов машинного обучения, проверки алгоритмов и тестирования ПО. Синтетические данные способны давать те же результаты, что и реальные, без ущерба для конфиденциальности, и экономически выгоднее, чем обезличивание реальных данных Одно из исследований Массачусетского технологического института подтвердило эффективность использования синтетических данных – в 70% случаях использование синтетических данных, давало те же результаты, что и использование реальных данных.. Алгоритмы искусственного интеллекта сепарируются от человека и могут существовать независимо от него.

Обезличенные данные

В новом интернете нет личности, а есть масса пользователей с набором характеристик. Ценность персональных данных снижается. Уже сейчас для работы систем искусственного интеллекта не нужны персональные данные, нужны обезличенные, деперсонализированные данные, а для обучения — синтетические.

Контент

Упрощение и примитивизация контента

Культурные и языковые границы стираются, новые способы коммуникации должны быть понятны всем. Еще в 2014 году пользователи Facebook преимущественно пролистывали новостную ленту, довольствуясь так называемыми снэк-новостями (Snack news) — новостными постами, включающими только заголовок, короткий тизер, картинку и сигналы социальной поддержки (лайки, шеры, репосты).

Открывали новостные ссылки только в 7% случаев Научная статья «Checking, Sharing, Clicking and Linking. Changing patterns of news use between 2004 and 2014» I.C. Meijer, T.G. Kormelink https://www.tandfonline.com/doi/figure/10.1080/21670811.2014.937149?scroll=top&needAccess=true. В 2016 исследования показали, что 70% пользователей https://www.washingtonpost.com/news/the-intersect/wp/2016/06/16/six-in-10-of-you-will-share-this-link-without-reading-it-according-to-a-new-and-depressing-study/ комментируют, а 59% делают перепост новостной статьи, не открыв полную версию.

Востребованность простых форм коммуникации распространяется с новостных сводок и на другие типы контента, потребление которых предполагает поглощение и обдумывание большого количества информации, например, на образовательный контент.

Растет востребованность коммуникаций на уровне эмоций (пример — рост популярности GIF и видео TikTok). Упрощение коммуникации выгодно в том числе интернет-компаниям для анализа потребительского поведения.

Рост количества пользовательского контента (UGC) и стирание границ с профессиональным: у пользователей повышается потребность в создании контента (потребность в самовыражении). Ее удовлетворению способствует широкое распространение инструментов для автоматизированного создания контента (в том числе дипфейков).

За счет упрощения инструментов монтажа и компьютерной графики, даже при условии насыщения рыночной ниши большим количеством игроков, экономическая привлекательность создания UGC-контента сохраняется.

С другой стороны, за счет перемещения за рекламными бюджетами в интернет профессионалов, ранее создававших контент для ТВ, растет сегмент качественного UGC, стираются границы между UGC и профессиональным контентом.

При этом рынок остается фрагментированным, на нем сохраняется место для непрофессионалов: по итогам октября 2019 – сентября 2020 заработок топ-15 самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров в России составил около $16,8 млн ( примерно 1,3 млрд рублей) https://www.forbes.ru/rating-photogallery/412047-zvezdy-youtube-15-blogerov-s-samymi-vysokimi-dohodami-ot-reklamy?photo=1, что составляет от 5 до 10% всего российского рынка рекламы в YouTube.

Несмотря на разнообразие контента и наличие контента под любые вкусы и потребности, востребована персонализация и адаптация контента под конкретного пользователя.

Бизнес

Крупные экосистемы

Интернет-гиганты продолжают консолидировать вокруг себя компании меньшего размера, покупая их или вовлекая в свою экосистему в рамках партнерств. На рынке существует несколько крупных игроков, но ни один из них не имеет доминирующего положения.

В Китае три крупнейших интернет-компании (JD.com, Alibaba, Tencent Holdings) с выручкой более $50 млрд https://www.markinblog.com/largest-internet-companies/, при этом на рынке имеются сильные компании с выручкой до $20 млрд, например, ByteDance, Baidu.

В США также интернет-рынок выстроен вокруг трех компаний (Amazon, Alphabet, Facebook), выручка каждой из которых превышает $70 млрд. Также на рынке представлены сильные нишевые компании с выручкой до $20 млрд (Netflix, Paypal, Salesforce.com). Рыночное влияние имеют компании, которые получают большую часть выручки не от интернет-услуг, а от реализации электроники и ПО (Apple, Microsoft, IBM).

Сильные национальные игроки имеются в Южной Корее (Coupang, Naver и Kakao) и России («Яндекс», Mail.ru Group).

Противостояние мировой монополии крупных компаний

При этом попытки мировой монополии сопровождаются санкциями, а попытки захвата крупных локальных рынков (или дестабилизация рыночного равновесия) влекут за собой антимонопольные дела, уже сейчас возбуждаемые на Западе.

В 2020 году в Европейском союзе был начат ряд крупных расследований против американских компаний. Только против Apple Европейской комиссией проведено четыре расследования: три касались практики продажи контента через магазин AppleStore, одно - правил AppleStore.

Из опасений касательно использования данных европейских пользователей в ноябре 2020 было начато расследование против Amazon и их практик в электронной коммерции.

Политика и государственное регулирование

Поиск эффективных механизмов регулирования интернета

Перевод большинства аспектов жизни в онлайн требует со стороны национальных правительств эффективных мер реагирования на возникающие риски (даркнет, децентрализованный интернет, новые валюты).

Проверка достоверности контента

Широкое распространение технологий генерации контента, выдаваемого за реальный (deepfake) создает ряд рисков как для отдельных граждан, так и для государств и корпораций. С ростом популярности deepfake растет потребность в надежных механизмах проверки достоверности контента.

Существуют и широко применяются медиа-компаниями, коммуникационными порталами, корпорациями и ведомствами как методы выявления недостоверного контента с применением технологий искусственного интеллекта (например, идентификация значительных изменений видео и изображений, а также анализ метаданных и содержания публикаций, фактчекинг и выявление цепочек распространения дезинформации), так и методы защиты видео и изображений от нежелательных изменений (например, покрытие изображений и видео невидимым фильтром, защищающим от изменений).

Инфраструктура и доступ

Внедрение сетей 5G

Увеличится уровень проникновения интернета и его скорость: доступ к сверхширокополосной мобильной связи (100-500 Мб/с) будет более чем у 90% населения, что приведет к росту потребления «тяжелого» мультимедийного контента и востребованности интерактивных услуг. Возможности 5G в части сверхнадежной межмашинной связи с низкими задержками подтолкнут развитие проектов в области интернета вещей, умных и безопасных городов.

Низкоэнергетические сети

Развитие данной технологии дает дополнительные возможности для проектов интернета вещей. Самые перспективные отрасли — безопасность, медицина и wellness-приложения (пожарные датчики, «нательные сети», эндоскопические капсулы и т.д.).

За последние три года можно наблюдать рост количества научных публикаций, связанных с использованием технологий низкоэнергетических сетей в сфере здравоохранения в 1,5 раза.

Спутниковый интернет

Существующие законодательные инициативы по ограничению использования спутниковых сетей связи иностранных государств на территории России ставят под сомнение возможность массового использования спутникового интернета в России в ближайшие пять лет.

Реализация таких проектов, как OneWeb и SpaceX, на территории России потребует многолетней интеграции, усложненной законодательными ограничениями.

Хранение и вычисления

Количество гипермасштабируемых ЦОД будет расти (ЦОД станут еще больше). Одновременно растет потребность в локальных (районных) вычислительных центрах (в том числе на базовых станциях) для сервисов, требующих малых задержек (например, гейминг). Возможно использование вычислительных мощностей ПК и мобильных устройств в отдельных нишах, например, для облачного гейминга.

Для 2025 года будет характерна обширная экосистема ЦОДов, которая включает объекты различного типа (гипермасштабируемые ЦОД, локальные ЦОД) и все активнее задействует ресурсы периферийной сети. Специалисты считают, что до 2025 года общее число точек периферийных вычислений увеличится на 226%

Ожидается, что к 2025 году центры обработки данных будут потреблять 5% всего вырабатываемого на планете электричества.